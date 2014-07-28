Додано: Нед 11 лют, 2018 16:56

Щодо 61 я сам попереджав, коли він тільки зявився (тоді ще писав в Контексті), їх там тоді 10-ки були, я не просто так тоді писав про ТРОЛЕЙбус. Зараз менше, але й конструктивну і актуальності також. Щодо bub-har не впевнений, мав з ним коротку переписку в ПП, виглядає на справжнього. Ну то таке…

Щодо АС, я читаю форум з 2008 року. Колись починав день з пошуку його повідомлень, але він зараз зовсім інший. А «любов» чи «не любов» на форумі речі не допустимі. Є суб’єктивна оцінка і рішення доцільності читати-не читати і тд.

Форум часів Малефікарума і решти неперевершених дописувачів і зараз – це дві незрівнянно різні речі, не раз про це писав. Мені за Михайлівський ніхто не подякував, навіть ті, хто в ПП звертався і питав чи варто, а я відговорював)))))) це жарт. Головне, що я хотів донести – ніхто нікому нічого не винен і не зобов’язаний, рішення приймаються самостійно і відповідальність за них ні з ким не ділиться, когось в чомусь звинувачувати абсолютно лишнє, важливо робити правильні рішення і вчитися, хоча б на помилках.

Ок, проїхали. По головних і прикладних ранішніх питаннях ні в кого думок немає?

Я думаю, що під 27 пірнемо.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.