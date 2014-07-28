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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 07 лют, 2018 21:57
ЛАД написав: Vitl написав:ЛАД
Жаль, что Vitl, похоже, остался без "печенек с имбирем".
Да, как ни смешно, но я оказался невольным сезонщиком.В смысле между январём и февралём.Нужно было где то 800-900 тысяч, на эти нужды сдавался доллар.От 28,45 до 27,80 в среднем ок 28.даже при таких раскладах выиграш с теперешним курсом составил тысяч 25-30.Куплю на них печеньки
Да я не об этом, а о наших с Crop
"ом и Очкариком
обещаниях 30 января. К сожалению, Ваши танцы с бубнами не помогли. Видать плохо танцевали.
Я понял.И танцевал как мог.Тоже был заинтересован и со слезами сдавал по дешёвке доллары.Потому и пишу. что оказалось, что не по дешёвке.Вот как бывает
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 07 лют, 2018 22:46
по агрегатам что смотреть, особо нечего, потому как по ним же currency board считается, а там около 20 ₴/$ и таргет на 23,5 по плану НБУ.
тут в комлексе нужно выводить ЕОК )))
сейчас другое интересней:
- сталь взлетает (хотя может скорее догоняет Китайские биржи) и объемы производства у нас начали расти в сравнении с 2017м, помоему на 10% в среднем по основным группам, где-то оставлял сводку
- зерно от дна оторвалось, а урожай хоть и меньше прошлогоднего, но всё равно рекордный
чуточку франклинов сегодня по 27,25 взял, просто чтоб не так обидно было за 28,85 ранее...
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
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Corpocrator
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Додано: Чет 08 лют, 2018 08:54
Corpocrator
там около 20 ₴/$ и таргет на 23,5 по плану НБУ.
Вот отсюда и спляшем.
Понятно, что влияют все факторы.По коммодам тоже понятно. без них мы бы в 16й век ушли.А вот таргет говорит о 15% вверх, т е всё таки если представить модель в пропорции, то за 30
Так что не утверждаю, но в итоге будем иметь.Когда, тогда. когда наступит соотв сит, что манипулям это самим нужно станет, ну или спектакль дальше крутить мочи не станет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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