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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 809810811812
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 11:02

  kolyuchy написав:
Vitl написав:Crop

01.03 - 31,500
01.04 - 31,000
Квартал - 31,500

Вижу. что цифрами с 3Х оперируют только самые продвинутые форумчане, пока их очень мало, чуть ли не один, ну ничего наша возьмёт, девалу быть. как бы тут некоторые нам зубы покращеннями не заговаривали :D
девалу быть.... это однозначно. но падение на 5-6% это не девал....
ИМХО девал будет осенью 2019.

Ха, когда перевалим за 30, ой сколько будет шуму и пыли, это назовут не просто девалом, а обвалом.Хотя по сути полностью согласен, это будет как мы называем следующей ступенькой всего лишь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 11:07

Очкарик

Канализ расходы падать могут не очень то.Тут ты преукрасил.Вон электроэнергию манипули весь год обещали снизить, в рез повысили для пром. для насел думаю тоже не задержат повышение.А в остальном. я ж писал. что народ уже готов к 30-31 и этим уже не удивить.а больше....оооо....будем посмотреть, тут тоже думаю, что не допустят, найдут деньги.Ведь можно хотя бы под НЕвыгодные проценты привлечь еврооблиги, можно завалить ещё полБС и не отдать деньги юрикам и физикам, можно распластаться раком перед мвф и выклянчить, много чего можно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 11:58

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  ЛАД написав:Два слова о президенте. Очень понравилось, что граждане независимого государства ждут кого им предложат (навяжут) из-за границы.

ЛАД, без образ, але в питаннях політики і війни Ви інколи не зовсім праві. Можливо це повязано з нестачею обєктивної інформації.
1 Нажаль, Україна не була і не є незалежною державою, навіть з моменту розпаду срср. Це ж абсолютно очевидно і зрозуміло. Адже це і стало далеко не останнім чинником подій на межі 2013-14 років.
2 Чи попередні президенти були незалежними і вільно не маніпулятивно вибраними? Більшість з них - ставленики кремля і педерація активно впливала на всі вибори тут протягом 25+ років незалежності. Певний виняток - пасічник, але його обрали, можливо, саме через його інфантильність і слабкість, і тимошонка робила все що хотіла: підписала кабальний газовий договір, започаткувала системну здачу на металолом армії (важка промисловість уже була там). Діяльність цього персонажу на посаді президента на довго відбила бажання народу дивитися в сторону цієї посади.
3 Вас влаштовують попередні кремлівські президенти. щоб не бажати спробувати американського? Адже ми і Польща одночасно отримали незалежність. Ми пішли за москвою, поляки за Вашингтоном, ми в ж о п і, поляки одна з найуспішніших країн ЄС.
4 Ви ще чекаєте варіанту самостійно виправити ситуацію навіть тоді, коли після "революції гідності" до влади прийшли чергові ... Коли "політичні партії" далі кишенькові проекти олігархів для втримання влади і дальшого розпилу бюджету (який формується з наших з вами податків). Коли більшість активного населення професійно і елегантно видавлено "на заробітки". Коли на 5-му році війни армія далі не може обійтися без волонтерів??????????
5 Ви вірите, що при збереженні теперішнього рівня корупційно-клептократичної хвороби держави і відсутності більше половини тих, хто боровся в 13-14 ми можемо протистояти державі, яка в ці дні на податковому періоді викуповує по чверть млрд дол в ЗВР http://www.forexpf.ru/news/2018/01/19/b ... eniya.html ? А бізнеси наших навіть найрадикальніших патріотів у ВР тісно повязані з економікою агресора? І тд.
6 І це дуже добре, що гідність, гордість і страх світових лідерів не дозволяє їм махнути рукою на це "недорозуміння", яким є ми і наша країна, і зайнятися своїми проблемами. А педерація за кілька років і сама загнеться, адже нафти і газу світу потрібно буде все менше з кожним роком. А технологічно приуралля - це просто племя тумба-юмба на фоні теперішніх розвинених економік, а через кілька років буде ще більше.
П.С. Я не чекаю кого нам запропонують, я надіюся, що таки для нас, для майбутнього наших дітей, зламають хребет олігархічним злочинним обєднанням, які жирують на мальдівах за рахунок наших дітей і батьків-пенсіонерів.
Перепрошую, бо інколи така лють охоплює... Заминаю з політикою і всім раджу, хоч зараз це і головний курсоформуючий чинник.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 13:36

orest, практически на 100% согласен с Вашим постом.
О независимости и ожидании кандидатуры с Запада я писал с сарказмом. Возможно, написал не чётко и это не заметили.
Единственное что, по-моему, наши проблемы и отличие от Польши больше связаны с тем, что мы слишком долго прожили в советской системе. После её развала мы вроде перешли к капитализму, но пытались сохранить слишком многое от социализма, пытались сидеть одновременно на 2-х стульях. В отличие от поляков и др. стран "народной демократии".
Ну и связи нашей экономики с РФ были значительно сильнее, чем у восточноевропейских стран. Поэтому и оторваться нам сложнее.
Но сейчас меня больше волнуют остальные затронутые проблемы и то, о чем написал andrein - кредитование.
Но эти вопросы обсуждения не вызвали. Видимо, вчерашний всплеск не совсем профильного обсуждения сочли избыточным (достаточным). :)
Что касается войны, то у меня информации, действительно, недостаточно. Инфа из СМИ меня не удовлетворяет. Своё отношение к сегодняшней войне я написал вчера https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4271782#p4271782. Чуть ли не 90% населения живёт так, как будто войны вообще нет. Считаю, что её надо заканчивать в любой форме, хотя бы даже так, как в Приднестровье. Не буду много писать, чтобы не загружать ветку.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 15:04

В качестве маленького дополнения к последнему.Взгляды из Запада и Востока Украины всегда отличались, как бы не рассказывали за еднисть.Её к сож никогда не было, это обман, но также цель, к кот нужно стремиться.
Польша...Сейчас многие о ней говорят в основном из за заробитчан, плюс как пример развития.А я расскажу о том. что может удивит некоторых Львовян, а может и нет.Я раньше часто ездил(летал) во Львов.Лет 30 назад был крутым фарцовщиком и отоваривался во Львове на автостоянках и рынке возле Оперного.Так вот скажу, что разница между украинцами и поляками как была километра два, так и осталась, ещё с тех времён.Мы и тогда уступали им во многом ровно столько же как и сейчас.И курс направо или налево здесь мало что значит.Тогда у нас авто было роскошью, они все на авто.Они будучи значительно богаче продавали нам вещи гораздо дешевле других торговых мест.Они высокомерно к нам относились и кидали часто таких как я, собственно что сейчас и продолжается только в формате заробитчан.Не понимать этого прошу как постоянного явления, но ведь есть.Поэтому не вижу в политическом векторе причину разного благосостояния, разница как была в их пользу так и осталась.

ПС конечно кроме фарцы пил пиво пид Левом и кофе в кавярнях, дуже сподобалось :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 16:50

Vitl

Ты меня не понял. Канализационные расходы НЕ могут падать, это определение КР. Человек должен дышать, одеваться, жить под крышей есть и выполнять обратную функцию. В гривне это все может только расти.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:11

  Очкарик написав:Vitl

Ты меня не понял. Канализационные расходы НЕ могут падать, это определение КР. Человек должен дышать, одеваться, жить под крышей есть и выполнять обратную функцию. В гривне это все может только расти.


Я ориентировался на твои слова - Что касается ЖКХ и прочего (я называю это канализационными расходами):
Они тоже никем и ничем в гривне не ограничены и могут расти и падать.

И как раз хотел подчеркнуть. что они растут и не падают.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:23

Vitl
Согласен, падать только теоретически.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:08

  Vitl написав:
  prodigy написав:
  Vitl написав:хочу уточнить: курс на наличке или МБ (прием или продажа?)


ну это ж в нашу табличку в соотв с её правилами.


ознакомьте с правилами, please :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:25

808 страница. Под табличкой читаем правила.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m).
Crop
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