Додано: Пон 22 січ, 2018 20:25

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ты знаешь. подумалось, что источник надо в видном месте расположить гдето, типа в подписи или в заголовке, а то как то я уже и забыл адрес.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.