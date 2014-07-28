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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 820821822823
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:33

Вот по голосовалке возникла мысль, правда я её к реализации не предлагаю, т к уже поздно и не хочу морочить вам голову.Но правильнее и логичней было бы день Ч назначить или 25м числом или 5м скажем.И все конечно догадываются почему, потому что в Украине есть специфика спроса на валюту в конце и начале месяца.Или даже 15м.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:46

  Vitl написав:Crop

Пока видится опа в секте "валютных неудачников".

Погоди, о чём ты.в чём смысл паники.Максимальный слив я встречал 28,85.Как правило кто был в тренде лили по 28,70-80.Ну и сейчас продажа по 28,20, а в банках(многие пользуются только банками) 28,3-4.Это что офигенная победа :?: Тем более конец месяца.

Кроп прав, 0ПА есть вполне реальная. В приподъем в первой неделе февраля я не очень верю.

В общем, "Кто не спрятался (не слился) я не виноват"
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:01

  Очкарик написав:
  Vitl написав:Crop

Пока видится опа в секте "валютных неудачников".

Погоди, о чём ты.в чём смысл паники.Максимальный слив я встречал 28,85.Как правило кто был в тренде лили по 28,70-80.Ну и сейчас продажа по 28,20, а в банках(многие пользуются только банками) 28,3-4.Это что офигенная победа :?: Тем более конец месяца.

Кроп прав, 0ПА есть вполне реальная. В приподъем в первой неделе февраля я не очень верю.

В общем, "Кто не спрятался (не слился) я не виноват"


Опа скорее для тебя и таких как ты.Даже без подъёма в феврале я уже написал и цифры дал, что нету ничего выходящего за вполне приемлимые колебания.В доп почитай ДС, он сегодня достаточно удачно описал причины гривнеукрепляжа.И конечно укргаз и все остальные каждый день будут лить и лить бакс, если следовать твоим квадратным глазам :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:02

  Vitl написав:Вот по голосовалке возникла мысль, правда я её к реализации не предлагаю, т к уже поздно и не хочу морочить вам голову.Но правильнее и логичней было бы день Ч назначить или 25м числом или 5м скажем.И все конечно догадываются почему, потому что в Украине есть специфика спроса на валюту в конце и начале месяца.Или даже 15м.


Из зелёнки сегодня

Во-вторых, нынче «межсезонье» - бюджетный период, требующий гривневой ликвидности, на излете, а сезон репатриации дивидендов еще не стартовал. Поэтому на моменте некоторое преобладание интереса к ресурсам в нацвалюте.

Это как бы подтверждение мысли...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:38

  Vitl написав:Crop

Пока видится опа в секте "валютных неудачников".

Погоди, о чём ты.в чём смысл паники.Максимальный слив я встречал 28,85.Как правило кто был в тренде лили по 28,70-80.Ну и сейчас продажа по 28,20, а в банках(многие пользуются только банками) 28,3-4.Это что офигенная победа :?: Тем более конец месяца.

Смотрю в голосовалку, вижу хотелки. Смотрю на факт, вижу опу. Паники нет. Февраль интересен не сколько подскоком, а работой с МВФ, подготовкой к выплатам в марте. Если все пройдёт нормально, подскок перенесется на ноябрь. Имхо.

Максимум сливал по 28,6. Но по Необходимости закупал на февраль необходимое. В марте придётся сливать много, может быть обЫдно. Ладно, ждём февраль, к 20 может быть интересно. Вопрос по антикоррупционному суду в приоритете. Как наши шулеры выкрутятся?
Зы: переносить дату госовалке поздно и не корректно. Мы ж не будем под наши хотелки подгонять итоги? Некомильфо.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:04

Crop

Зы: переносить дату госовалке поздно и не корректно. Мы ж не будем под наши хотелки подгонять итоги? Некомильфо.

И я о том же.Бум соревноваться в штормовых условиях, не в первой.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:01

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:приемлимые


Ну для меня точно она, но я просто переоценил торговлю свою в январе, пришлось слить маленько на текущие впервые за 3года :mrgreen: .

Может и все солью, если найду что-нибудь стоящее прикупить. :wink:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:21

  Очкарик написав:
  Vitl написав:приемлимые


Ну для меня точно она, но я просто переоценил торговлю свою в январе, пришлось слить маленько на текущие впервые за 3года :mrgreen: .

Может и все солью, если найду что-нибудь стоящее прикупить. :wink:


Очкарик. давай так - если курс поднимется(сравняется) выше недавнего пика ещё зимой. то ты меня угостишь печеньками с имбирем :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:28

  Vitl написав:
  Очкарик написав:
  Vitl написав:приемлимые


Ну для меня точно она, но я просто переоценил торговлю свою в январе, пришлось слить маленько на текущие впервые за 3года :mrgreen: .

Может и все солью, если найду что-нибудь стоящее прикупить. :wink:


Очкарик. давай так - если курс поднимется(сравняется) выше недавнего пика ещё зимой. то ты меня угостишь печеньками с имбирем :D

Если сравняется превысит 28.85 на приём и 29 на продажу? Я не очкарик, но очень НАДА. Куда печеньки присылать? :mrgreen: естьшанс что Лагард будет тверда, и Дон Педро обломается.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
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  #<1 ... 820821822823
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