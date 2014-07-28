Додано: Нед 04 лют, 2018 13:25

Всем привет.

Ещё раз попрошу, кто может точно проанализировать ситуацию с динамикой денежной массы, агрегатов, то плиз.Попробуем из этого сделать выводы.Сам не берусь, не имею опыта, чтобы не напортачить.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.