Додано: Суб 10 лют, 2018 17:02

В стране процветает шизофрения.Они на каждом шагу.В форуме, где в челюсть им некому заехать, так вообще расплодились.Рано или поздно с темой это должно было случиться.Сейчас и так в общем ситуация с курсом ясна до ключевых событий.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.