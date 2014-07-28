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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 817818819820
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:57

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:а вообще-то у гривны на ближайшие 5 лет нет хороших перспектив и только падение, и если в 2023 курс будет 40, то мы легко вышли из трудной ситуации (после 2023 долговая нагрузка должна существенно уменьшиться)
пишут, что встреча гаранта ничего не дала...имею сомнения, что дала и транш будет как и в прошлом году в конце апреля или начале мая.
а сейчас важно пережить февраль и март (курс на 1 апреля будет говорить и многом)

Як зменшиться боргове навантаження при збереженні теперішньої ситуації в економіці? При постійному загальному сумарному за рік мінусі в торгбалансі шлях до виживання - тільки продовження запозичень. В такому разі не відомо якою буде ситуація до 2023 року. А якщо в економіці все кардинально зміниться - ситуація з боргом виправиться значно швидше (сто раз говорив). Щось у Вас не склеїлося з висновком про 40.
А щодо лютого-березня, то без загострення в результаті доповіді в США, переживемо легко. Відшкодування ПДВ яскраво свідчить, що експорт частини жовтня. листопада і грудня мінімум в два рази вище інших місяців, а якщо глянути, кому найбільше відшкодовували - то це не тільки с/г а й металурги, крім того, є і інші виробники, які отримали мільйони відшкодувань (про що попереджав). А це якраз валютні надходження другої половини лютого і березня. ;)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:18

  orest написав:Як зменшиться боргове навантаження при збереженні теперішньої ситуації в економіці? При постійному загальному сумарному за рік мінусі в торгбалансі шлях до виживання - тільки продовження запозичень. В такому разі не відомо якою буде ситуація до 2023 року. А якщо в економіці все кардинально зміниться - ситуація з боргом виправиться значно швидше


Так к слову. Как раз вчера читал статью про Чаушеску. Ему в 70-х годах западные товарищи, вероятно за его относительную фронду в соцлагере - не поддержал ввод войск в Прагу, в Афганистан и тд - надавали аж 40 миллиардов тех полновесных долларов США кредитов. Время пришло в 80-х отдавать, реструктуризировать не захотели, пришлось затянуть пояса и отдавать, надо сказать - удивительное дело - почти всю сумму Чаушеску отдал, но экономика Румынии от этого сильно напряглась, люди стали недовольны, люди Чаушеску расстреляли.
Поучительная история, с некоторыми параллелями в настоящее.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 07:26

1983 - принято решение погасить внешний долг $21 млрд.
.
.
.
ноябрь 1989 долг практически погашен.
22 декабря 1989 года Чаушеску с женой Еленой на вертолете скрылся из охваченного волнениями Бухареста, но был схвачен.

З.Ы. кстати в Румынии все банкноты пластиковые, достаточно необычно после гришек, а в центре Бухареста кафешки по ценам как в Киеве
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 08:05

  freeze написав:
  orest написав:Як зменшиться боргове навантаження при збереженні теперішньої ситуації в економіці? При постійному загальному сумарному за рік мінусі в торгбалансі шлях до виживання - тільки продовження запозичень. В такому разі не відомо якою буде ситуація до 2023 року. А якщо в економіці все кардинально зміниться - ситуація з боргом виправиться значно швидше


Так к слову. Как раз вчера читал статью про Чаушеску. Ему в 70-х годах западные товарищи, вероятно за его относительную фронду в соцлагере - не поддержал ввод войск в Прагу, в Афганистан и тд - надавали аж 40 миллиардов тех полновесных долларов США кредитов. Время пришло в 80-х отдавать, реструктуризировать не захотели, пришлось затянуть пояса и отдавать, надо сказать - удивительное дело - почти всю сумму Чаушеску отдал, но экономика Румынии от этого сильно напряглась, люди стали недовольны, люди Чаушеску расстреляли.
Поучительная история, с некоторыми параллелями в настоящее.


был в Румынии(Констанца)времен Чаушеску (октябрь 1987)...после захода солнца город погружался во тьму (улицы без освещения), в окнах нет света(похоже после 19.00 румыны шли спать), телевидение работало с 18.00 до 20.00 или 21.00(1 канал всего:новости по стране и о самом лидере).
Хотя неделей ранее был в Варне :у болгар работали кабаки, даже был стриптиз(!!!) и жили они весело.
А при общении с румынскими пограничниками (девушка старший лейтенант, 24-25лет)-я подумал, что в Северной Корее))и меня могут арестовать по любому поводу. :mrgreen:
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 27 січ, 2018 08:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 08:07

  orest написав:
  prodigy написав:а вообще-то у гривны на ближайшие 5 лет нет хороших перспектив и только падение, и если в 2023 курс будет 40, то мы легко вышли из трудной ситуации (после 2023 долговая нагрузка должна существенно уменьшиться)
пишут, что встреча гаранта ничего не дала...имею сомнения, что дала и транш будет как и в прошлом году в конце апреля или начале мая.
а сейчас важно пережить февраль и март (курс на 1 апреля будет говорить и многом)

Як зменшиться боргове навантаження при збереженні теперішньої ситуації в економіці? При постійному загальному сумарному за рік мінусі в торгбалансі шлях до виживання - тільки продовження запозичень. В такому разі не відомо якою буде ситуація до 2023 року. А якщо в економіці все кардинально зміниться - ситуація з боргом виправиться значно швидше (сто раз говорив). Щось у Вас не склеїлося з висновком про 40.
А щодо лютого-березня, то без загострення в результаті доповіді в США, переживемо легко. Відшкодування ПДВ яскраво свідчить, що експорт частини жовтня. листопада і грудня мінімум в два рази вище інших місяців, а якщо глянути, кому найбільше відшкодовували - то це не тільки с/г а й металурги, крім того, є і інші виробники, які отримали мільйони відшкодувань (про що попереджав). А це якраз валютні надходження другої половини лютого і березня. ;)


предлагаю пари на курс гривны на 1 января 2023
-мой прогноз 40+ :mrgreen: если меньше сорока, то я проиграл
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 13:16

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Да, нужно честно признать, что для тех кто хотел, но не успел слить бакс. грустновато выглядит картина.Прижали довольно резко.Но и 28 не так давно было взято вверх, а вниз пока нет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 17:04

  Vitl написав:Да, нужно честно признать, что для тех кто хотел, но не успел слить бакс. грустновато выглядит картина.Прижали довольно резко.Но и 28 не так давно было взято вверх, а вниз пока нет.


сейчас доллар еще принимают выше 28:
ПОВы светят 28,10
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 18:12

  prodigy написав:
  Vitl написав:Да, нужно честно признать, что для тех кто хотел, но не успел слить бакс. грустновато выглядит картина.Прижали довольно резко.Но и 28 не так давно было взято вверх, а вниз пока нет.


сейчас доллар еще принимают выше 28:
ПОВы светят 28,10


Та, да.В прошлом ответе на твой пост, я предполагал качельки - нбу сейчас войдёт в режим то продаван то покупан.Если это окажется правильно. то как быстро сползли так быстро и назад нагоним.Сейчас и выше чем 28,1 сдать не проблема(но не на много).
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 18:48

  Vitl написав:
  prodigy написав:
  Vitl написав:Да, нужно честно признать, что для тех кто хотел, но не успел слить бакс. грустновато выглядит картина.Прижали довольно резко.Но и 28 не так давно было взято вверх, а вниз пока нет.


сейчас доллар еще принимают выше 28:
ПОВы светят 28,10


Та, да.В прошлом ответе на твой пост, я предполагал качельки - нбу сейчас войдёт в режим то продаван то покупан.Если это окажется правильно. то как быстро сползли так быстро и назад нагоним.Сейчас и выше чем 28,1 сдать не проблема(но не на много).


утром на 7км принимали по 28,30 но потом пошло резко вниз
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 07:58

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Да, нужно честно признать, что для тех кто хотел, но не успел слить бакс. грустновато выглядит картина.Прижали довольно резко.Но и 28 не так давно было взято вверх, а вниз пока нет.
Признаюсь честно!Я хотел слиться по 29-29,30,тем более здесь были прогнозы на 29 и выше-но не сложилось и курс на 1 февраля никто не угадает,т.r $ тока вниз-да и вообще считаю у нас в стране не всё поддаётся логике и экономическому обоснованию!Вот теоретически в феврале всякие выплаты и навантаження,а $ и дальше летит вниз и почитав мнение одного ув.эксперта с другого форума,так думаю он правильно пишет,что на февраль,март(пиковые выплаты 1 квартала)и до лета долги будут спокойно гаситься,а летом как всегда НБУ по дешёвке окупит бакс на низком уровне и пополнит свои резервы,а там и мвф косточку кинет!Поэтому он прогнозирует,что в самом пессиместическом сценарии на март будет 28,70 и потом вниз до лета! Нмкаких 29 не будет! Так что если и будет маленький подскок в феврале,то он будет очень маленький! Так как я ниже 29 не собираюсь сливаться,то для себя решил опять открыть жирный столб на пол суммы в $ и откупаться по дешёвке в ближайшее время! А если произойдёт что-то нереальное,то вторую часть суммы сброшу не ниже 29 и в гришке до лета на депозите,если нет,то пополню оставшимися $ жирный столб! Маожет я не правильно поступаю,но для меня так спокойней!
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