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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 810811812813
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 21:07

  Vitl написав:
  prodigy написав:хочу уточнить: курс на наличке или МБ (прием или продажа?)


ну это ж в нашу табличку в соотв с её правилами.
[/quote]

ознакомьте с правилами, please :lol:[/quote]

А, ты не знал, а я думаю, почему спрашиваешь.Если по ссылке Кропа не найдёшь, то курс назывем ЧР по вечернему обзору ДС на 1е число месяца конечно по продаже.Теперь пока что точно не определились, но было мнение поменять ориентир на другой ресурс, т к ДС может быть в отпуске в отгуле, приболеть или 1е выходной без доброго вечерка.Но на сколько мне известно, ресурс ещё окончательно не выбран.[/quote]
Определились принять предложение от freeze. Если панство желает поменять, кричите. Можно по ДС, при отсутствии по ресурсу указанному под табличкой.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m).
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 21:38

Crop

Определились принять предложение от freeze.

А, да, давай не будем больше туда сюда, раз определились.Спасибо, что так активно реагируешь на все оргвопросы.Просто что то затягивать и усложнять не вижу смысла. чтобы избежать ненужных споров.В этом выборе нет какого то личного интереса ни кого, значит годится.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 01:47

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Конгресс США пока не смог принять бюджет на текущий год, а срок действия резолюции о временном выделении средств истек. Такая ситуация грозит серьезными проблемами практически для всех ведомств, уже сегодня не выйдут на работу сотни тысяч госслужащих по всей стране. Правда, на посту останутся те, кто отвечает за безопасность.


В контексте новость проскочила, но без какого либо внимания, хотя чуть ли не все здешние там почитывают...
какие мысли?

Пс. по прогнозам на начало месяцев мне как-то даже интуиция ничего сейчас не подсказывает, замало вводных, но к 25му таки шото выдавлю, чтоб строка в "таблице Кропа" не пустовала, тем более в Давосе многие вводные и будут формироваться/проявляться
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