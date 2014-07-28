В трамвае попался пост Деда Мороза.Там немного грязи и по делу о евро.Так вот я уже подзабыл, что раньше как то хотел поймать такой момент. когда будет рост евро и падение гривны...Ну все поняли зачем, чтобы былой тут спор как то осветить и чётко обозначить, что прямой зависимости в одну сторону нету.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Киев, тоже сегодня слил 5 тыс по 28.81 в "Белочке", больше в банке не было денег. В Юнексе светило 28.84 но тоже денег не было, вот так. Хотя вчера можно было слить все 10 тыс по 28.84 Не знаю, что дальше делать, ждать опять взлета или ....
тарасов написав:Киев, тоже сегодня слил 5 тыс по 28.81 в "Белочке", больше в банке не было денег. В Юнексе светило 28.84 но тоже денег не было, вот так. Хотя вчера можно было слить все 10 тыс по 28.84 Не знаю, что дальше делать, ждать опять взлета или ....
Всё правильно, а дальше сливать дальше, или дешевле или дороже.Куда курс пойдёт.Теоретически до середины февраля курсу ничего не мешает расти.Но при том ручном управлении. что имеем, мы не знаем что в голову стукнет сверху.6-7 будет новый глава нбу, к этому событию могут курс вверх, а потом резко вниз, мол показать каков перец крутой.Масса возможных движений, но если разница в копейки то вперёд...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:В трамвае попался пост Деда Мороза.Там немного грязи и по делу о евро.Так вот я уже подзабыл, что раньше как то хотел поймать такой момент. когда будет рост евро и падение гривны...Ну все поняли зачем, чтобы былой тут спор как то осветить и чётко обозначить, что прямой зависимости в одну сторону нету.
никогда гривна не зависела от евро, а так же от рубля (стоимости нефти/газа)...курс определяется либо волевым (по 5, а потом по , либо как последние 3 года попыткой сделать курс рыночным (хотя бы частично) и релятивным торгам на МБ
Vitl написав:Всё правильно, а дальше сливать дальше, или дешевле или дороже.Куда курс пойдёт.Теоретически до середины февраля курсу ничего не мешает расти.Но при том ручном управлении. что имеем, мы не знаем что в голову стукнет сверху.6-7 будет новый глава нбу, к этому событию могут курс вверх, а потом резко вниз, мол показать каков перец крутой.Масса возможных движений, но если разница в копейки то вперёд...
Привет началось возмещение НДС за ноябрь. Ближайшую неделю валюту заводить будут меньше, курс может еще немного подрасти.
Vitl написав:В трамвае попался пост Деда Мороза.Там немного грязи и по делу о евро.Так вот я уже подзабыл, что раньше как то хотел поймать такой момент. когда будет рост евро и падение гривны...Ну все поняли зачем, чтобы былой тут спор как то осветить и чётко обозначить, что прямой зависимости в одну сторону нету.
Не знайшов допису того персонажу, тому не можу прокоментувати саме його. Щодо євро і грн (чи рубля і грн) чи ще чогось і грн. Пояснював вже кілька разів, поясню ще раз, але більше не буду. В період надлишкових валютних надходжень коли торг баланс сезонно позитивний, діють одні фактори більше. В період дефіциту - інші, в період політичної кризи - треті. Був період, коли здорожчання євро і значна частка експортних надходжень саме в цій валюті сильно впливали на грн, якщо цього літа євро буде падати - це буде вагомий чинник не на користь нацвалюти. Зараз цей вплив не на стільки важливий, зараз діють інші чинники значно більше. Крім того, коли євро стрімко росло від 1,1 до 1,2+ це був один драйв, а коли це ріст з 1,19 до 1,22 - це зззовсім інше. Вплив рубля також є через частку бізнесу і виведення валюти, також детально пояснював. І якщо через кілька тижнів рубль з теперішніх податкових піків полетить назад до 80+ через наслідки доповіді в США і тут почнуть скупляти долар за любу ціну і виводити в приуралля - це дуууже вплине на курс грн. Для любителів жахів на ніч http://finance.liga.net/economics/2018/ ... /56369.htm П.С. Я злився сьогодні.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Vitl написав:В трамвае попался пост Деда Мороза.Там немного грязи и по делу о евро.Так вот я уже подзабыл, что раньше как то хотел поймать такой момент. когда будет рост евро и падение гривны...Ну все поняли зачем, чтобы былой тут спор как то осветить и чётко обозначить, что прямой зависимости в одну сторону нету.
Не знайшов допису того персонажу, тому не можу прокоментувати саме його. Щодо євро і грн (чи рубля і грн) чи ще чогось і грн. Пояснював вже кілька разів, поясню ще раз, але більше не буду. В період надлишкових валютних надходжень коли торг баланс сезонно позитивний, діють одні фактори більше. В період дефіциту - інші, в період політичної кризи - треті. Був період, коли здорожчання євро і значна частка експортних надходжень саме в цій валюті сильно впливали на грн, якщо цього літа євро буде падати - це буде вагомий чинник не на користь нацвалюти. Зараз цей вплив не на стільки важливий, зараз діють інші чинники значно більше. Крім того, коли євро стрімко росло від 1,1 до 1,2+ це був один драйв, а коли це ріст з 1,19 до 1,22 - це зззовсім інше. Вплив рубля також є через частку бізнесу і виведення валюти, також детально пояснював. І якщо через кілька тижнів рубль з теперішніх податкових піків полетить назад до 80+ через наслідки доповіді в США і тут почнуть скупляти долар за любу ціну і виводити в приуралля - це дуууже вплине на курс грн. Для любителів жахів на ніч http://finance.liga.net/economics/2018/ ... /56369.htm П.С. Я злився сьогодні.
Востаннє редагувалось Vitl в Сер 24 січ, 2018 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:В трамвае попался пост Деда Мороза.Там немного грязи и по делу о евро.Так вот я уже подзабыл, что раньше как то хотел поймать такой момент. когда будет рост евро и падение гривны...Ну все поняли зачем, чтобы былой тут спор как то осветить и чётко обозначить, что прямой зависимости в одну сторону нету.
Не знайшов допису того персонажу, тому не можу прокоментувати саме його. Щодо євро і грн (чи рубля і грн) чи ще чогось і грн. Пояснював вже кілька разів, поясню ще раз, але більше не буду. В період надлишкових валютних надходжень коли торг баланс сезонно позитивний, діють одні фактори більше. В період дефіциту - інші, в період політичної кризи - треті. Був період, коли здорожчання євро і значна частка експортних надходжень саме в цій валюті сильно впливали на грн, якщо цього літа євро буде падати - це буде вагомий чинник не на користь нацвалюти. Зараз цей вплив не на стільки важливий, зараз діють інші чинники значно більше. Крім того, коли євро стрімко росло від 1,1 до 1,2+ це був один драйв, а коли це ріст з 1,19 до 1,22 - це зззовсім інше. Вплив рубля також є через частку бізнесу і виведення валюти, також детально пояснював. І якщо через кілька тижнів рубль з теперішніх податкових піків полетить назад до 80+ через наслідки доповіді в США і тут почнуть скупляти долар за любу ціну і виводити в приуралля - це дуууже вплине на курс грн. Для любителів жахів на ніч http://finance.liga.net/economics/2018/ ... /56369.htm П.С. Я злився сьогодні.
Еще добавил бы только: имея другой бекграунд в паре евро-доллар расти могли куда более динамично и выше, и интервенции более крупные потребовались бы. И на сейчас злотый тоже весомый фактор - как много и какой валюты монут купить в Посполитой наши работяги и передать сюда