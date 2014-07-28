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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 823824825826
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 18:18

  Очкарик написав:Я конечно прооленил, но бывает и хуже
Жалко человека, но экономить 0,3% - 0,5% при обмене на руках :shock:


Правильно.Только с поправкой - если на руках, то руки должны быть знакомые.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 18:29

  Vitl написав:
  bub-har написав:
  Вкладчик1234 написав:Период особого внимания: февраль - середина марта.
Спасибо! Будем наблюдать! И ещё аграрии подтянутся ближе к концу февраля со сливом своих заначек!ИМХО Вполне реально на 1 марта увидеть курс $ НИЖЕ 27


У страха глаза велики.Если бы задачей нбу и воров у власти было тупое опускание курса. то его могли бы в моменты опускать и ниже 20.Вы поймите, что есть определённый предел и для них.
Спасибо за Ваше мнение! Тоже думал,что им не выгодно сильно опускать $ и думал 28,20 предел,а оно он как получается! Хотелось бы узнать этот предел(до какой отметки будем падать) и чтобы Ваш прогноз на 1 марта сбылся-хотя бы на денёк,а то я не слился :oops:
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:27

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Головне, щоб надмірний песимізм не зіграв злого жарту з поважним паньством. Бо мій песимізм вилився в промах в прогнозі курсу на цілу грн. В подальшому: Петю в Давосі налякали, дуже. Він, звичайно, на всякий випадок, зараз розганяє кампанію дескридитації домовленостей та навіть самого виборчого процесу (по всіх змі результати якогось незрозумілого опитування, де люди кажуть, що готові продати голос). Та, думаю, це конвульсії. Глибина та якість звіту в США і справи в Лондонському суді налякали ахметових.
Кілька років під ряд літом шукачі дна зносять обмінки і миттєво підкидують курс. Цього року ждуни 30 не дочекавшись ламанулися на злив і за кілька днів зрізали 1 грн. Погода заставляє аграріїв активізуватися значно раніше.
Ну і ще одне. Перша спроба серйозних іноземних інвестицій https://politeka.net/news/581445-samaya ... mmu-deneg/
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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