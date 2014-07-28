Это может подтвердить наше многочисленное предположение, что обвала не будет, но курс поднимется на ступенечку выше.А дальше будет борьба сезонности с дефицитом скв, и возможно опять же просадки большой не будет как и сильного роста.
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Додано: Суб 03 лют, 2018 15:10
Это может подтвердить наше многочисленное предположение, что обвала не будет, но курс поднимется на ступенечку выше.А дальше будет борьба сезонности с дефицитом скв, и возможно опять же просадки большой не будет как и сильного роста.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 03 лют, 2018 15:55
В принципе правы, но НБУ часто выкупает на падении ступеньками дабы сгладить падение. Ну и резервы показать на дату. Дно не факт. Все покажет февраль. Я честно пока сам не понимаю куда идём.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Додано: Суб 03 лют, 2018 18:13
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Это здесь тоже уже писалось - сезонная амплитуда снижается с каждым годом, на то и нужен НБУ со своими ЗВР.
Улан прав - НБУ показал свое видение адекватного курса и дал ориентир покупанам-продаванам.
Начиная с 28,2 буду сдавать - кто-то же должен поддержать найгарнишу.
Пы.Сы. Разбудите Ореста - пропал куда-то
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Нед 04 лют, 2018 12:00
Привіт, вітаю всіх. Та не пропав я, попереджав - зараз період, коли маю дуже мало часу. Та й написав багато, поки немаю що додати. Теперішня ситуація спровокована "нерезидентами" а їх поведінку і можливі дії описував тут viewtopic.php?p=4263322#p4263322
Крім чинників, описаних мною, їх активізації на ринку наших ОВДП, зараз додається ось це
Тепер, наслідки для нас (курсу)
після доповідей в США в амерпапери можуть пустити не всіх, а наші клептократи можуть і забоятися зате стежка в ОВДП протоптана
жебрацька дохідність амер паперів і непомірна щедрість винагороди наших валютних паперів може спокусити не тільки лиш інвесторів з кіпрів-австрій-панам-великих британій
падіння вартості нафти-газу для нас - жива вода а на значне просідання вартості с/г не чекаю та й ІТ росте як на дріжджах
ну і тим, хто вчитується в заказні статті про те, що пецю будуть валити і жодні мвфи нічого не дадуть до виборів. Такий розвиток подій сильно дестабілізує ситуацію (Аваков не даремно на днях шоу влаштував, це демонстрація сили якраз на такий випадок),в такому стані США і ко втратять любі шанси на контроль і не стане жодного важелю для витіснення рос газу і нафти з ЄС і не тільки. През наляканий і майже чемний (слідкуємо за виборами голови НБУ і сбєрбанком (до речі, форварду місяця 2 залишилося, підозрюю))
Відскок напрошується, хочаб до 28,3-5, але, якщо вливання в валютні ОВДП продовжиться (а це дуже імовірно), то його не буде. Експортна валюта вже на підході (тиждень-півтора залишилося). Тому курси на квітень-червень коригувати не буду viewtopic.php?p=4256869#p4256869 .
П.С. коли я говорив про очікуючих 30, які не дочекавшись обвалять (а вони і справді потужно допомогли покупцям ОВДП) я мав на увазі не тільки (і не стільки) фізиків. Почекунів серед юриків також достатньо (здається, продиджі задавав питання)
Всім адекватності і успіху...
Востаннє редагувалось orest в Нед 04 лют, 2018 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 04 лют, 2018 13:25
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Всем привет.
Ещё раз попрошу, кто может точно проанализировать ситуацию с динамикой денежной массы, агрегатов, то плиз.Попробуем из этого сделать выводы.Сам не берусь, не имею опыта, чтобы не напортачить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 04 лют, 2018 18:43
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
пока рано, еще нет никаких данных за январь, обычно публикуют хоть что-то начиная с 10го числа
только остатки на ЕКС - 20 млрд на 1 февраля
Но есть план от НБУ о том, что будут с денежными агрегатами делать до 2020го, вцелом все спокойно
в этом документе (многобукв, поиск по "грошова база"), документ серьезный, есть ответы на очень многие вопросы
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Додано: Нед 04 лют, 2018 20:02
Да, я раз задал вопрос, сам тоже туда залазил.Увидел только за декабрь 2017.В динамике небольшой рост.В принципе курс где то так на него среагировал(не считая всплеска до 28,90).Далее, всё спокойно - оно конечно в планах.Но мои опасения, что для обеспечения всех повышений и бюджетных расходов прийдётся переступить планку.Решить эти проблемы за счёт налогов, таможни и повышения производительности вряд ли получится.А если получится, то мы по праву войдём в Европу И перейдём с предпоследних мест по доходам, на лидирующие, не только по площади, но и по др показателям.
ПС Аж засмеялся.А засмеялся. потому, что ворьё разворует все доходы в стране.И пока не решён этот вопрос, как им по рукам давать, ничего не получится.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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