Додано: Вів 06 лют, 2018 13:18

prodigy

Хорошо помню осень 2008.У меня заканчивались три гривнедепо.Каждый день ждал и считал убытки в долларовом экв.По окончании срочно успел взять по 6,39.Спас деньги от 8.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.