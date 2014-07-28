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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:39
Vitl написав: prodigy написав:
походу 29 отменяется до февраля))
сегодня бакс уже можно купить по 28,50
слил по 28,75 и 35,40...где-то 20% от плана (а может это будет и 80%
)
Как я и предполагал. при выходе на мб нбу с пылесосом курс развернулся.Но вероятнее всего ситуация будет разнонаправленной, примерно как в сентябре - октябре, то покупка то продажа.Поэтому считаю, что ещё не вечер...да и от пика не так далеко ушли.Просто только время покажет выгодно ли было сливаться , в мои представления не вписывается как тут многие писали и надеятся на 26,5-27,5 летом.Звр будут падать из за долгов, а денежная масса будет расти для выполнения бюджета.Это ключевые факторы, кот как я предполагаю опустят гривну.
я согласен летом откупить даже 27,7
а вообще-то у гривны на ближайшие 5 лет нет хороших перспектив и только падение, и если в 2023 курс будет 40, то мы легко вышли из трудной ситуации (после 2023 долговая нагрузка должна существенно уменьшиться)
пишут, что встреча гаранта ничего не дала...имею сомнения, что дала и транш будет как и в прошлом году в конце апреля или начале мая.
а сейчас важно пережить февраль и март (курс на 1 апреля будет говорить и многом)
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:57
prodigy написав:
а вообще-то у гривны на ближайшие 5 лет нет хороших перспектив и только падение, и если в 2023 курс будет 40, то мы легко вышли из трудной ситуации (после 2023 долговая нагрузка должна существенно уменьшиться)
пишут, что встреча гаранта ничего не дала...имею сомнения, что дала и транш будет как и в прошлом году в конце апреля или начале мая.
а сейчас важно пережить февраль и март (курс на 1 апреля будет говорить и многом)
Як зменшиться боргове навантаження при збереженні теперішньої ситуації в економіці? При постійному загальному сумарному за рік мінусі в торгбалансі шлях до виживання - тільки продовження запозичень. В такому разі не відомо якою буде ситуація до 2023 року. А якщо в економіці все кардинально зміниться - ситуація з боргом виправиться значно швидше (сто раз говорив). Щось у Вас не склеїлося з висновком про 40.
А щодо лютого-березня, то без загострення в результаті доповіді в США, переживемо легко. Відшкодування ПДВ яскраво свідчить, що експорт частини жовтня. листопада і грудня мінімум в два рази вище інших місяців, а якщо глянути, кому найбільше відшкодовували - то це не тільки с/г а й металурги, крім того, є і інші виробники, які отримали мільйони відшкодувань (про що попереджав). А це якраз валютні надходження другої половини лютого і березня.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:18
orest написав:
Як зменшиться боргове навантаження при збереженні теперішньої ситуації в економіці? При постійному загальному сумарному за рік мінусі в торгбалансі шлях до виживання - тільки продовження запозичень. В такому разі не відомо якою буде ситуація до 2023 року. А якщо в економіці все кардинально зміниться - ситуація з боргом виправиться значно швидше
Так к слову. Как раз вчера читал статью про Чаушеску. Ему в 70-х годах западные товарищи, вероятно за его относительную фронду в соцлагере - не поддержал ввод войск в Прагу, в Афганистан и тд - надавали аж 40 миллиардов тех полновесных долларов США кредитов. Время пришло в 80-х отдавать, реструктуризировать не захотели, пришлось затянуть пояса и отдавать, надо сказать - удивительное дело - почти всю сумму Чаушеску отдал, но экономика Румынии от этого сильно напряглась, люди стали недовольны, люди Чаушеску расстреляли.
Поучительная история, с некоторыми параллелями в настоящее.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 07:26
1983 - принято решение погасить внешний долг $21 млрд.
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ноябрь 1989 долг практически погашен.
22 декабря 1989 года Чаушеску с женой Еленой на вертолете скрылся из охваченного волнениями Бухареста, но был схвачен.
З.Ы. кстати в Румынии все банкноты пластиковые, достаточно необычно после гришек, а в центре Бухареста кафешки по ценам как в Киеве
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Додано: Суб 27 січ, 2018 08:05
freeze написав: orest написав:
Як зменшиться боргове навантаження при збереженні теперішньої ситуації в економіці? При постійному загальному сумарному за рік мінусі в торгбалансі шлях до виживання - тільки продовження запозичень. В такому разі не відомо якою буде ситуація до 2023 року. А якщо в економіці все кардинально зміниться - ситуація з боргом виправиться значно швидше
Так к слову. Как раз вчера читал статью про Чаушеску. Ему в 70-х годах западные товарищи, вероятно за его относительную фронду в соцлагере - не поддержал ввод войск в Прагу, в Афганистан и тд - надавали аж 40 миллиардов тех полновесных долларов США кредитов. Время пришло в 80-х отдавать, реструктуризировать не захотели, пришлось затянуть пояса и отдавать, надо сказать - удивительное дело - почти всю сумму Чаушеску отдал, но экономика Румынии от этого сильно напряглась, люди стали недовольны, люди Чаушеску расстреляли.
Поучительная история, с некоторыми параллелями в настоящее.
был в Румынии(Констанца)времен Чаушеску (октябрь 1987)...после захода солнца город погружался во тьму (улицы без освещения), в окнах нет света(похоже после 19.00 румыны шли спать), телевидение работало с 18.00 до 20.00 или 21.00(1 канал всего:новости по стране и о самом лидере).
Хотя неделей ранее был в Варне :у болгар работали кабаки, даже был стриптиз(!!!) и жили они весело.
А при общении с румынскими пограничниками (девушка старший лейтенант, 24-25лет)-я подумал, что в Северной Корее))и меня могут арестовать по любому поводу.
Востаннє редагувалось prodigy
в Суб 27 січ, 2018 08:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 08:07
orest написав: prodigy написав:
а вообще-то у гривны на ближайшие 5 лет нет хороших перспектив и только падение, и если в 2023 курс будет 40, то мы легко вышли из трудной ситуации (после 2023 долговая нагрузка должна существенно уменьшиться)
пишут, что встреча гаранта ничего не дала...имею сомнения, что дала и транш будет как и в прошлом году в конце апреля или начале мая.
а сейчас важно пережить февраль и март (курс на 1 апреля будет говорить и многом)
Як зменшиться боргове навантаження при збереженні теперішньої ситуації в економіці? При постійному загальному сумарному за рік мінусі в торгбалансі шлях до виживання - тільки продовження запозичень. В такому разі не відомо якою буде ситуація до 2023 року. А якщо в економіці все кардинально зміниться - ситуація з боргом виправиться значно швидше (сто раз говорив). Щось у Вас не склеїлося з висновком про 40.
А щодо лютого-березня, то без загострення в результаті доповіді в США, переживемо легко. Відшкодування ПДВ яскраво свідчить, що експорт частини жовтня. листопада і грудня мінімум в два рази вище інших місяців, а якщо глянути, кому найбільше відшкодовували - то це не тільки с/г а й металурги, крім того, є і інші виробники, які отримали мільйони відшкодувань (про що попереджав). А це якраз валютні надходження другої половини лютого і березня.
предлагаю пари на курс гривны на 1 января 2023
-мой прогноз 40+
если меньше сорока, то я проиграл
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