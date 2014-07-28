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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 25 січ, 2018 19:15
я это имел ввиду...
pankov_dg написав:
А вот в развивающихся странах наоборот первый эффект доминирует над вторым (вероятно это связано с низкой инвестиционной привлекательностью и ненадежностью) и вывод такой что, повышение ставок ЦБ в 84% развивающихся стран приводит к падению нац валюты и, соответственно, росту инфляции!
а шо делать?
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чик
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Додано: Чет 25 січ, 2018 19:39
Киев, тоже сегодня слил 5 тыс по 28.66 опять в тоже самой "Белочке", хотя по всему Киеву уже больше 22.60 не давали...
Однако вчера сдал 5 тыс по 28.81, и надо было все сдавать, думал подожду может вырастит, а она вот как...но побольше не стал ждать, нервы дороже...
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тарасов
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Додано: Чет 25 січ, 2018 19:49
тарасов написав:
Киев, тоже сегодня слил 5 тыс по 28.66 опять в тоже самой "Белочке", хотя по всему Киеву уже больше 22.60 не давали...
Однако вчера сдал 5 тыс по 28.81, и надо было все сдавать, думал подожду может вырастит, а она вот как...но побольше не стал ждать, нервы дороже...
в этом деле (как в покере) нужна холодная голова...
сегодня банки 3-4 раза меняли курсы по евро...решил сдать и пополнить столбы
в Пивденном курс поменялся при обмене (14.56 стал 35,35-был 35,41)-отменил сделку и пошел в другой банк -там при обмене компьютер выдал часть валюты по 35,40 и др.часть чуть меньше первой по новому курсу 35,35
отменил то, что по 35,35 и вечером вижу, что надо было вообще не менять (2 раза был знак свыше
) евро обновил хаи и возможно пойдет до 1,255
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Додано: Чет 25 січ, 2018 19:52
чик
А вот в развивающихся странах наоборот первый эффект доминирует над вторым (вероятно это связано с низкой инвестиционной привлекательностью и ненадежностью) и вывод такой что, повышение ставок ЦБ в 84% развивающихся стран приводит к падению нац валюты и, соответственно, росту инфляции!
видишь. оказывается как
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 19:53
Очкарик написав:freeze
ДС прав по определению
А ты прочти подпись Ребёнка
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 20:06
Игорь
Вот в трамвае Серёга рубин написал - Еще неделю тут будет скучно, нужно потерпеть совсем чуть чуть. А вот следующие 5 дней после 31 января обещают быть веселыми. Там будет и 24 миллиарда выплат госдолгов, и следующий шаг возвратов дивидендов, и рост социалок и еще кое что. И всё это за 5 раб дней
Что добавлю - 6-7 февр назначат главу нбу.Логично курс временно отпустить, а потом показать его (главы) эффективность.А там к середине месяца валютку прижмут по версии Ад См.Да и вообще начало месяца как раз противоположность конца по спросу на валюту.Поэтому кто в этот ушедший поезд не сел, нужно брать билет на начало февраля.Конечно не утверждаю, как предположение.
ПС ещё личное - я вообще считаю, что укрепление гривны это сугубо-сугубейше искусственное явление, которое происходит на 99% по всего лишь одной единой причине - материальное спонсирование западом.Т е это чистое очковтирательство.Но пока сит не поменяется прийдётся это терпеть.
ПС2 у меня стратегия немного отличается от исходной тем. что будут большие потоки гривны и задача будет стоять в том. чтобы конвертить их в бакс или разместить на грндепо.Т е всё гораздо проще, если уверовать в сезонное снижение доллара. то просто разбросать по банкам, т е мне сливать больше, чем прийдёт гривны це буде занадто.Ну может жадность ещё возыграет. посмотрим...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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