Додано: Нед 21 січ, 2018 11:58

ЛАД написав: Два слова о президенте. Очень понравилось, что граждане независимого государства ждут кого им предложат (навяжут) из-за границы. Два слова о президенте. Очень понравилось, что граждане независимого государства ждут кого им предложат (навяжут) из-за границы.

ЛАД, без образ, але в питаннях політики і війни Ви інколи не зовсім праві. Можливо це повязано з нестачею обєктивної інформації.1 Нажаль, Україна не була і не є незалежною державою, навіть з моменту розпаду срср. Це ж абсолютно очевидно і зрозуміло. Адже це і стало далеко не останнім чинником подій на межі 2013-14 років.2 Чи попередні президенти були незалежними і вільно не маніпулятивно вибраними? Більшість з них - ставленики кремля і педерація активно впливала на всі вибори тут протягом 25+ років незалежності. Певний виняток - пасічник, але його обрали, можливо, саме через його інфантильність і слабкість, і тимошонка робила все що хотіла: підписала кабальний газовий договір, започаткувала системну здачу на металолом армії (важка промисловість уже була там). Діяльність цього персонажу на посаді президента на довго відбила бажання народу дивитися в сторону цієї посади.3 Вас влаштовують попередні кремлівські президенти. щоб не бажати спробувати американського? Адже ми і Польща одночасно отримали незалежність. Ми пішли за москвою, поляки за Вашингтоном, ми в ж о п і, поляки одна з найуспішніших країн ЄС.4 Ви ще чекаєте варіанту самостійно виправити ситуацію навіть тоді, коли після "революції гідності" до влади прийшли чергові ... Коли "політичні партії" далі кишенькові проекти олігархів для втримання влади і дальшого розпилу бюджету (який формується з наших з вами податків). Коли більшість активного населення професійно і елегантно видавлено "на заробітки". Коли на 5-му році війни армія далі не може обійтися без волонтерів??????????5 Ви вірите, що при збереженні теперішнього рівня корупційно-клептократичної хвороби держави і відсутності більше половини тих, хто боровся в 13-14 ми можемо протистояти державі, яка в ці дні на податковому періоді викуповує по чверть млрд дол в ЗВР? А бізнеси наших навіть найрадикальніших патріотів у ВР тісно повязані з економікою агресора? І тд.6 І це дуже добре, що гідність, гордість і страх світових лідерів не дозволяє їм махнути рукою на це "недорозуміння", яким є ми і наша країна, і зайнятися своїми проблемами. А педерація за кілька років і сама загнеться, адже нафти і газу світу потрібно буде все менше з кожним роком. А технологічно приуралля - це просто племя тумба-юмба на фоні теперішніх розвинених економік, а через кілька років буде ще більше.П.С. Я не чекаю кого нам запропонують, я надіюся, що таки для нас, для майбутнього наших дітей, зламають хребет олігархічним злочинним обєднанням, які жирують на мальдівах за рахунок наших дітей і батьків-пенсіонерів.Перепрошую, бо інколи така лють охоплює... Заминаю з політикою і всім раджу, хоч зараз це і головний курсоформуючий чинник.