|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 21 січ, 2018 21:07
Vitl написав: prodigy написав:
хочу уточнить: курс на наличке или МБ (прием или продажа?)
ну это ж в нашу табличку в соотв с её правилами.
[/quote]
ознакомьте с правилами, please
[/quote]
А, ты не знал, а я думаю, почему спрашиваешь.Если по ссылке Кропа не найдёшь, то курс назывем ЧР по вечернему обзору ДС на 1е число месяца конечно по продаже.Теперь пока что точно не определились, но было мнение поменять ориентир на другой ресурс, т к ДС может быть в отпуске в отгуле, приболеть или 1е выходной без доброго вечерка.Но на сколько мне известно, ресурс ещё окончательно не выбран.[/quote]
Определились принять предложение от freeze. Если панство желает поменять, кричите. Можно по ДС, при отсутствии по ресурсу указанному под табличкой.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m).
-
Crop
-
-
- Повідомлень: 3157
- З нами з: 25.02.14
- Подякував: 251 раз.
- Подякували: 563 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 21 січ, 2018 21:38
Crop
Определились принять предложение от freeze.
А, да, давай не будем больше туда сюда, раз определились.Спасибо, что так активно реагируешь на все оргвопросы.Просто что то затягивать и усложнять не вижу смысла. чтобы избежать ненужных споров.В этом выборе нет какого то личного интереса ни кого, значит годится.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 13460
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 1157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 січ, 2018 01:47
Конгресс США пока не смог принять бюджет на текущий год, а срок действия резолюции о временном выделении средств истек. Такая ситуация грозит серьезными проблемами практически для всех ведомств, уже сегодня не выйдут на работу сотни тысяч госслужащих по всей стране. Правда, на посту останутся те, кто отвечает за безопасность.
В контексте новость проскочила, но без какого либо внимания, хотя чуть ли не все здешние там почитывают...
какие мысли?
Пс. по прогнозам на начало месяцев мне как-то даже интуиция ничего сейчас не подсказывает, замало вводных, но к 25му таки шото выдавлю, чтоб строка в "таблице Кропа" не пустовала, тем более в Давосе многие вводные и будут формироваться/проявляться
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
-
Corpocrator
-
-
- Повідомлень: 759
- З нами з: 06.01.15
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Irina555
, Модератор
реклама
|