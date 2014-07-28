andrein написав:Слиться это только половина дела, прибыль считают когда откупаются. Советую этот и следующий год быть в валюте и не на депозите. Будет штормить
Спасибо за совет! То что прибыль считают по откупу это мне уже объяснили! Но всё же решил половину валюты забросить на валютный столб,а второй половиной дождаться хотябы 28,20 и попробывать поиграть!Ну если не получится,то смысла продавать по 27 и ниже,которые прогнозируют в ближайшее время,не вижу и поэтому второй частью валюты пополню валютный столб и если что буду тариться по 26,30 и всё на столб! Дома не вижу смысла держать,считаю,что деньги должны работать и думаю Порошенко и ко пойдут на всё ради продолжения сотрудничества и Украине в итоге подкинут деньжат!Поэтому или сольюсь по 28,20 и до лета на грн. депозите,или останусь в валюте,но тоже на депозите!
andrein написав:Слиться это только половина дела, прибыль считают когда откупаются. Советую этот и следующий год быть в валюте и не на депозите. Будет штормить
Спасибо за совет! То что прибыль считают по откупу это мне уже объяснили! Но всё же решил половину валюты забросить на валютный столб,а второй половиной дождаться хотябы 28,20 и попробывать поиграть!Ну если не получится,то смысла продавать по 27 и ниже,которые прогнозируют в ближайшее время,не вижу и поэтому второй частью валюты пополню валютный столб и если что буду тариться по 26,30 и всё на столб! Дома не вижу смысла держать,считаю,что деньги должны работать и думаю Порошенко и ко пойдут на всё ради продолжения сотрудничества и Украине в итоге подкинут деньжат!Поэтому или сольюсь по 28,20 и до лета на грн. депозите,или останусь в валюте,но тоже на депозите!
Наступило 18-00 01.02.2018, и подводим итог за февраль, опираясь на данные с https://finance.i.ua/. Имеем двух победителей, включая абсолютного победителя прошлой голосовалки. Однако стоит отметить, что все голосовавшие весьма и весьма сильно ошиблись с курсом на 1.02. Такой резкий ревал был неожиданным.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Corpocrator написав:ну почему же, конкурс в самый раз состоялся, очень ржачно, а вот прогнозисты из нас всех оказались несостоявшиеся)))
Наверное, всё наоборот, прогнозисты мы как раз ого-го, делаем выводы на основании законов логики и рыночной экономики. А реальные результаты просто показывают на сколько валютный рынок у нас отклоняется от реальности.