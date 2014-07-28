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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 812813814815
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:55

В трамвае попался пост Деда Мороза.Там немного грязи и по делу о евро.Так вот я уже подзабыл, что раньше как то хотел поймать такой момент. когда будет рост евро и падение гривны...Ну все поняли зачем, чтобы былой тут спор как то осветить и чётко обозначить, что прямой зависимости в одну сторону нету.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:02

Киев, тоже сегодня слил 5 тыс по 28.81 в "Белочке", больше в банке не было денег.
В Юнексе светило 28.84 но тоже денег не было, вот так.
Хотя вчера можно было слить все 10 тыс по 28.84
Не знаю, что дальше делать, ждать опять взлета или ....
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:03

  тарасов написав:Киев, тоже сегодня слил 5 тыс по 28.81 в "Белочке", больше в банке не было денег.
В Юнексе светило 28.84 но тоже денег не было, вот так.
Хотя вчера можно было слить все 10 тыс по 28.84
Не знаю, что дальше делать, ждать опять взлета или ....

Всё правильно, а дальше сливать дальше, или дешевле или дороже.Куда курс пойдёт.Теоретически до середины февраля курсу ничего не мешает расти.Но при том ручном управлении. что имеем, мы не знаем что в голову стукнет сверху.6-7 будет новый глава нбу, к этому событию могут курс вверх, а потом резко вниз, мол показать каков перец крутой.Масса возможных движений, но если разница в копейки то вперёд...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлень: 13482
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:10

Vitl
понял спс, тогда будем ждать, либо пан либо пропал... :D
тарасов
 
Повідомлень: 178
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 20:13

  Vitl написав:В трамвае попался пост Деда Мороза.Там немного грязи и по делу о евро.Так вот я уже подзабыл, что раньше как то хотел поймать такой момент. когда будет рост евро и падение гривны...Ну все поняли зачем, чтобы былой тут спор как то осветить и чётко обозначить, что прямой зависимости в одну сторону нету.


никогда гривна не зависела от евро, а так же от рубля (стоимости нефти/газа)...курс определяется либо волевым (по 5, а потом по 8), либо как последние 3 года попыткой сделать курс рыночным (хотя бы частично) и релятивным торгам на МБ

кто верит, что сегодня сломлен тренд?

я нет

http://finbalance.com.ua/news/U-2018-rotsi-derzhava-ma-viplatiti-po-valyutnim-borham-navit-bilshe-nizh-u-2019-rotsi
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prodigy
 
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