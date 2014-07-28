RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 830831832833
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 19:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:вот как раз с Приватом были очень неприятные отношения (возврат по 100-200 долл в день-2к забирал 2 недели)
:shock: Странно-у меня никогда не было проблем с ним и суммы немалекнькие были и всё отдавали,конечно по предзаказу!
bub-har
 
Повідомлень: 862
З нами з: 13.07.16
Подякував: 222 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 19:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

prodigy написав:вот как раз с Приватом были очень неприятные отношения (возврат по 100-200 долл в день-2к забирал 2 недели)

Навіть в 14 і 15рр. 2к. можна було за 2дні забрати без замовлення.
Zochan
 
Повідомлень: 53
З нами з: 22.10.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 19:58

эти траблы были конкретно в одессе...
а шо делать?
чик
 
Повідомлень: 5505
З нами з: 03.01.09
Подякував: 2860 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:44

  Очкарик написав:Не часто внутри дня такое происходит :shock: :

  дядя Caша написав:Дата: 05 февраля 2018 г. на 17.30
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,70/27,80 UAH/USD (с утра 27,85/27,97 UAH/USD, к полудню 27,75-80/27,85 UAH/USD)
€ 34,60/34,70 UAH/EUR (с утра 34,70/34,85 UAH/EUR, к полудню 34,60/34,80 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 февраля стартовали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
«Серьезные» сделки отсутствуют.

К 12.21 столичные валютчики-оптовики констатировали заметное снижение действующих цен, благодаря которому им удалось сохранить относительное равновесие покупок и продаж: 27,75-80/27,85 UAH/USD, евро – 34,60/34,80 UAH/EUR.

После обеда на столичном наличном рынке сохранилась тенденция снижения курса доллара, но местные валютчики не успевали за рынком, констатировав по итогам дня преобладание клиентских оферов СКВ.

(с) сами знаете

А вот откуда дровишки :roll:


Скоро хривна по волатильности догонит биткоин :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13588
З нами з: 04.05.10
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:47

  Zochan написав:
prodigy написав:вот как раз с Приватом были очень неприятные отношения (возврат по 100-200 долл в день-2к забирал 2 недели)

Навіть в 14 і 15рр. 2к. можна було за 2дні забрати без замовлення.


Товарищи, вы поймите правильно, что ситуация меняется всегда в самый неподходящий момент.и когда нет никаких предпосылок всегда в плохое трудно поверить.Но оно к сож приходит.у нас в стране ещё не сформировалась непокобелимая БС, которой можно слепо доверять.Возникнут проблемы и вы будете отрабатывать их невозвратами. в лучшем сл задержками и конвертацией в грн по приёму.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13588
З нами з: 04.05.10
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:27

  Zochan написав:
prodigy написав:вот как раз с Приватом были очень неприятные отношения (возврат по 100-200 долл в день-2к забирал 2 недели)

Навіть в 14 і 15рр. 2к. можна було за 2дні забрати без замовлення.


память совсем не та? напомню

в 2015 был эквивалент 15к гривен в день (это 580 долл),
в апреле 2015 я по предварительному заказу!!! не мог забрать и даже посещал центральное отделение Привата на Успенской,22(без шансов)
звонил на горяч.линию, ругался и все-равно никакого прогресса.
Проблем не было в Киеве, Харькове -может еще где-то

На ветке Привата была переписка, что проблемы с возвратом валюты были в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Поэтому не надо хвалить Приват (кстати, сотрудники там хуже не встречал)
даже не могу вспомнить, где были хуже, чем в Привате...пожалуй они на первом месте по хамству :!:
Слава Героям
prodigy
 
Повідомлень: 3474
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1537 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:31

  Vitl написав:
  Zochan написав:
prodigy написав:вот как раз с Приватом были очень неприятные отношения (возврат по 100-200 долл в день-2к забирал 2 недели)

Навіть в 14 і 15рр. 2к. можна було за 2дні забрати без замовлення.


Товарищи, вы поймите правильно, что ситуация меняется всегда в самый неподходящий момент.и когда нет никаких предпосылок всегда в плохое трудно поверить.Но оно к сож приходит.у нас в стране ещё не сформировалась непокобелимая БС, которой можно слепо доверять.Возникнут проблемы и вы будете отрабатывать их невозвратами. в лучшем сл задержками и конвертацией в грн по приёму.


в 2015 получил гривну от ФГВФО и откупился с потерей 2,7к долл
Слава Героям
prodigy
 
Повідомлень: 3474
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1537 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 830831832833
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Irina555, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 4837
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6058
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3699
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9156)
05.02.2018 21:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.