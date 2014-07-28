RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 837838839840
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:57

  ЛАД написав:
  Vitl написав:ЛАД Жаль, что Vitl, похоже, остался без "печенек с имбирем". :)

Да, как ни смешно, но я оказался невольным сезонщиком.В смысле между январём и февралём.Нужно было где то 800-900 тысяч, на эти нужды сдавался доллар.От 28,45 до 27,80 в среднем ок 28.даже при таких раскладах выиграш с теперешним курсом составил тысяч 25-30.Куплю на них печеньки :D

Да я не об этом, а о наших с Crop"ом и Очкариком обещаниях 30 января. К сожалению, Ваши танцы с бубнами не помогли. Видать плохо танцевали. :)


Я понял.И танцевал как мог.Тоже был заинтересован и со слезами сдавал по дешёвке доллары.Потому и пишу. что оказалось, что не по дешёвке.Вот как бывает :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13625
З нами з: 04.05.10
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 22:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

по агрегатам что смотреть, особо нечего, потому как по ним же currency board считается, а там около 20 ₴/$ и таргет на 23,5 по плану НБУ.

тут в комлексе нужно выводить ЕОК )))

сейчас другое интересней:
- сталь взлетает (хотя может скорее догоняет Китайские биржи) и объемы производства у нас начали расти в сравнении с 2017м, помоему на 10% в среднем по основным группам, где-то оставлял сводку
- зерно от дна оторвалось, а урожай хоть и меньше прошлогоднего, но всё равно рекордный

чуточку франклинов сегодня по 27,25 взял, просто чтоб не так обидно было за 28,85 ранее...
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 791
З нами з: 06.01.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 08:54

Corpocrator

там около 20 ₴/$ и таргет на 23,5 по плану НБУ.

Вот отсюда и спляшем.
Понятно, что влияют все факторы.По коммодам тоже понятно. без них мы бы в 16й век ушли.А вот таргет говорит о 15% вверх, т е всё таки если представить модель в пропорции, то за 30 :!: Так что не утверждаю, но в итоге будем иметь.Когда, тогда. когда наступит соотв сит, что манипулям это самим нужно станет, ну или спектакль дальше крутить мочи не станет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13625
З нами з: 04.05.10
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 837838839840
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 4862
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6081
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3715
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12389)
08.02.2018 09:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.