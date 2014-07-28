Додано: Нед 21 січ, 2018 21:38

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Определились принять предложение от freeze.



А, да, давай не будем больше туда сюда, раз определились.Спасибо, что так активно реагируешь на все оргвопросы.Просто что то затягивать и усложнять не вижу смысла. чтобы избежать ненужных споров.В этом выборе нет какого то личного интереса ни кого, значит годится.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.