Додано: П'ят 09 лют, 2018 22:24

bub-har написав: Vitl написав: На самом деле никто не знает. что будет. На самом деле никто не знает. что будет. Это точно! Поэтому диверсификация наше всё! Юмор юмором но я для себя подвёл итоги! ПО молему мнению Гривна Пока и дальше будет укрепляться на сл.факторах!

1. Экспортная выручка на подходе

2. Нерезиденты продолжают входить в овгз

3.очень много свободной грн,на депо до лета

4. аграрии

5.китайский новый год

6.долги вмарте спокойно погасятся,а там Пасха с заробитчанами и с ихним потоком валюты!

А там могут и кредит подкинуть! Вообщем до лета пока не вижу предпосылок для роста1 Может кто-то другой из ув.форумчан видит? Это точно! Поэтому диверсификация наше всё! Юмор юмором но я для себя подвёл итоги! ПО молему мнению Гривна Пока и дальше будет укрепляться на сл.факторах!1. Экспортная выручка на подходе2. Нерезиденты продолжают входить в овгз3.очень много свободной грн,на депо до лета4. аграрии5.китайский новый год6.долги вмарте спокойно погасятся,а там Пасха с заробитчанами и с ихним потоком валюты!А там могут и кредит подкинуть! Вообщем до лета пока не вижу предпосылок для роста1 Может кто-то другой из ув.форумчан видит?

На каждый пункт , можно найтифактор ...1. Никто не знает ,может єкспортеры уже часть слили и спрятались в трех-пяти месячные ОВГЗ или депосертификаты НБУ , и заводить теперь будут необходимый минимум в валюте1а Цены могут быть также нестабильны для нашего экспорта2. на сильно низких уровнях слива долларов интерес к ОВГЗ у нерезов пропадет3. если не ошибаюсь , НБУ на 14 дневки разместил больше 30 ярдов грн в конце января.3а. гривны становится все равно больше ,и кто хитрее(умнее) лета могут и не ждать ..4. Аграрии многие пользуются кредитными линиями в грн. , а некоторые семена и технику покупают за валюту5. Чайна НГ - чесно говоря даж не знаю ,как он может ЗНАЧИТЕЛЬНО повлиять на ревальвацию6. Если долги будут гасить , резервы будут снижаться , выкупать на рынке прийдется ВСЕ больше и больше , а при ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ И ПОСТОЯННЫХ ОБЬЕМАХ ВЫКУПА , валюты может для всех и не хватить ... и вот тогда пусть даже незнчительный рост пойдет , а те же нерезы побегут с ОВГЗ в доллар , начнется придержка валюты экспортерами , бо завтра можно продать дороже ( это как недавно было со сливом,сливай сечас бо завтра будет меньше курс ) только вот тогда НБУ будет палить заначку , только уже на максимально-критических уровнях бо до зимы еще будет далеко , а долги и сезонный рост ,никто не отменял..тогда и 30 можно будет увидеть осенью..Я не пытаюсь , убедить что все написаное Вами неправильно...просто хотел акцентировать внимание ,что не такие это уж и ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ факторы укрепления грн.и на каком моменте курс остановится и начнет рост, не думаю что кто-то сейчас сможет определить..70-80 % валюта + 20-30% грн по май-август равными частями на депо , как по мне оптимальный варинт риск/доходность...а в мае оно видней будет..