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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 05 лют, 2018 19:49
prodigy написав:
вот как раз с Приватом были очень неприятные отношения (возврат по 100-200 долл в день-2к забирал 2 недели)
Странно-у меня никогда не было проблем с ним и суммы немалекнькие были и всё отдавали,конечно по предзаказу!
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Додано: Пон 05 лют, 2018 19:55
prodigy написав:вот как раз с Приватом были очень неприятные отношения (возврат по 100-200 долл в день-2к забирал 2 недели)
Навіть в 14 і 15рр. 2к. можна було за 2дні забрати без замовлення.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 19:58
эти траблы были конкретно в одессе...
а шо делать?
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Додано: Пон 05 лют, 2018 20:44
Очкарик написав:
Не часто внутри дня такое происходит
:
дядя Caша написав:Дата: 05 февраля 2018 г. на 17.30
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,70/27,80 UAH/USD (с утра 27,85/27,97 UAH/USD, к полудню 27,75-80/27,85 UAH/USD)
€ 34,60/34,70 UAH/EUR (с утра 34,70/34,85 UAH/EUR, к полудню 34,60/34,80 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 февраля стартовали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
«Серьезные» сделки отсутствуют.
К 12.21 столичные валютчики-оптовики констатировали заметное снижение действующих цен, благодаря которому им удалось сохранить относительное равновесие покупок и продаж: 27,75-80/27,85 UAH/USD, евро – 34,60/34,80 UAH/EUR.
После обеда на столичном наличном рынке сохранилась тенденция снижения курса доллара, но местные валютчики не успевали за рынком, констатировав по итогам дня преобладание клиентских оферов СКВ.
(с) сами знаете
А вот откуда дровишки
Скоро хривна по волатильности догонит биткоин
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 20:47
Zochan написав:
prodigy написав:вот как раз с Приватом были очень неприятные отношения (возврат по 100-200 долл в день-2к забирал 2 недели)
Навіть в 14 і 15рр. 2к. можна було за 2дні забрати без замовлення.
Товарищи, вы поймите правильно, что ситуация меняется всегда в самый неподходящий момент.и когда нет никаких предпосылок всегда в плохое трудно поверить.Но оно к сож приходит.у нас в стране ещё не сформировалась непокобелимая БС, которой можно слепо доверять.Возникнут проблемы и вы будете отрабатывать их невозвратами. в лучшем сл задержками и конвертацией в грн по приёму.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 05 лют, 2018 21:27
Zochan написав:
prodigy написав:вот как раз с Приватом были очень неприятные отношения (возврат по 100-200 долл в день-2к забирал 2 недели)
Навіть в 14 і 15рр. 2к. можна було за 2дні забрати без замовлення.
память совсем не та? напомню
в 2015 был эквивалент 15к гривен в день (это 580 долл),
в апреле 2015 я по предварительному заказу!!! не мог забрать и даже посещал центральное отделение Привата на Успенской,22(без шансов)
звонил на горяч.линию, ругался и все-равно никакого прогресса.
Проблем не было в Киеве, Харькове -может еще где-то
На ветке Привата была переписка, что проблемы с возвратом валюты были в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Поэтому не надо хвалить Приват (кстати, сотрудники там хуже не встречал)
даже не могу вспомнить, где были хуже, чем в Привате...пожалуй они на первом месте по хамству
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Додано: Пон 05 лют, 2018 21:31
Vitl написав: Zochan написав:
prodigy написав:вот как раз с Приватом были очень неприятные отношения (возврат по 100-200 долл в день-2к забирал 2 недели)
Навіть в 14 і 15рр. 2к. можна було за 2дні забрати без замовлення.
Товарищи, вы поймите правильно, что ситуация меняется всегда в самый неподходящий момент.и когда нет никаких предпосылок всегда в плохое трудно поверить.Но оно к сож приходит.у нас в стране ещё не сформировалась непокобелимая БС, которой можно слепо доверять.Возникнут проблемы и вы будете отрабатывать их невозвратами. в лучшем сл задержками и конвертацией в грн по приёму.
в 2015 получил гривну от ФГВФО и откупился с потерей 2,7к долл
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