Вижу. что цифрами с 3Х оперируют только самые продвинутые форумчане, пока их очень мало, чуть ли не один, ну ничего наша возьмёт, девалу быть. как бы тут некоторые нам зубы покращеннями не заговаривали
девалу быть.... это однозначно. но падение на 5-6% это не девал.... ИМХО девал будет осенью 2019.
Ха, когда перевалим за 30, ой сколько будет шуму и пыли, это назовут не просто девалом, а обвалом.Хотя по сути полностью согласен, это будет как мы называем следующей ступенькой всего лишь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Канализ расходы падать могут не очень то.Тут ты преукрасил.Вон электроэнергию манипули весь год обещали снизить, в рез повысили для пром. для насел думаю тоже не задержат повышение.А в остальном. я ж писал. что народ уже готов к 30-31 и этим уже не удивить.а больше....оооо....будем посмотреть, тут тоже думаю, что не допустят, найдут деньги.Ведь можно хотя бы под НЕвыгодные проценты привлечь еврооблиги, можно завалить ещё полБС и не отдать деньги юрикам и физикам, можно распластаться раком перед мвф и выклянчить, много чего можно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД написав:Два слова о президенте. Очень понравилось, что граждане независимого государства ждут кого им предложат (навяжут) из-за границы.
ЛАД, без образ, але в питаннях політики і війни Ви інколи не зовсім праві. Можливо це повязано з нестачею обєктивної інформації. 1 Нажаль, Україна не була і не є незалежною державою, навіть з моменту розпаду срср. Це ж абсолютно очевидно і зрозуміло. Адже це і стало далеко не останнім чинником подій на межі 2013-14 років. 2 Чи попередні президенти були незалежними і вільно не маніпулятивно вибраними? Більшість з них - ставленики кремля і педерація активно впливала на всі вибори тут протягом 25+ років незалежності. Певний виняток - пасічник, але його обрали, можливо, саме через його інфантильність і слабкість, і тимошонка робила все що хотіла: підписала кабальний газовий договір, започаткувала системну здачу на металолом армії (важка промисловість уже була там). Діяльність цього персонажу на посаді президента на довго відбила бажання народу дивитися в сторону цієї посади. 3 Вас влаштовують попередні кремлівські президенти. щоб не бажати спробувати американського? Адже ми і Польща одночасно отримали незалежність. Ми пішли за москвою, поляки за Вашингтоном, ми в ж о п і, поляки одна з найуспішніших країн ЄС. 4 Ви ще чекаєте варіанту самостійно виправити ситуацію навіть тоді, коли після "революції гідності" до влади прийшли чергові ... Коли "політичні партії" далі кишенькові проекти олігархів для втримання влади і дальшого розпилу бюджету (який формується з наших з вами податків). Коли більшість активного населення професійно і елегантно видавлено "на заробітки". Коли на 5-му році війни армія далі не може обійтися без волонтерів?????????? 5 Ви вірите, що при збереженні теперішнього рівня корупційно-клептократичної хвороби держави і відсутності більше половини тих, хто боровся в 13-14 ми можемо протистояти державі, яка в ці дні на податковому періоді викуповує по чверть млрд дол в ЗВР http://www.forexpf.ru/news/2018/01/19/b ... eniya.html ? А бізнеси наших навіть найрадикальніших патріотів у ВР тісно повязані з економікою агресора? І тд. 6 І це дуже добре, що гідність, гордість і страх світових лідерів не дозволяє їм махнути рукою на це "недорозуміння", яким є ми і наша країна, і зайнятися своїми проблемами. А педерація за кілька років і сама загнеться, адже нафти і газу світу потрібно буде все менше з кожним роком. А технологічно приуралля - це просто племя тумба-юмба на фоні теперішніх розвинених економік, а через кілька років буде ще більше. П.С. Я не чекаю кого нам запропонують, я надіюся, що таки для нас, для майбутнього наших дітей, зламають хребет олігархічним злочинним обєднанням, які жирують на мальдівах за рахунок наших дітей і батьків-пенсіонерів. Перепрошую, бо інколи така лють охоплює... Заминаю з політикою і всім раджу, хоч зараз це і головний курсоформуючий чинник.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest, практически на 100% согласен с Вашим постом. О независимости и ожидании кандидатуры с Запада я писал с сарказмом. Возможно, написал не чётко и это не заметили. Единственное что, по-моему, наши проблемы и отличие от Польши больше связаны с тем, что мы слишком долго прожили в советской системе. После её развала мы вроде перешли к капитализму, но пытались сохранить слишком многое от социализма, пытались сидеть одновременно на 2-х стульях. В отличие от поляков и др. стран "народной демократии". Ну и связи нашей экономики с РФ были значительно сильнее, чем у восточноевропейских стран. Поэтому и оторваться нам сложнее. Но сейчас меня больше волнуют остальные затронутые проблемы и то, о чем написал andrein - кредитование. Но эти вопросы обсуждения не вызвали. Видимо, вчерашний всплеск не совсем профильного обсуждения сочли избыточным (достаточным). Что касается войны, то у меня информации, действительно, недостаточно. Инфа из СМИ меня не удовлетворяет. Своё отношение к сегодняшней войне я написал вчера https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4271782#p4271782. Чуть ли не 90% населения живёт так, как будто войны вообще нет. Считаю, что её надо заканчивать в любой форме, хотя бы даже так, как в Приднестровье. Не буду много писать, чтобы не загружать ветку.
В качестве маленького дополнения к последнему.Взгляды из Запада и Востока Украины всегда отличались, как бы не рассказывали за еднисть.Её к сож никогда не было, это обман, но также цель, к кот нужно стремиться. Польша...Сейчас многие о ней говорят в основном из за заробитчан, плюс как пример развития.А я расскажу о том. что может удивит некоторых Львовян, а может и нет.Я раньше часто ездил(летал) во Львов.Лет 30 назад был крутым фарцовщиком и отоваривался во Львове на автостоянках и рынке возле Оперного.Так вот скажу, что разница между украинцами и поляками как была километра два, так и осталась, ещё с тех времён.Мы и тогда уступали им во многом ровно столько же как и сейчас.И курс направо или налево здесь мало что значит.Тогда у нас авто было роскошью, они все на авто.Они будучи значительно богаче продавали нам вещи гораздо дешевле других торговых мест.Они высокомерно к нам относились и кидали часто таких как я, собственно что сейчас и продолжается только в формате заробитчан.Не понимать этого прошу как постоянного явления, но ведь есть.Поэтому не вижу в политическом векторе причину разного благосостояния, разница как была в их пользу так и осталась.
ПС конечно кроме фарцы пил пиво пид Левом и кофе в кавярнях, дуже сподобалось
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.