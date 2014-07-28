Додано: Пон 12 лют, 2018 12:30

Аукцион притормозил падение, но не стабилизировал. Курс на понижение все ещё. Без оного уже 26.5 имели бы. Что имеем: СВН в опе, разворот пока не предусматривается. Налик медленно идёт вниз, что дальше? Пока падение с выкупами НБУ, заодно затарятся долларом и сгладят колебания. Насколько помню порядка 0,5 ярда погашение в начале марта, по 50 лям в день выкупить реально. Мой прогноз от вчера мимо. Ну или почти мимо. Тред угадал, но не точно. Насколько дальше попаду с прогнозом, пока не понятно. Продажа ОВГЗ перевернула рынок, и очень резко, не понимаю когда и на каком уровне дно в этом году.

Век живи-век учись...

Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua