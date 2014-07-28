Додано: Пон 05 лют, 2018 21:27

Zochan написав: prodigy написав: вот как раз с Приватом были очень неприятные отношения (возврат по 100-200 долл в день-2к забирал 2 недели)

Навіть в 14 і 15рр. 2к. можна було за 2дні забрати без замовлення. Навіть в 14 і 15рр. 2к. можна було за 2дні забрати без замовлення.

память совсем не та? напомнюв 2015 был эквивалент 15к гривен в день (это 580 долл),в апреле 2015 я по предварительному заказу!!! не мог забрать и даже посещал центральное отделение Привата на Успенской,22(без шансов)звонил на горяч.линию, ругался и все-равно никакого прогресса.Проблем не было в Киеве, Харькове -может еще где-тоНа ветке Привата была переписка, что проблемы с возвратом валюты были в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.Поэтому не надо хвалить Приват (кстати, сотрудники там хуже не встречал)даже не могу вспомнить, где были хуже, чем в Привате...пожалуй они на первом месте по хамству