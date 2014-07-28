У Вас миллионы и железные нервы ?
PS. Сидим на попе ровно , ибо тот возможный мизерный профит не стоит тех огромных потерь которые могут быть.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 10 лют, 2018 09:45
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Додано: Суб 10 лют, 2018 12:13
Слушай. я просил уже тебя в этой теме не троллить.Нам всем глубочайше пох. что ты думал и хотел и может будет и сдал и не сдал.иди в трамвай и с юрой ипите мозги пересу и всем остальным.не загаживай нормальную тему.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 10 лют, 2018 12:16
Это тролль, кот уже тут не один раз половину сдал, а остальные половины всё не закончаися.Сдаст па 27 откупит па 28.Он специально тупит, чтобы дерьмо по вентилятору размазывать,не ведитесь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 10 лют, 2018 15:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Послушай и ты! Повторяю специально для тебя!Куда мне идти и что коментировать я буду решать сам! Повторяю ещё раз! Половину валюты я открыл валютный столб! Вторую половину я НИКАК НЕ МОГУ РЕШИТЬ-ЧТО ДЕЛАТЬ? и вот мне ув.форумчанин дал развёрнутый и аргументированный ответ,за что я ему сказал спасибо и выразил свои мысли всух! Это вообще твоя ветка? Сделай свою ветку и модерируй
Додано: Суб 10 лют, 2018 17:02
В стране процветает шизофрения.Они на каждом шагу.В форуме, где в челюсть им некому заехать, так вообще расплодились.Рано или поздно с темой это должно было случиться.Сейчас и так в общем ситуация с курсом ясна до ключевых событий.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 10 лют, 2018 17:11
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Рубль слегка укрепился.
Евро припал в противоход к гривне, кстати.
Золото вообще выпало из ранее бывших интересов.Напомню тем, кто утверждал, что оно для длительных инвестиций.Ну вот за несколько последних лет и чем же оно отличилось от чего то другого, даже тех же долларов.Они относительно друг друга походили процентов на 15, на том и весь интерес.С учётом маржи его вообще нет.
Крипта - та переживает не лучшие времена, в неё без брони на половых органах не следует...Хотя по факту за неделю от минимума рост составил около 50% - такое не снилось ни одному инструменту.Но чтобы их иметь нужно кроме брони иметь провидение или машину времени.
Гривнедепозит - самое то для обывателя.прибыль очевидна.алгоритм - сдал по 28+, летом обязательно курс упадёт можно и не сомневаться, откупил по 26+ и проценты.Два миллиона разбросали по 10 самым надёжным банкам (если слово надёжный употребимо к нашей бс)...и можно смело не оформлять субсидию.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 10 лют, 2018 17:21
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
На форуме процветает хамство! Культурней надо быть и держать себя в руках! Почему только ты разводишь здесь хамство? Посоветую тебе на последок-веди себя спокойно на финансовом форуме и будь сдержаней,как многие другие! Твои посты здесь тоже не все полезные для других! p.s Предлогаю тебе не обращать внимания на мои посты и вообще занеси меня в чёрный список!
Додано: Суб 10 лют, 2018 22:59
ЛОБ, ведущий веточку Валютный рынок в мире - как-то уже давно читал у кого-то в сообщении, что это достаточно известный человек, на ТВ часто выступает. Кто-то в курсе по персоналии, просто любопытно, явно грамотный человек.
реклама
|