Додано: Сер 07 лют, 2018 19:26

Никаких обоснований, тыканье пальцем в небо. Для меня вопрос не в зазорности, просто не люблю гадать на кофейной гуще. Чисто, чтобы поддержать компанию.Никаких обоснований, тыканье пальцем в небо. Для меня вопрос не в зазорности, просто не люблю гадать на кофейной гуще.

Поставил плюсики"у за пост от 13.45 и"у за пост от 15.54 - за самокритичность - присоединяюсьХотя ещё 16 января писал:Понимал, что цифры называю с потолка, но всё же на 29+ надеялся.Честно признаЮсь, не понимаю, что сегодня происходит. Падение курса на 6% за 2 недели немного чересчур. Сегодня в трамвае даже "генсек ООН" признавался, что не ожидал такого снижения. Я по простонародному понимаю, что это может быть в 2 случаях - много валюты (большой приток или большой слив запасов) или мало гривни. Для варианта "много валюты" не вижу ни причин, ни поводов. Разве что у нас экспортёры такие слабонервные, что при снижении доллара начали паникселл.Для варианта "мало гривни" единственное, что называется - ОВГЗ, но не уверен, что это достаточно существенно. Спрашивал убаланс по размещению/погашению, но он не назвал цифру (возможно, не считал). Попробую на выходных, если будет время и лень не одолеет, посчитать сам.Жаль, что, похоже, остался без "печенек с имбирем"., Вы, похоже, говорите только о торговых фирмах-экспортёрах и упускаете большой слой экспортёров-производителей, кот. сами продают свою продукцию (те же металлурги и с/х) и у кот. значительная часть продукции продаётся внутри страны. У них вполне может быть ситуация, когда гривневой выручки хватает (или почти хватает) для нормального функционирования, а валютная выручка составляет относительно незначительную часть. Для них изменение % обязательной продажи может быть весьма существенным.Опасаюсь, что такие игры с курсом плохо закончатся. И не только для курса.P.s. На том же интерфаксе. Исходя из этого получается, что нас сильно выручает рост мировых цен на руду, металл. В результате даже там, где у нас минус по физич. объёмам, в денежном выражении мы выигрываем. Тем не менее это не очень хорошо. По многим позициям мы уменьшаем экспорт в условиях, когда др. страны его наращивают. Ну и, не дай бог, упадут мировые цены.