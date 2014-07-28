Додано: Чет 25 січ, 2018 20:06

ИгорьВот в трамвае Серёга рубин написал - Еще неделю тут будет скучно, нужно потерпеть совсем чуть чуть. А вот следующие 5 дней после 31 января обещают быть веселыми. Там будет и 24 миллиарда выплат госдолгов, и следующий шаг возвратов дивидендов, и рост социалок и еще кое что. И всё это за 5 раб днейЧто добавлю - 6-7 февр назначат главу нбу.Логично курс временно отпустить, а потом показать его (главы) эффективность.А там к середине месяца валютку прижмут по версии Ад См.Да и вообще начало месяца как раз противоположность конца по спросу на валюту.Поэтому кто в этот ушедший поезд не сел, нужно брать билет на начало февраля.Конечно не утверждаю, как предположение.ПС ещё личное - я вообще считаю, что укрепление гривны это сугубо-сугубейше искусственное явление, которое происходит на 99% по всего лишь одной единой причине - материальное спонсирование западом.Т е это чистое очковтирательство.Но пока сит не поменяется прийдётся это терпеть.ПС2 у меня стратегия немного отличается от исходной тем. что будут большие потоки гривны и задача будет стоять в том. чтобы конвертить их в бакс или разместить на грндепо.Т е всё гораздо проще, если уверовать в сезонное снижение доллара. то просто разбросать по банкам, т е мне сливать больше, чем прийдёт гривны це буде занадто.Ну может жадность ещё возыграет. посмотрим...