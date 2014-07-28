Crop
ты знаешь. подумалось, что источник надо в видном месте расположить гдето, типа в подписи или в заголовке, а то как то я уже и забыл адрес.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 20:25
Crop
ты знаешь. подумалось, что источник надо в видном месте расположить гдето, типа в подписи или в заголовке, а то как то я уже и забыл адрес.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 22 січ, 2018 20:40
Не вопрос. В шапку к модеру, но не покатит из-за конкуренции. Подпись добавил, но там не кликабельно.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Додано: Пон 22 січ, 2018 21:59
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
частичку слил 28.84 в Юнексе...время покажет , но не покидает предчуствие , что дно где-то близко , думаю две-три недели еще есть...если при хороших обьемах , НБУ не будет лить несколько дней подряд , а если еще и откупать начнет , будем усреднение ускорять ..
Додано: Пон 22 січ, 2018 22:46
очень нормально в подписи.разница с обзором ДС 4 копейки.видимо там результат формируется немного раньше, т к к вечеру 28,90 практически повсеместно...и выше.А в выходные курс рисуется, посмотрим...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 22 січ, 2018 22:48
На юнекс жалуются многие за отсутствие гривны.Я месяц назад зашёл слить 5000, взяли только 2500.При этом кассир консультировалась с нач, сказал, что больше не возьмём.Может так попал, может ...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 22 січ, 2018 23:46
Нас подслушивают, почитывают и почти цитируют
Только не плюйтесь в ресурс, просто для тех, кому не спится...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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