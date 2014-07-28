Акцептус был начотделения, и сейчас вроде тоже но в Альфе
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Додано: Пон 12 лют, 2018 11:38
Акцептус был начотделения, и сейчас вроде тоже но в Альфе
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Додано: Пон 12 лют, 2018 12:30
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Аукцион притормозил падение, но не стабилизировал. Курс на понижение все ещё. Без оного уже 26.5 имели бы. Что имеем: СВН в опе, разворот пока не предусматривается. Налик медленно идёт вниз, что дальше? Пока падение с выкупами НБУ, заодно затарятся долларом и сгладят колебания. Насколько помню порядка 0,5 ярда погашение в начале марта, по 50 лям в день выкупить реально. Мой прогноз от вчера мимо. Ну или почти мимо. Тред угадал, но не точно. Насколько дальше попаду с прогнозом, пока не понятно. Продажа ОВГЗ перевернула рынок, и очень резко, не понимаю когда и на каком уровне дно в этом году.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Додано: Пон 12 лют, 2018 13:06
Про него, но в пользователях не нашел. Или удалал(и), или русская буковь проскочила...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Пон 12 лют, 2018 17:14
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Скопирую сюда для размышлений.
Вопрос к желающим думать. Нынешнее падение $ на мой взгляд обусловлено продажей Минфином ОВГЗ для пополнения бюджета и последующим гривнедифицитом, ну потом и цепной реакцией от слива ждущими. Была ли такая просадка доллара запланированной(настолько жесткая просадка), или это постфактум от продажи на сумму нужную для пополнения бюджета? Соответственно ждущим летнего подъема $ вопрос? Будут ли опять нужны средства? ОВГЗ проданы отчасти на короткий срок. Что погасят баблом без повторного размещения? Или ещё Дозаймут? Сейчас выкуп бакса НБУ, корсета вверх и снова Минфин пропылесосит. Если туплю не обессудьте.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Додано: Пон 12 лют, 2018 17:23
freeze интересовался другим бывшим фиковцем - экс казначеем, а ваш Acceptus не при чём...
а шо делать?
Додано: Пон 12 лют, 2018 18:07
Crop
вряд ли такая просадка была запланирована, но под играть и не воспользоваться ей было бы глупо. как будут действовать дальше не берусь судить, но возможностей управлять курсом пока хватает...
Востаннє редагувалось чик в Пон 12 лют, 2018 18:13, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
Додано: Пон 12 лют, 2018 18:12
Получим 25 летом. Для политики гуд, для экспортно-сырьевой экономики опа.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Додано: Пон 12 лют, 2018 18:22
вряд ли в их планы входит 25, но временно фсё моге быть при "таргетировании инф." поэтому квестор был против - считал наша экономика времён яныка была к этому не готова, с чего нынешние решили иначе не знаю, но без сиськи мвф быренько возьмутся опять гайки крутить, если встигнут...
а шо делать?
Додано: Пон 12 лют, 2018 18:50
Кроп, Чик
Честно, существенно сложно что то добавить.Попробуем с т з детектива...Что имеем - курс не просто повторяет историю прошлого года, но и ещё гораздо круче.Всё это происходит на фоне того, что бюджетный курс определён на 2 гривны выше, прогноз мвф имеет место быть, особых достижений не прослеживается, крупные выплаты долга подошли вплотную.Как то не складывается пазл, однозначно.Отсюда вывод, что ситуация штучная, но она продержится пока не изменятся какие то условия, позволяющие ей быть.Какие?Очевидно, что главное - пролив доллара на мб.Откуда он берётся такими дозами, все в непонятке.Пороем...на овгз как уже все знают.Далее, растёт экспорт по тем же позициям, что и раньше - наши продукты.Их недорого для себя с удовольствием покупают многие страны, а мы имеем внутренний рост цен, не соразмеримый с повышением зарплат.Тут есть замечание.Как то недавно известные и хвалёные Сибарит и Будивельник очень даже положительно оправдывали такую ситуацию, мотивируя тем, что - рост цен подталкивает рост объёма производства - хорошо.Не умаляя ума этих коллег, однако, не соглашусь с таким утверждением.Т к оно оторвано от реалий.Оно правильно только теоретически, но снижает благосостояние граждан страны в итоге.Если без оглядки этому следовать, то засевать площадя нужно опиумом, марихуаной, маком - этож прибыльно и дороже продать можно.А что в итоге получит население страны?Итого вернёмся, имеем перекошенную ситуацию, в которой очевидно верхи опять и сами не ожидали такого положительного развития.Скорее всего далее будет иметь место волнообразный характер курса, очень сильно зависящий от продаж валюты на мб.При отсутствии предложения будем иметь сильные относительно колебания, и наоборот.
ПС мне у Ореста вчера понравилась фраза о том, что в принципе сезонщики уже в размере около 1,5 гривны могут фиксировать прибыль, не дожидаясь лета...очень верно подмечено.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 12 лют, 2018 21:27
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Усім привіт. Хлопці, без жартів, справді, прошу, прочитайте уважно те, що писав. Хоча б це
viewtopic.php?p=4263322#p4263322
viewtopic.php?p=4256869#p4256869
Особливо, що писав про бажання теперішніх втриматися при владі любим чином, для чого будуть вкладатися в збереження країни. І про "нерезидентів" і ОВДП писав. Потім ще в інших повідомленнях додавав, що випливало. Зараз не маю часу ще на одну простинь з розжовуванням і додаванням пазлів, яких бракувало (підняття ставки був перший вагомий пазл).
Для розуміння:
- по нас: ходять слухи, що в БЕРЕЗНІ НБУ ще підвищить облікову ставку; вже пішли гроші з експорту листопада-грудня, про які писав минулого року; дуже імовірно, заводять і зливають валюту під приватизацію, а приватизувати вже будуть по літніх курсах (хоч в 25 таки не вірю, але 26 чи трохи нижче...); я багато писав про легалізацію; не потрібно зараз шукати вигоду всіх імпортерів чи експортерів, зараз розігрується інтерес кількох десятків і він далеко не в тому, що ми обговорюємо або чекаємо (хоча б по землі, гляньте що відбувається довкола тергромад і передачі їм землі. А я якось писав про нелюдські зловживання під час виборів в тергромади. партійно-олігархічну приналежність і землю); кілька років стригли пересічних і середній клас, цього разу можуть щеманути і вищий прошарок (але не своїх). Гляньте, що під шум довкола Саакашвілі робльть з Юзівською, і не тільки , газоносною територією
- світ: Меркель на шпагаті, переорієнтація Макрона; перехід Польщі на штатівський газ і близька заміна Німеччини і рос газу; ситуація довкола Сирії-Ірану-росії і США-Ізраїлю-і там ще багацько бажаючих доєднатися; потенціал доповіді по росії і відтермінування дій під березневі вибори і кардинальні домовленості; регулювання крипти
Вигоду можна отримати тільки проаналізувавши все і отримавши прогноз на кілька місяців вперед (але зараз я не помічник), або слідкувати за багатьма процесами і особами і тримати руку на пульсі. Бо відкрита війна Авакова (якщо його в Європі не дожмуть) і Порошенка може зруйнувати пісчаний замок і актуалізувати проноз Олени (адже розуму і страху там мінімум а зверхності і неадекватності вистачає для зриву в занос, та й шпигунів серед шептунів вистачає(навіть від Коломойського))
П.С. В світову кризу, тим більше цього року, не вірю.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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