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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 25 січ, 2018 19:49
тарасов написав:
Киев, тоже сегодня слил 5 тыс по 28.66 опять в тоже самой "Белочке", хотя по всему Киеву уже больше 22.60 не давали...
Однако вчера сдал 5 тыс по 28.81, и надо было все сдавать, думал подожду может вырастит, а она вот как...но побольше не стал ждать, нервы дороже...
в этом деле (как в покере) нужна холодная голова...
сегодня банки 3-4 раза меняли курсы по евро...решил сдать и пополнить столбы
в Пивденном курс поменялся при обмене (14.56 стал 35,35-был 35,41)-отменил сделку и пошел в другой банк -там при обмене компьютер выдал часть валюты по 35,40 и др.часть чуть меньше первой по новому курсу 35,35
отменил то, что по 35,35 и вечером вижу, что надо было вообще не менять (2 раза был знак свыше
) евро обновил хаи и возможно пойдет до 1,255
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Додано: Чет 25 січ, 2018 19:52
чик
А вот в развивающихся странах наоборот первый эффект доминирует над вторым (вероятно это связано с низкой инвестиционной привлекательностью и ненадежностью) и вывод такой что, повышение ставок ЦБ в 84% развивающихся стран приводит к падению нац валюты и, соответственно, росту инфляции!
видишь. оказывается как
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 25 січ, 2018 19:53
Очкарик написав:freeze
ДС прав по определению
А ты прочти подпись Ребёнка
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 25 січ, 2018 20:06
Игорь
Вот в трамвае Серёга рубин написал - Еще неделю тут будет скучно, нужно потерпеть совсем чуть чуть. А вот следующие 5 дней после 31 января обещают быть веселыми. Там будет и 24 миллиарда выплат госдолгов, и следующий шаг возвратов дивидендов, и рост социалок и еще кое что. И всё это за 5 раб дней
Что добавлю - 6-7 февр назначат главу нбу.Логично курс временно отпустить, а потом показать его (главы) эффективность.А там к середине месяца валютку прижмут по версии Ад См.Да и вообще начало месяца как раз противоположность конца по спросу на валюту.Поэтому кто в этот ушедший поезд не сел, нужно брать билет на начало февраля.Конечно не утверждаю, как предположение.
ПС ещё личное - я вообще считаю, что укрепление гривны это сугубо-сугубейше искусственное явление, которое происходит на 99% по всего лишь одной единой причине - материальное спонсирование западом.Т е это чистое очковтирательство.Но пока сит не поменяется прийдётся это терпеть.
ПС2 у меня стратегия немного отличается от исходной тем. что будут большие потоки гривны и задача будет стоять в том. чтобы конвертить их в бакс или разместить на грндепо.Т е всё гораздо проще, если уверовать в сезонное снижение доллара. то просто разбросать по банкам, т е мне сливать больше, чем прийдёт гривны це буде занадто.Ну может жадность ещё возыграет. посмотрим...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 25 січ, 2018 20:29
вести с полей, в налоговой фопов орда, до 9 февраля должно быть оплачено всё
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Corpocrator
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Додано: Чет 25 січ, 2018 22:03
Здесь Я! Поднимите мне веки. Доллар таки упал (в то время), и это очевидно по индексу доллара. Как относительно 6-ти системных валют, так и относительно 16-ти.
Vitl написав: Очкарик написав: Vitl написав:
Кстати евро и золото пошло угору, и так не мало...
Евро с 1,22 скакануло на 1.24, что позволило укрепить гривну ...копеек на пять...и то не везде.
ДС сказал бы, что не евро и золото вгору, а бакс вниз.
У него есть такая манечка перекручивать выражения.Разницы собственно нет, т к когда я говорю, что евро вырос, то автоматически им ввиду, что относительно доллара.А соотв доллар упал.Но перекручивание зашло гораздо дальше, особенно по гривне.Там постоянно меняются местами выражения упала, выросла, упал, вырос, то относительно гривны то относительно бакса.Я всегда внимательно читаю, а вот многие постоянно пишут - вы ошиблись и написали наоборот, не обращая внимания относительно чего было написано.Кствти, специально тебе ответил и это написал, как любителю покаверкать слова и выражения.Это часто встречается, у меня есть родственники и знакомые любители язык поломать, да и сам когда то любил.Сейчас отошло как то само собой.
Рекомендую сменить свою "манечку" и поменьше словоблудить.
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дядя Caша
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Додано: Чет 25 січ, 2018 22:14
freeze написав: Очкарик написав: Vitl написав:
Кстати евро и золото пошло угору, и так не мало...
Евро с 1,22 скакануло на 1.24, что позволило укрепить гривну ...копеек на пять...и то не везде.
ДС сказал бы, что не евро и золото вгору, а бакс вниз.
У него есть такая манечка перекручивать выражения.Разницы собственно нет, т к когда я говорю, что евро вырос, то автоматически им ввиду, что относительно доллара.А соотв доллар упал.Но перекручивание зашло гораздо дальше, особенно по гривне.Там постоянно меняются местами выражения упала, выросла, упал, вырос, то относительно гривны то относительно бакса.Я всегда внимательно читаю, а вот многие постоянно пишут - вы ошиблись и написали наоборот, не обращая внимания относительно чего было написано.Кствти, специально тебе ответил и это написал, как любителю покаверкать слова и выражения.Это часто встречается, у меня есть родственники и знакомые любители язык поломать, да и сам когда то любил.Сейчас отошло как то само собой.
ДС надо внимательно читать, потому что есть разночтения в терминологии. Я помню нашу с ДС как-то давнюю дискуссию, что такое конвергенция и что такое дивергенция. Мы никак не могли понять друг друга, я когда-то писавший статью по эволюционной биологии и физик ядерщик.[/quote]ДС по образованию биофизик, но не физик-ядерщик. Путаница возникла из-за радиоспектрального метода исследования материи ядерного магнитного резонанса. Это мой профиль в прошлой жизни. Кстати, курс эволюции нам тоже читали. Не совсем, правда, понятно зачем для специализации "биофизика" на радиофизическом факультете.
К перевернувшему с ног на голову пару евро-доллар "в миру" Трампу это не имеет никакого отношения.
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дядя Caша
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Додано: Чет 25 січ, 2018 23:04
дядя Caша
Здесь Я! Поднимите мне веки. Доллар таки упал (в то время), и это очевидно по индексу доллара. Как относительно 6-ти системных валют, так и относительно 16-ти.
Рекомендую сменить свою "манечку" и поменьше словоблудить.
Я ничем не умалил пользы, кот вы приносите, акцентировал на том, что нужно внимательно читать.Я часто упоминаю ваши выражения и суждения, что делает вам честь.В этой теме за счёт этого вы как будто всегда присутствуете.Может с чем то и с вашим как и других авторитетных форумчан, я не согласен, но уважительно отношусь к мнению.А по несогласию не скрываю этого.Если вам не понравилось слово манечка, то не нахожу я в нём ничего оскорбительного.
Очкарика теперь буду оповещать, что индекс доллара пошёл вверх или вниз.Он конечно сразу поймёт что речь о паре евро-доллар
Это о практическом применении...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 06:00
дядя Caша написав:
К перевернувшему с ног на голову пару евро-доллар "в миру" Трампу это не имеет никакого отношения.
US[/color][/b]
ДС, спасибо, что зашли!
А можете обьяснить или подсказать где почитать, как именно Трамп это сделал?
У меня прямо противоположные ожидания были. Они действительно приняли фундаментальнейший закон, снижающий profit tax с 33% до 20% плюс теперь этим налогом не облагаются доходы корпораций за рубежем. При этом корпорации должны доплатить ~8% на все активы за рубежем, которые не успели попасть под налог на прибыль. И по идее, вся эта схема должна привести к тому, что корпорациям станет выгодно заводить прибыль в США, для чего им потребуются доллары. Т.е. на этой реформе доллар должен дорожать, только процесс это не быстрый и может продлиться до конца года.
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