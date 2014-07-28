Додано: Вів 23 січ, 2018 18:55

В трамвае попался пост Деда Мороза.Там немного грязи и по делу о евро.Так вот я уже подзабыл, что раньше как то хотел поймать такой момент. когда будет рост евро и падение гривны...Ну все поняли зачем, чтобы былой тут спор как то осветить и чётко обозначить, что прямой зависимости в одну сторону нету.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.