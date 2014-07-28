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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 840841842843>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:00

  bub-har написав:
  Vitl написав:ы ж написал, что скупишься па 20-25.Поэтому однозначно ни о чём не жалей и к сомилитарку вперёд.Весели народ.А тут если хочешь выступить, то обоснуй курс.Просто вброс никому не интересен.
Ладно,повторюсь и поною последний раз! Я действительно пожалел о недополучении крупной прибыли(заработаем) Я уже как Вы заметили неоднократно писал как я поступил! А именно: Открыл валютный столб на пол суммы,а второй половиной пока ещё думаю,но смотря каждый день на МБ ужасаюсь и наверное точно идём на 26,30, с некоторым топтанием туда сюда,а там к лету на 25,поэтому заработанную гришу в весенне-летний период буду копить до лета на карте в надежде затариться подешёвке!P.S Я написал же раньше факторы,которые прочитал зхдесь же,которые будут дальше укреплять гривну,хотелось бы прочитать факторы,которые будут влиять на укрепление$ к концу месяца и потом посмотреть что получилолсь! Хотя и так уже в принципе всё понятно!


Дальше не будет никакого укрепления доллара.Отменяется.дальше сдадут на посевную, увеличится экспортная выручка, получим кредиты, доллар в мире ослабнет.В результате будет пересмотрен курс и вместо 29,30 заявят, что достигнутые успехи позволят 23,90.Ну или вообще. чтобы не позориться от такого промаха в расчётах, объявят, что редактор текста перепутал две цифры местами :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Дальше не будет никакого укрепления доллара
Спасибо! Всё ясно! Значит поезд ушёл и теперь и правда готовимся на закуп по 25 8)
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:46

  bub-har написав:
  Vitl написав:Дальше не будет никакого укрепления доллара
Спасибо! Всё ясно! Значит поезд ушёл и теперь и правда готовимся на закуп по 25 8)


Ты ж видел, что была доля юмора.На самом деле никто не знает. что будет.как видим, даже сверху не знают.Сейчас происходит следующее - пошла опять ранняя экспортная выручка, соотв курс опустили с целью выкупа.Когда выручки не было, и на ауках нбу продавал, то и курс он задирал до максимума.Нбу - это главный безнаказуемый валютный спекулянт страны.Дальше всё будет в основе также - выкуп с просадкой курса, продажа с подъёмом.Может даже на взгляд обывателя выглядеть парадоксально, к марту снизят курс до неприличия, типа к 26, чтобы по максимуму откупить для погашения долга.В том и проблема. что никто не знает какова будет коньюктура в период планируемого сезонного летнего откупа долларов.Из известных слагаемых гарантированное только одно - снижение деловой активности в отпускной период.Остальные под вопросом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:16

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:На самом деле никто не знает. что будет.
Это точно! Поэтому диверсификация наше всё! Юмор юмором но я для себя подвёл итоги! ПО молему мнению Гривна Пока и дальше будет укрепляться на сл.факторах!
1. Экспортная выручка на подходе
2. Нерезиденты продолжают входить в овгз
3.очень много свободной грн,на депо до лета
4. аграрии
5.китайский новый год
6.долги вмарте спокойно погасятся,а там Пасха с заробитчанами и с ихним потоком валюты!
А там могут и кредит подкинуть! Вообщем до лета пока не вижу предпосылок для роста1 Может кто-то другой из ув.форумчан видит?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:28

  bub-har написав:
  Vitl написав:На самом деле никто не знает. что будет.
Это точно! Поэтому диверсификация наше всё! Юмор юмором но я для себя подвёл итоги! ПО молему мнению Гривна Пока и дальше будет укрепляться на сл.факторах!
1. Экспортная выручка на подходе
2. Нерезиденты продолжают входить в овгз
3.очень много свободной грн,на депо до лета
4. аграрии
5.китайский новый год
6.долги вмарте спокойно погасятся,а там Пасха с заробитчанами и с ихним потоком валюты!
А там могут и кредит подкинуть! Вообщем до лета пока не вижу предпосылок для роста1 Может кто-то другой из ув.форумчан видит?


- отказ или затягивание мвф с сотрудничеством
- обострение войны
- мировой кризис(его хотя бы начало. что мы уже видели на неделе)
- политобострение
- возврат от заигранности в курс к реальному расчётному, т к меньше не всегда лучше, лучше это стабильно, а стабильно это выше чем сейчас...
и т д...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 22:24

  bub-har написав:
  Vitl написав:На самом деле никто не знает. что будет.
Это точно! Поэтому диверсификация наше всё! Юмор юмором но я для себя подвёл итоги! ПО молему мнению Гривна Пока и дальше будет укрепляться на сл.факторах!
1. Экспортная выручка на подходе
2. Нерезиденты продолжают входить в овгз
3.очень много свободной грн,на депо до лета
4. аграрии
5.китайский новый год
6.долги вмарте спокойно погасятся,а там Пасха с заробитчанами и с ихним потоком валюты!
А там могут и кредит подкинуть! Вообщем до лета пока не вижу предпосылок для роста1 Может кто-то другой из ув.форумчан видит?

На каждый пункт , можно найти смягчающий фактор ...
1. Никто не знает ,может єкспортеры уже часть слили и спрятались в трех-пяти месячные ОВГЗ или депосертификаты НБУ , и заводить теперь будут необходимый минимум в валюте
1а Цены могут быть также нестабильны для нашего экспорта
2. на сильно низких уровнях слива долларов интерес к ОВГЗ у нерезов пропадет
3. если не ошибаюсь , НБУ на 14 дневки разместил больше 30 ярдов грн в конце января.
3а. гривны становится все равно больше ,и кто хитрее(умнее) лета могут и не ждать ..
4. Аграрии многие пользуются кредитными линиями в грн. , а некоторые семена и технику покупают за валюту
5. Чайна НГ - чесно говоря даж не знаю ,как он может ЗНАЧИТЕЛЬНО повлиять на ревальвацию :)
6. Если долги будут гасить , резервы будут снижаться , выкупать на рынке прийдется ВСЕ больше и больше , а при ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ И ПОСТОЯННЫХ ОБЬЕМАХ ВЫКУПА , валюты может для всех и не хватить ... и вот тогда пусть даже незнчительный рост пойдет , а те же нерезы побегут с ОВГЗ в доллар , начнется придержка валюты экспортерами , бо завтра можно продать дороже ( это как недавно было со сливом,сливай сечас бо завтра будет меньше курс ) только вот тогда НБУ будет палить заначку , только уже на максимально-критических уровнях бо до зимы еще будет далеко , а долги и сезонный рост ,никто не отменял..тогда и 30 можно будет увидеть осенью..

Я не пытаюсь , убедить что все написаное Вами неправильно...просто хотел акцентировать внимание ,что не такие это уж и ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ факторы укрепления грн.
и на каком моменте курс остановится и начнет рост, не думаю что кто-то сейчас сможет определить..
70-80 % валюта + 20-30% грн по май-август равными частями на депо , как по мне оптимальный варинт риск/доходность...а в мае оно видней будет..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 22:38

рекомендация избавляться от гривны прямо сейчас вплоть до начала марта - возможно середины. Затем может быть поздно Рост будет до конца года


https://taxfree.livejournal.com/1539829.html
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:13

  19yuriy91 написав:
рекомендация избавляться от гривны прямо сейчас вплоть до начала марта - возможно середины. Затем может быть поздно Рост будет до конца года


https://taxfree.livejournal.com/1539829.html


Если бы речь шла о нормальной валюте - там есть такая фраза. :!:
Гривна не биткоин.Игроки на рынке гривны не ориентируются по та.
Если так и сбудется, то для этого должно что то произойти чего мы пока не знаем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:16

lincoln2

Та да.Любой пункт можно истолковать в любую сторону, в зависимости от количества и времени.
Давайте честно признаемся - мы все понимаем трудное положение в стране, в котором укрепление гривны есть искусственная манипуляция.Соответственно в любой момент это может прекратиться по каким либо причинам внутренним или внешним.Этого достаточно, чтобы не рисковать входя в гривну крупными суммами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 07:34

  Vitl написав:
  19yuriy91 написав:
рекомендация избавляться от гривны прямо сейчас вплоть до начала марта - возможно середины. Затем может быть поздно Рост будет до конца года


https://taxfree.livejournal.com/1539829.html


Если бы речь шла о нормальной валюте - там есть такая фраза. :!:
Гривна не биткоин.

рассматривая этот взгляд, надо принимать во внимание наличие вируса великодержавности
19yuriy91
 
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