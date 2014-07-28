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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 06 лют, 2018 13:02
Vitl написав: prodigy написав: Vitl написав:
Только хотел намекнуть на падение фонды.начало того, о чём мы с 1234 как то неоднократно писали.Доллар начнёт дорожать...везде.Это не отменяет нашу сезонность, но в прошлом году такого противовеса ей не было.Ну ещё посмотрим как оно пойдёт...
а какие новости по биткоину?
.опа, все это видят...
но удивительного ничего нет, т к рынок крайне волатилен.Мне пришлось стать обизнанным в этом рынке. я понимаю многие тонкости происходящего.И смешно читать визги паникёров.Рынок крипты может ходить на десятки процентов как вниз так и вверх и очнь быстро.Глубокое падение. кот ещё очевидно продолжится связано с простой вещью.Китам с куклом не удалось до сих пор выбить с позиций хомяков и трейдеров, многие терпят просадку и не сдаются, не сливают свои монетки.Кукл не может набрать нужную позицию.Поэтому меры переростают в более крутые, просадка будет более глубокой.Я в профильной теме дал рекомендации, как себя вести заинтересованным лицам.Но там тема превратилась в помойку безмозглых крикунов.
главное, что вы знаете , что делать и делаете это
помню, в 2008 пытался гривну перекинуть в доллар (в банках было пусто), а на 7км не решился и начал делать апгрейд в квартире (ремонт, обновил мебель частично), но после НГ 2009 купил доллар по 8,2 (хотя наверно были варианты купить по 7,0-7,5 в ноябре-дек 2008)
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Додано: Вів 06 лют, 2018 13:04
с гривной полная веселуха...
Альфа-банк с утра на прием 27,55 (после 11.00 уже 27,40)
сегодня сдать выше 27,50 уже нет
лихо девки пляшут(С)
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Додано: Вів 06 лют, 2018 13:15
prodigy написав:
с гривной полная веселуха...
Альфа-банк с утра на прием 27,55 (после 11.00 уже 27,40)
сегодня сдать выше 27,50 уже нет
лихо девки пляшут(С)
Я по мере надобности сдавал от 28,45 до 27,80,специально не оповещал.Теперь получается, что тоже круто слил
Не зря я тогда классификацию расписал тех, кто сливается.
ПС но в целом я не верю в укрепляж на постоянной основе, в какой то момент накроет гривнелюбителей однозначно.Всё что сдал, потратил, использовал.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 13:18
prodigy
Хорошо помню осень 2008.У меня заканчивались три гривнедепо.Каждый день ждал и считал убытки в долларовом экв.По окончании срочно успел взять по 6,39.Спас деньги от 8.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 18:29
Все молчат...как рыба об лёд.Лёд растаял уже.Доллар укрепился относительно всего, а гривна относительно доллара.Очередное доказательство украинского бреда.Я им вв манипуляторов.Тут вдруг срочно всем понадобились видишь ли наши овгз.Вчера и нафиг не нужны были. сегодня очередь.Глупость.Админдавление однозначно.
Весело стало, идёт переоценка активов в мире.Кто то на этом всегда может заработать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 06 лют, 2018 19:08
Чисто по ощущению, сегодня локальное дно. Завтра проверим.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
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Додано: Вів 06 лют, 2018 19:41
Vitl написав:
вдруг срочно всем понадобились видишь ли наши овгз
Доходность у них какая?
Срок?
Покупатели уверенны в управляемости нашим государством в течении необходимого им времени.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Вів 06 лют, 2018 20:35
Очкарик написав: Vitl написав:
вдруг срочно всем понадобились видишь ли наши овгз
Доходность у них какая?
Срок?
Покупатели уверенны в управляемости нашим государством в течении необходимого им времени.
Я никогда так не писал, но часто встречал на форуме следующий ответ-цитату: бу-га-га
Подходит.Если они и уверены. то не в управляемости нашим госвом, а в управляемости нашего госва.На фоне внешних событий аппетит к риску должен упасть.Но я считаю. повторюсь. что овгз распродают под давлением.
Ну каждый пусть сам считает как хочет.Можно даже представить дуло у виска и крик - подписывай
А что доходность. ну 16,5 кажись минус налоги, в гривне, период совсем не из лучших, хотя и не из худших.ну как бы и нет явного импульса.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 06 лют, 2018 20:42
Ещё размышления на ту же тему...
Какизвестно в планы входило размещение евробондов на неск ярдов.Это представлялось возможным после продолжения сотрудничества с мвф. точнее при одобрении выполненных нами условий и получении очередного транша.Этого знакового события пока не намечается.Тогда хитрые умы(молодцы, кстати), решили вырвать гланды через .опу.Занять те же деньги , но по другому сценарию.Возникают вопросы - если 8-9% на внешнем рынке это считается дорого, то 16,5 на внутреннем это значит уже дёшево.А ведь деньги не пахнут.Не дорого ли берём.А может на внутреннем рынке можно потом будет что то опять придумать и очередной раз наколоть инвесторов.Посмотрим...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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