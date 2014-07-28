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Додано: Пон 29 січ, 2018 17:33
Вот по голосовалке возникла мысль, правда я её к реализации не предлагаю, т к уже поздно и не хочу морочить вам голову.Но правильнее и логичней было бы день Ч назначить или 25м числом или 5м скажем.И все конечно догадываются почему, потому что в Украине есть специфика спроса на валюту в конце и начале месяца.Или даже 15м.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 29 січ, 2018 17:46
Кроп прав, 0ПА есть вполне реальная. В приподъем в первой неделе февраля я не очень верю.
В общем, "Кто не спрятался (не слился) я не виноват"
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Пон 29 січ, 2018 18:01
Опа скорее для тебя и таких как ты.Даже без подъёма в феврале я уже написал и цифры дал, что нету ничего выходящего за вполне приемлимые колебания.В доп почитай ДС, он сегодня достаточно удачно описал причины гривнеукрепляжа.И конечно укргаз и все остальные каждый день будут лить и лить бакс, если следовать твоим квадратным глазам
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 29 січ, 2018 18:02
Из зелёнки сегодня
Во-вторых, нынче «межсезонье» - бюджетный период, требующий гривневой ликвидности, на излете, а сезон репатриации дивидендов еще не стартовал. Поэтому на моменте некоторое преобладание интереса к ресурсам в нацвалюте.
Это как бы подтверждение мысли...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 29 січ, 2018 18:38
Смотрю в голосовалку, вижу хотелки. Смотрю на факт, вижу опу. Паники нет. Февраль интересен не сколько подскоком, а работой с МВФ, подготовкой к выплатам в марте. Если все пройдёт нормально, подскок перенесется на ноябрь. Имхо.
Максимум сливал по 28,6. Но по Необходимости закупал на февраль необходимое. В марте придётся сливать много, может быть обЫдно. Ладно, ждём февраль, к 20 может быть интересно. Вопрос по антикоррупционному суду в приоритете. Как наши шулеры выкрутятся?
Зы: переносить дату госовалке поздно и не корректно. Мы ж не будем под наши хотелки подгонять итоги? Некомильфо.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Додано: Пон 29 січ, 2018 19:04
Crop
Зы: переносить дату госовалке поздно и не корректно. Мы ж не будем под наши хотелки подгонять итоги? Некомильфо.
И я о том же.Бум соревноваться в штормовых условиях, не в первой.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 29 січ, 2018 20:01
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Ну для меня точно она, но я просто переоценил торговлю свою в январе, пришлось слить маленько на текущие впервые за 3года .
Может и все солью, если найду что-нибудь стоящее прикупить.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Пон 29 січ, 2018 20:21
Очкарик. давай так - если курс поднимется(сравняется) выше недавнего пика ещё зимой. то ты меня угостишь печеньками с имбирем
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 29 січ, 2018 20:28
Если сравняется превысит 28.85 на приём и 29 на продажу? Я не очкарик, но очень НАДА. Куда печеньки присылать? естьшанс что Лагард будет тверда, и Дон Педро обломается.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
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