ulanusa1 написав: По части экспортеров отмена обязательной продажи не повлияет на фактический обьем продажи, т.к. заводят валюту как 2*обьем гривневых платежей. Не проданную часть расходуют на выплату дивидендов без выхода на МБ.
Опять типа загадкой. не понятно.тогда встречный - а зачем вводили и в процессе меняли сколько
У всех ситуации разные, но крутиться приходится в рамках установленных НБУ правил. Сейчас, когда я смотрю на рынок глазами экспортера, сделал следующие наблюдения:
1. выручку и прибыль считаешь в валюте. Имеет значение позиция - стараешься минимизировать открытую позицию в гривне, чтобы не платить за хедж.
2. заводить валюту все равно приходится, т.к. нужно рассчитываться с локальными поставщиками. Просто у кого маржа, например, 50% и нет валютных костов - можно завести 50% выручки сразу, а остальное по прошествии 179 дней. У нас маржа 2-3%, поэтому возвращаешь почти всю выручку сразу и продаешь на 100%. Таким образом, предел в днях по возврату выручки полностью отменить нельзя - это приведет к тому, что маржинальный заработок возвращаться в страну не будет.
3. 50% не проданной валюты держать на счетах особого смысла нет, т.к. ставки по депозитам не высокие, а страновые риски большие. Никто этого делать не будет, да и НБУ от этого никакой пользы.
4. 50% проданной валюты - якобы основной плюс для НБУ. Эта норма заставляет предприятия с высокой маржой (>50%) или валютным сырьем продавать хотя бы 50% валютной выручки по прошествии 180 дней (т.е. заставляет тех, кому такое щастье не нужно). Впоследствии им придется покупать эту же валюту для оплаты сырья или вывода дивидендов. Т.е. это такой себе дополнительный налог в виде разницы между курсом продажи и покупки. И как любой другой налог, он делает нашу экономику не конкурентоспособной в глобалном контексте. При этом дополнительного предложения валюты не происходит, т.к. обязательная продажа приводит к последующей покупке для оплаты импортных контрактов.
Полагаю, сейчас норма 50% продажи скорее мешает, чем помогает наполнять рынок. В прошлом, когда % обязательной продажи был выше - под этот дополнительный налог попадли большее количество предприятий. Плюс резкие изменения в этом поле создают временные колебания предложения, пока предприятия адптируются.
всё верно, только керманычи думают категориями помещика 16в, который еще не додумался заменить барщину оброком. никто пока не думает как сделать страну (а с ней и народ) богаче. вот стали сталкиваться с нехваткой квалифицированных кадров, но это еще цветочки- лет через 5 будут большие ягодки. походу Украине в отличии от Моисея 40 лет будет мало, а потом, извините, про**али своё счастье
Спасибо, теперь более понятно.Хотя в тексте есть термины, кот наверное не я один не знаю
Так ты скажи какие именно - я расшифрую.
Валютный кост.
Косты - это расходы. Я в данном случае имел ввиду импортное сырье. Т.е. у тебя могут быть расходы - чисто гривневые (зарплата бухгалтера), - условно гривневые (услуги с почасовой ставокой в гривне но с привязкой к курсу) и - валютные (импортное сырье для производства например).
Так вот если у тебя производство основано на 100% импортном сырье, и сырье представляет собой 90% всех костов. А потом ты еще и продаешь свою продукцию на 100% зарубеж. То 50% обязательной продажи валютной выручки приводит к тому, что ты в тот же день возвращаешься на МБ и покупаешь 80% проданной валюты обратно. Итог: фиксируешь ~0.5% лося на весь оборот т.е. теряешь ~5% прибыли.
Поставил плюсики Vitl"у за пост от 13.45 и Crop"у за пост от 15.54 - за самокритичность - присоединяюсь . Хотя ещё 16 января писал:
Чисто, чтобы поддержать компанию. Никаких обоснований, тыканье пальцем в небо. Для меня вопрос не в зазорности, просто не люблю гадать на кофейной гуще.
Понимал, что цифры называю с потолка, но всё же на 29+ надеялся. Честно признаЮсь, не понимаю, что сегодня происходит. Падение курса на 6% за 2 недели немного чересчур. Сегодня в трамвае даже "генсек ООН" признавался, что не ожидал такого снижения. Я по простонародному понимаю, что это может быть в 2 случаях - много валюты (большой приток или большой слив запасов) или мало гривни. Для варианта "много валюты" не вижу ни причин, ни поводов. Разве что у нас экспортёры такие слабонервные, что при снижении доллара начали паникселл. Для варианта "мало гривни" единственное, что называется - ОВГЗ, но не уверен, что это достаточно существенно. Спрашивал у zzzzzz баланс по размещению/погашению, но он не назвал цифру (возможно, не считал). Попробую на выходных, если будет время и лень не одолеет, посчитать сам.
Жаль, что Vitl, похоже, остался без "печенек с имбирем".
ulanusa1, Вы, похоже, говорите только о торговых фирмах-экспортёрах и упускаете большой слой экспортёров-производителей, кот. сами продают свою продукцию (те же металлурги и с/х) и у кот. значительная часть продукции продаётся внутри страны. У них вполне может быть ситуация, когда гривневой выручки хватает (или почти хватает) для нормального функционирования, а валютная выручка составляет относительно незначительную часть. Для них изменение % обязательной продажи может быть весьма существенным.
Опасаюсь, что такие игры с курсом плохо закончатся. И не только для курса.
ЛАД написав:Вы, похоже, говорите только о торговых фирмах-экспортёрах и упускаете большой слой экспортёров-производителей, кот. сами продают свою продукцию (те же металлурги и с/х) и у кот. значительная часть продукции продаётся внутри страны. У них вполне может быть ситуация, когда гривневой выручки хватает (или почти хватает) для нормального функционирования, а валютная выручка составляет относительно незначительную часть. Для них изменение % обязательной продажи может быть весьма существенным.
...весьма существенным налогом. Условно, 90% продаем в Украине за гривну, 10% за валюту в ЕС. Если им валютная выручка для работы не нужна, они бы все равно эти 10% вернули по прошествии 180 дней, а потом вывели как дивиденды. А так они 50%*10% продадут, или даже 100%*10% могут продать (если НБУ заставит) а потом для выплаты дивидендов все это откупят обратно. Будет разрыв во времени где-то минимум на квартал, чтобы признать прибыль, сделать решение сборов о выплате дивидендов, подготовить все документы - вот этот квартал и выигрывает НБУ. При этом предприятие теряет на Bid-Ask разнице и имеет риски длинной позиции в гривне до момента обратной покупки валюты.
ЛАД написав:Вы, похоже, говорите только о торговых фирмах-экспортёрах и упускаете большой слой экспортёров-производителей, кот. сами продают свою продукцию (те же металлурги и с/х) и у кот. значительная часть продукции продаётся внутри страны. У них вполне может быть ситуация, когда гривневой выручки хватает (или почти хватает) для нормального функционирования, а валютная выручка составляет относительно незначительную часть. Для них изменение % обязательной продажи может быть весьма существенным.
...весьма существенным налогом. Условно, 90% продаем в Украине за гривну, 10% за валюту в ЕС. Если им валютная выручка для работы не нужна, они бы все равно эти 10% вернули по прошествии 180 дней, а потом вывели как дивиденды. А так они 50%*10% продадут, или даже 100%*10% могут продать (если НБУ заставит) а потом для выплаты дивидендов все это откупят обратно. Будет разрыв во времени где-то минимум на квартал, чтобы признать прибыль, сделать решение сборов о выплате дивидендов, подготовить все документы - вот этот квартал и выигрывает НБУ. При этом предприятие теряет на Bid-Ask разнице и имеет риски длинной позиции в гривне до момента обратной покупки валюты.
Абсолютно верно. Об этом и пишу. Для них снижение % обяз. продажи весьма существенно. И они могли бы вообще не продавать валюту (или продавать очень мало).
ЛАД Жаль, что Vitl, похоже, остался без "печенек с имбирем".
Да, как ни смешно, но я оказался невольным сезонщиком.В смысле между январём и февралём.Нужно было где то 800-900 тысяч, на эти нужды сдавался доллар.От 28,45 до 27,80 в среднем ок 28.даже при таких раскладах выиграш с теперешним курсом составил тысяч 25-30.Куплю на них печеньки
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:ЛАД Жаль, что Vitl, похоже, остался без "печенек с имбирем".
Да, как ни смешно, но я оказался невольным сезонщиком.В смысле между январём и февралём.Нужно было где то 800-900 тысяч, на эти нужды сдавался доллар.От 28,45 до 27,80 в среднем ок 28.даже при таких раскладах выиграш с теперешним курсом составил тысяч 25-30.Куплю на них печеньки
Да я не об этом, а о наших с Crop"ом и Очкариком обещаниях 30 января. К сожалению, Ваши танцы с бубнами не помогли. Видать плохо танцевали.