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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 825826827828
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 10:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  andrein написав:Слиться это только половина дела, прибыль считают когда откупаются. Советую этот и следующий год быть в валюте и не на депозите. Будет штормить
Спасибо за совет! То что прибыль считают по откупу это мне уже объяснили! Но всё же решил половину валюты забросить на валютный столб,а второй половиной дождаться хотябы 28,20 и попробывать поиграть!Ну если не получится,то смысла продавать по 27 и ниже,которые прогнозируют в ближайшее время,не вижу и поэтому второй частью валюты пополню валютный столб и если что буду тариться по 26,30 и всё на столб! Дома не вижу смысла держать,считаю,что деньги должны работать и думаю Порошенко и ко пойдут на всё ради продолжения сотрудничества и Украине в итоге подкинут деньжат!Поэтому или сольюсь по 28,20 и до лета на грн. депозите,или останусь в валюте,но тоже на депозите!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 10:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

bub-har написав:
  andrein написав:Слиться это только половина дела, прибыль считают когда откупаются. Советую этот и следующий год быть в валюте и не на депозите. Будет штормить
Спасибо за совет! То что прибыль считают по откупу это мне уже объяснили! Но всё же решил половину валюты забросить на валютный столб,а второй половиной дождаться хотябы 28,20 и попробывать поиграть!Ну если не получится,то смысла продавать по 27 и ниже,которые прогнозируют в ближайшее время,не вижу и поэтому второй частью валюты пополню валютный столб и если что буду тариться по 26,30 и всё на столб! Дома не вижу смысла держать,считаю,что деньги должны работать и думаю Порошенко и ко пойдут на всё ради продолжения сотрудничества и Украине в итоге подкинут деньжат!Поэтому или сольюсь по 28,20 и до лета на грн. депозите,или останусь в валюте,но тоже на депозите!
100% логика в этом есть
a_studio11
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:08

Подводим промежуточные итоги

Зображення
Наступило 18-00 01.02.2018, и подводим итог за февраль, опираясь на данные с https://finance.i.ua/.
Имеем двух победителей, включая абсолютного победителя прошлой голосовалки.
Однако стоит отметить, что все голосовавшие весьма и весьма сильно ошиблись с курсом на 1.02. Такой резкий ревал был неожиданным.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:51

Faceless

Мнение зрителя:
Пожалуй в этой ситуации конкурс можно было бы признать несостоявшимся :(
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:40

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ну почему же, конкурс в самый раз состоялся, очень ржачно, а вот прогнозисты из нас всех оказались несостоявшиеся)))
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 09:24

  Corpocrator написав:ну почему же, конкурс в самый раз состоялся, очень ржачно, а вот прогнозисты из нас всех оказались несостоявшиеся)))


Наверное, всё наоборот, прогнозисты мы как раз ого-го, делаем выводы на основании законов логики и рыночной экономики.
А реальные результаты просто показывают на сколько валютный рынок у нас отклоняется от реальности. :D
freeze
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