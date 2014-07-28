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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 811812813814
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 20:25

Crop

ты знаешь. подумалось, что источник надо в видном месте расположить гдето, типа в подписи или в заголовке, а то как то я уже и забыл адрес.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 20:40

  Vitl написав:Crop

ты знаешь. подумалось, что источник надо в видном месте расположить гдето, типа в подписи или в заголовке, а то как то я уже и забыл адрес.

Не вопрос. В шапку к модеру, но не покатит из-за конкуренции. Подпись добавил, но там не кликабельно.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Crop
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 21:59

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

частичку слил 28.84 в Юнексе...время покажет , но не покидает предчуствие , что дно где-то близко , думаю две-три недели еще есть...если при хороших обьемах , НБУ не будет лить несколько дней подряд , а если еще и откупать начнет , будем усреднение ускорять :)..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:46

  Crop написав:
  Vitl написав:Crop

ты знаешь. подумалось, что источник надо в видном месте расположить гдето, типа в подписи или в заголовке, а то как то я уже и забыл адрес.

Не вопрос. В шапку к модеру, но не покатит из-за конкуренции. Подпись добавил, но там не кликабельно.


очень нормально в подписи.разница с обзором ДС 4 копейки.видимо там результат формируется немного раньше, т к к вечеру 28,90 практически повсеместно...и выше.А в выходные курс рисуется, посмотрим...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:48

  lincoln2 написав:частичку слил 28.84 в Юнексе...время покажет , но не покидает предчуствие , что дно где-то близко , думаю две-три недели еще есть...если при хороших обьемах , НБУ не будет лить несколько дней подряд , а если еще и откупать начнет , будем усреднение ускорять :)..


На юнекс жалуются многие за отсутствие гривны.Я месяц назад зашёл слить 5000, взяли только 2500.При этом кассир консультировалась с нач, сказал, что больше не возьмём.Может так попал, может ... :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:46

Нас подслушивают, почитывают и почти цитируют

Только не плюйтесь в ресурс, просто для тех, кому не спится...
https://newsone.ua/ru/dezhavyu-dlya-dol ... et-dalshe/

а нужен ли Украине стабильный курс и дешевый доллар? Украина – это страна с малой, открытой и сырьевой экономикой. Если у нас за год цены в гривнах выросли например на 13,7%, а доллар не вырос вовсе, то это означает, что внутри Украины мы наблюдаем инфляцию доллара США. Т.е. мы будем меньше стимулировать экспорт и будем более привлекательны для импортеров. Чтобы по привлекательности разных направлений внешнеэкономической деятельности нам оставаться на уровне января 2017 года, нужно чтобы курс был пропорционален инфляции, т.е. чтобы 16 января 2018 года он составлял 32,83 грн за доллар.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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