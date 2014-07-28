RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 840841842843
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:45

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  bub-har написав:P.S Думал рискнуть по 27,20 cлить половину с надеждой летом войти дешевле

У Вас миллионы и железные нервы ?
PS. Сидим на попе ровно , ибо тот возможный мизерный профит не стоит тех огромных потерь которые могут быть.
RTT
 
Повідомлень: 4
З нами з: 15.02.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 12:13

  bub-har написав:
  lincoln2 написав:На каждый пункт , можно найти смягчающий фактор ...
Спасибо большое за развёрнутый ответ и очень интересные факторы! P.S Думал рискнуть по 27,20 cлить половину с надеждой летом войти дешевле 28,а теперь даже не знаю-подожду,может будет отскок!


Слушай. я просил уже тебя в этой теме не троллить.Нам всем глубочайше пох. что ты думал и хотел и может будет и сдал и не сдал.иди в трамвай и с юрой ипите мозги пересу и всем остальным.не загаживай нормальную тему.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13648
З нами з: 04.05.10
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 12:16

  RTT написав:
  bub-har написав:P.S Думал рискнуть по 27,20 cлить половину с надеждой летом войти дешевле

У Вас миллионы и железные нервы ?
PS. Сидим на попе ровно , ибо тот возможный мизерный профит не стоит тех огромных потерь которые могут быть.


Это тролль, кот уже тут не один раз половину сдал, а остальные половины всё не закончаися.Сдаст па 27 откупит па 28.Он специально тупит, чтобы дерьмо по вентилятору размазывать,не ведитесь. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13648
З нами з: 04.05.10
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 15:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Слушай. я просил уже тебя в этой теме не троллить.Нам всем глубочайше пох. что ты думал и хотел и может будет и сдал и не сдал.иди в трамвай и с юрой ипите мозги пересу и всем остальным.не загаживай нормальную тему.
Послушай и ты! Повторяю специально для тебя!Куда мне идти и что коментировать я буду решать сам! Повторяю ещё раз! Половину валюты я открыл валютный столб! Вторую половину я НИКАК НЕ МОГУ РЕШИТЬ-ЧТО ДЕЛАТЬ? и вот мне ув.форумчанин дал развёрнутый и аргументированный ответ,за что я ему сказал спасибо и выразил свои мысли всух! Это вообще твоя ветка? Сделай свою ветку и модерируй
bub-har
 
Повідомлень: 881
З нами з: 13.07.16
Подякував: 237 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:02

В стране процветает шизофрения.Они на каждом шагу.В форуме, где в челюсть им некому заехать, так вообще расплодились.Рано или поздно с темой это должно было случиться.Сейчас и так в общем ситуация с курсом ясна до ключевых событий.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13648
З нами з: 04.05.10
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Рубль слегка укрепился.
Евро припал в противоход к гривне, кстати.
Золото вообще выпало из ранее бывших интересов.Напомню тем, кто утверждал, что оно для длительных инвестиций.Ну вот за несколько последних лет и чем же оно отличилось от чего то другого, даже тех же долларов.Они относительно друг друга походили процентов на 15, на том и весь интерес.С учётом маржи его вообще нет.
Крипта - та переживает не лучшие времена, в неё без брони на половых органах не следует...Хотя по факту за неделю от минимума рост составил около 50% - такое не снилось ни одному инструменту.Но чтобы их иметь нужно кроме брони иметь провидение или машину времени.
Гривнедепозит - самое то для обывателя.прибыль очевидна.алгоритм - сдал по 28+, летом обязательно курс упадёт можно и не сомневаться, откупил по 26+ и проценты.Два миллиона разбросали по 10 самым надёжным банкам (если слово надёжный употребимо к нашей бс)...и можно смело не оформлять субсидию. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13648
З нами з: 04.05.10
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:21

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:В стране процветает шизофрения
На форуме процветает хамство! Культурней надо быть и держать себя в руках! Почему только ты разводишь здесь хамство? Посоветую тебе на последок-веди себя спокойно на финансовом форуме и будь сдержаней,как многие другие! Твои посты здесь тоже не все полезные для других! p.s Предлогаю тебе не обращать внимания на мои посты и вообще занеси меня в чёрный список!
bub-har
 
Повідомлень: 881
З нами з: 13.07.16
Подякував: 237 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 22:59

ЛОБ, ведущий веточку Валютный рынок в мире - как-то уже давно читал у кого-то в сообщении, что это достаточно известный человек, на ТВ часто выступает. Кто-то в курсе по персоналии, просто любопытно, явно грамотный человек.
freeze
4
 
Повідомлень: 7356
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1971 раз.
Подякували: 2725 раз.
 
Профіль
9
1
  #<1 ... 840841842843
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 4879
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6095
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3727
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.