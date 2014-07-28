RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 808809810811
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Vitl написав:Crop

01.03 - 31,500
01.04 - 31,000
Квартал - 31,500

Вижу. что цифрами с 3Х оперируют только самые продвинутые форумчане, пока их очень мало, чуть ли не один, ну ничего наша возьмёт, девалу быть. как бы тут некоторые нам зубы покращеннями не заговаривали :D
девалу быть.... это однозначно. но падение на 5-6% это не девал....
ИМХО девал будет осенью 2019.
kolyuchy
 
Повідомлень: 209
З нами з: 17.04.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Обрушить национальную экономику может только кратный и резкий девал. В начале года цифра 50 не выглядит для меня такой уж страшной, если она станет результатом линейного роста. В моей жизни были и рубли, и купоны (отрезные) и печатаные красивые я для игры в карты пару пачек где-то значил ещё в девственно-чистом виде, и гривна от рождения не всегда усыхала линейно.
Что касается ЖКХ и прочего (я называю это канализационными расходами):
Они тоже никем и ничем в гривне не ограничены и могут расти и падать. При поднятии минималки людьми, которые из своих денег эту минималку платят только своей челяди, и не отвечают за базар, она (минималка) может быть любой. Инфляция ессно тоже может быть любой.
Не надо ставить себе апокалиптическую планку 50/100/1000000.

Ну нет ее, этой планки. Есть вторая-третья производные от курса. Вот они и станут в неблагоприятных обстоятельствах сигналом необходимости выходить из битков,акций,недвиги и т.д. и т.п. в соль, спички, сухари, оружие и боеприпасы с максимальным профитом :mrgreen:

Я уверен, что майти лордз этого боятся больше, чем пересичные, к которым отношу и себя, и подавляющее большинство граждан Украины. Поэтому в 2018 такого не жду, но в 2019 не исключаю.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2374
З нами з: 06.03.14
Подякував: 665 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 02:09

Старое, но актуальности не потеряло.

Доллар по 46: МВФ провел стресс-тест для Украины

https://korrespondent.net/business/econ ... ia-ukrayny

Курс некоторое время можно держать не только тратой ЗВР (аля Янукович стайл), можно еще задействовать пирамиду ОВГЗ и депосертификатов НБУ, но гайки срывает одинаково, что в первом, что во втором случаях.
andrein
 
Повідомлень: 161
З нами з: 21.10.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 02:45

Самое интересное, что сегодняшний спор как раз тот случай, когда правы все.
Безусловно прав ulanusa1 с высказыванием:
мне кажется вы ставите телегу впереди лошади. Последствия не влияют на причины. Курс не определяется социальной целесообразностью

Но в то же время прав и freeze:
Я думаю цифра 50 исключена, при цифре 50 государства как такового не будет.
Не реально когда 90 процентов населения сядут на субсидии.

Если сегодня-завтра курс провалился бы до 50 при всём прочем на месте это привело бы к непредсказуемым социальным последствиям. В нашем случае вплоть до развала государства. Т.е. в существующем государстве это невозможно. Хотя это и не зависит от чьих бы то ни было желаний.
Лучше всего на это противоречие ответил Очкарик:
В начале года цифра 50 не выглядит для меня такой уж страшной, если она станет результатом линейного роста. В моей жизни были и рубли, и купоны (отрезные) и печатаные красивые я для игры в карты пару пачек где-то значил ещё в девственно-чистом виде, и гривна от рождения не всегда усыхала линейно.

Действительно, вспомните 90-е. Курс рос как на дрожжах, инфляция - цифры страшно вспомнить. Тогда и мысли ни у кого не возникало держать сбережения в купоно-карбованцях. Alex2006 с его проповедями был бы просто смешон. Получали зарплату и стремились её побыстрее потратить, пока цены не улетели.
Тем не менее как-то жили. Хотя, конечно, промышленность довольно быстро разрушалась.
Но, думаю, сегодня повторения тех времен никто не хочет. Да и оснований особых для этого нет. Если только руководство не раскрутит ту же спираль - рост зарплат-рост цен, и так по кругу. Надеюсь, хватит ума не наступать повторно на те же грабли.

Задача, кстати непростая, особенно в условиях массового выезда на работу за границу и заинтересованности в этом наших соседей. И за один день или даже за год не решаемая.
Мне кажется, что это история на несколько лет. При этом внутри страны будут сохраняться низкие зарплаты, а выживать будут за счёт переводов заробитчан. При этом внутри страны может быть значительная дифференциация зарплат, как это в общем-то было и в 90-е. Помню во 2-й половине 90-х общался с директором одного одесского предприятия. При том что тогда 100-150 долл. считалось вполне приличной зарплатой (большинство получало меньше) они платили станочникам и по 600 м даже выше. Он мне объяснил: "Заплачу меньше, квалифиц. рабочие уйдут, а низкоквалифиц. запорет деталь, кот. стоит значительно дороже" (продукция у них была весьма дорогостоящая).
Задача за эти несколько лет привлечь инвестиции с тем, чтобы создавались более-менее серьёзные производства с большой добавочной стоимостью и росли зарплаты. Задача в общем решаемая, что показывает пример Китая и не только.
если люди будут видеть улучшения, то заробитчане будут меньше стремиться остаться там насовсем и постепенно будут возвращаться домой (хотя такие всё равно будут).
Плохо, что эта задача у нас пока с места не сдвигается.
Возможно, для этого надо как-то решить и вопрос с ОРДЛО, хотя бы временно.

Возвращаясь к сегодняшнему дню, моё мнение - есть все шансы и возможности удержаться от сильного девала, хотя бы в пределах примерно 10%. Но такая плавная девальвация, на мой взгляд пока неизбежна и даже необходима. Не верю в долгосрочную стабильность грн при постоянном отрицат. торгбалансе.

Два слова о президенте. Очень понравилось, что граждане независимого государства ждут кого им предложат (навяжут) из-за границы. :)
Что касается кандидатур, то никто толком и не предлагает. Спасибо orest"у - предложил Шеремету. Ничего не могу сказать, возможно он и хорош. Хочу только повторить то, что я писал в контексте. У кандидата должна быть программа (серьёзная, а не лозунги и обещания) и команда. Без этого ни один президент ничего не сделает, а будет подмят существующей государственной машиной. Наша ВР это паноптикум. Не буду повторять всё то, что я писал по этому поводу в трамвае.
Кстати, ни Трамп, ни Макрон не были "человеком ниоткуда" и на выборы шли при поддержке своей партии.

Прошу прощения, что загрузил ветку непрофильными вопросами, стараюсь этого не делать, но сегодня смотрю состоялось довольно обширное обсуждение этих вопросов, решил высказаться и я.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 21 січ, 2018 02:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 8798
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2808 раз.
Подякували: 2471 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 02:55

Вот где главная проблема -
Нацбанк отчаялся запустить кредитование в Украине.
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ne-3852518
Какие Украине еще нужны инвестиции, когда банки не знают куда деньги украинцев девать.
Как для развивающейся страны это просто ступор какой-то. За первые 9 месяцев кредиты юрлицам сократились на 40 млрд.грн.- идет массовое сворачивание бизнеса.

Вот это понравилось больше всего :
И выплачивать за счет процентов по депосертификатам проценты по банковским вкладам.
При этом стоит отметить, что большая часть процентов по банковским депозитам выплачиваются за счет эмиссии гривни, которую НБУ делает при выплате процентов по своим депозитным сертификатам.

Вот такая у нас получается экономическая модель.
andrein
 
Повідомлень: 161
З нами з: 21.10.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 03:10

  andrein написав:Вот где главная проблема -
Нацбанк отчаялся запустить кредитование в Украине.
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ne-3852518
Какие Украине еще нужны инвестиции, когда банки не знают куда деньги украинцев девать.
Как для развивающейся страны это просто ступор какой-то.

Вот это понравилось больше всего :
И выплачивать за счет процентов по депосертификатам проценты по банковским вкладам.
При этом стоит отметить, что большая часть процентов по банковским депозитам выплачиваются за счет эмиссии гривни, которую НБУ делает при выплате процентов по своим депозитным сертификатам.

Вот такая у нас получается экономическая модель.

Кстати говоря, очень опасная ситуация. Такого у нас не было ни после 1998, ни после 2008, хотя кредитные ставки были не ниже. И восстановление после тех кризисов происходило значительно более бурно. Не очень понимаю, чем это объясняется, но факт. И не встречал никаких объяснений этого.
Поэтому сегодня нужны, скорее всего, инвестиции, направленные на развитие экспорта.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 8798
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2808 раз.
Подякували: 2471 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 03:21

  ЛАД написав:
  andrein написав:Вот где главная проблема -
Нацбанк отчаялся запустить кредитование в Украине.
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ne-3852518
Какие Украине еще нужны инвестиции, когда банки не знают куда деньги украинцев девать.
Как для развивающейся страны это просто ступор какой-то.

Вот это понравилось больше всего :
И выплачивать за счет процентов по депосертификатам проценты по банковским вкладам.
При этом стоит отметить, что большая часть процентов по банковским депозитам выплачиваются за счет эмиссии гривни, которую НБУ делает при выплате процентов по своим депозитным сертификатам.

Вот такая у нас получается экономическая модель.

Кстати говоря, очень опасная ситуация. Такого у нас не было ни после 1998, ни после 2008, хотя кредитные ставки были не ниже. И восстановление после тех кризисов происходило значительно более бурно. Не очень понимаю, чем это объясняется, но факт. И не встречал никаких объяснений этого.
Поэтому сегодня нужны, скорее всего, инвестиции, направленные на развитие экспорта.

А по-моему в первую очередь нужно провести перепись населения и определиться сколько нас осталось и понять как дальше жить и сможем ли мы вообще хоть какие то долги отдать.
andrein
 
Повідомлень: 161
З нами з: 21.10.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 07:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Исходная сумма в долларах, от неё пляшем.Т е сначала доллары СДАЮТСЯ, потом ОТКУПАЮТСЯ
ЯСНО! Тогда посчитаю по откупу! Откупался 25,80-26,20! напишу почём сдал и почём откуплюсь этим летом! Надеюсь всё будет хорошо!
bub-har
 
Повідомлень: 830
З нами з: 13.07.16
Подякував: 211 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 808809810811
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 4775
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 5997
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3652
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8627)
21.01.2018 03:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.