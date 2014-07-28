Додано: Пон 29 січ, 2018 17:33

Вот по голосовалке возникла мысль, правда я её к реализации не предлагаю, т к уже поздно и не хочу морочить вам голову.Но правильнее и логичней было бы день Ч назначить или 25м числом или 5м скажем.И все конечно догадываются почему, потому что в Украине есть специфика спроса на валюту в конце и начале месяца.Или даже 15м.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.