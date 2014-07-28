prodigy написав:слить можно и по 26,9 если будет картина маслом на ближайшие 3 месяца,
Наблюдаем дальше! Теоретически идём дальше вниз(пробъём 27 тогда всё будет понятно) Факторы я приводил выше,но меня поправили и дали понять,что не всё так гладко!Считаю,что сливаться нужно с таким рассчётом,чтобы гривневые % до августа перекрыли курс 28(пессимистический сценарий)! Всё шо ниже это только в +! Следующая неделя даст понять более точно!
Щодо 61 я сам попереджав, коли він тільки зявився (тоді ще писав в Контексті), їх там тоді 10-ки були, я не просто так тоді писав про ТРОЛЕЙбус. Зараз менше, але й конструктивну і актуальності також. Щодо bub-har не впевнений, мав з ним коротку переписку в ПП, виглядає на справжнього. Ну то таке… Щодо АС, я читаю форум з 2008 року. Колись починав день з пошуку його повідомлень, але він зараз зовсім інший. А «любов» чи «не любов» на форумі речі не допустимі. Є суб’єктивна оцінка і рішення доцільності читати-не читати і тд. Форум часів Малефікарума і решти неперевершених дописувачів і зараз – це дві незрівнянно різні речі, не раз про це писав. Мені за Михайлівський ніхто не подякував, навіть ті, хто в ПП звертався і питав чи варто, а я відговорював)))))) це жарт. Головне, що я хотів донести – ніхто нікому нічого не винен і не зобов’язаний, рішення приймаються самостійно і відповідальність за них ні з ким не ділиться, когось в чомусь звинувачувати абсолютно лишнє, важливо робити правильні рішення і вчитися, хоча б на помилках. Ок, проїхали. По головних і прикладних ранішніх питаннях ні в кого думок немає? Я думаю, що під 27 пірнемо.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest Имхо все: на следующей недели стабилизации с попыткой просадки под 27 вероятно 26.5 как цель, но НБУ может и по мне должен начать скупку под отдачу долгов ибо период наиболее благоприятный. Потом налив НДС и репатриация дивидендов и конец месяца с пополнением банками валютной позиции по отчетную дату. 1 вариант: соответственно попытки продавки курса должны компенсировать скупкой о НБУ и стабилизацией. 2 вариант: продавят до минимума, вероятно 26.5, потом начнут скупать и качнут курс до 27.5. Смотрим по ходу пьесы.
Востаннє редагувалось Crop в Нед 11 лют, 2018 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Век живи-век учись... Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Crop написав:orest Имхо все: на следующей недели стабилизации с попыткой просадки под 27 вероятно 26.5 как цель, но НБУ может и по мне должен начать скупку под отдачу долгов ибо период наиболее благоприятный. Потом налив НДС и репатриация дивидендов и конец месяца с пополнением банками валютной позиции по отчетную дату. 1 вариант: соответственно попытки продавки курса должны компенсировать скупкой о НБУ и стабилизацией. 2 вариант: продавят до минимума, вероятно 26.5, потом начнут скупать и качнут курс до 27.5. Смотрим по ходу пьесы.
Улыбнулся, вспомнив прошлый год... Значения курса примерно были такие же, а бюджетный 27,20.Тогда это вписывалось в обычное нормальное восприятие.Сейчас - нет.Конечно большинство мыслей сейчас по тренду, с оглядкой - а вдруг.Давайте определимся. какой важный фактор и в какую дату может что то изменить.Ну например, март с выплатами.Опять же два варианта - 1снижение курса для дикого откупа, 2рост курса, если будет спрос на валюту и не будут продавать , чтобы экономить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Crop написав:orest Имхо все: на следующей недели стабилизации с попыткой просадки под 27 вероятно 26.5 как цель, но НБУ может и по мне должен начать скупку под отдачу долгов ибо период наиболее благоприятный. Потом налив НДС и репатриация дивидендов и конец месяца с пополнением банками валютной позиции по отчетную дату. 1 вариант: соответственно попытки продавки курса должны компенсировать скупкой о НБУ и стабилизацией. 2 вариант: продавят до минимума, вероятно 26.5, потом начнут скупать и качнут курс до 27.5. Смотрим по ходу пьесы.
От і я десь про це. І саме в світлі можливих 26,5 для тих хто "не вагон" (як на днях влучно пожартував шановний Очкарик). Адже, ситуація і справді дуже не стабільна і якщо штати з ставлеником визначаться і це не співпаде з очікаванням сліпотрастових, може бути й ой (мало в це вірю і поки схиляюся до свого сценарію, але...). Є і такі схеми розвитку подій https://курс.ком.юа/forums/topic/181-pr ... ent=454775 (персонаж дуже цікавий, вартує звернути увагу). І ті, кому нерви дорогі і хто злився по 28+ можуть зловити 1,5+ грн і спати спокійно. Щодо березня, я все викла в дописі з прогнозом в Долярчика і тут в описі 2018, але є вибори пуйла і він може зробити все, щоб у нас було ще гірше, адже рубль тихенько з прискоренням рушив на північ, ну і відморозків вагнера поклали в Сирії не мало... П.С. В Контексті за кукурудзу і Китай заговорили. Думаю, все в світлі позики чи свопу китайського, про який я тут попереджав в роздумах про 2018 (а якщо там домовилися то для нас і для курсу це позитив). Признаюся, зараз занятий і не слідкую за подіями довкола лугандону і миротворців, а це також важливо. Може з понеділка вникну, а може хтось в курсі, з задоволенням почитаю. П.С. В світлі фаворита США на днях майнула думка про Кравчука (чи Марчука), але на рівні підсвідомого, обдумати ще не встиг.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
И чем же эта Елена является интересным персонажем Точно так же как и тут без всяких оснований далеко вперёд опубликовала ворох цифр.При этом 5 января.Ну вот откуда люди берут эти цифры, особенно к концу года.Пипец, ни откуда, из пальца.И с серьёзным видом говорят это как претендующее на истину. ПС увидел в теме многих кочевников из этого форума, позиция Моцарта во многом совпадает с моей.В альтернативном отличий мало - балобольство и немного пользы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Немного , раз вспомнил о позиции Моцарта... Там он описывает, что па любому независимо от точки сидения, укрепление гривны лучше, чем падение.Вот тут не соглашусь.Он мотивирует это ростом цен и тарифов, закладыванием в них цен ещё более высоких наперёд.А не соглашусь потому, что затраты , например, в месяц, для обеспеченного человека ну вырастут на какой то процент, на какую то сумму, но общий гривневый эквивалент вырастет гораздо больше и не будет наоборот обесценивания валютной массы.Я вот , например, плачу коммуналку каждый раз выше и выше и смеюсь.Смеюсь как на копейки пытаются поднять и поднять.А я плачу и говорю - подавитесь, мне пофиг эти повышения, будет ещё в неск раз больше, не моргнув заплачу.А вот соседи малоимущие в бедствии и соплях это да.Так вот для них это проблема , для меня нет.Пусть я в месяц заплачу на несколько тысяч больше за коммуналку и за еду, а баланс гривневый вырастет на сотни тысяч, миллионы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.