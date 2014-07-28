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Додано: Вів 13 лют, 2018 20:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Сьогодні на готівці така динаміка...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 13 лют, 2018 20:53
Вышел на 28.5 провал до 26, зашёл от 26 до 28. Как вариант. Смотря кто в команде играет. Все имхо конечно.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Додано: Вів 13 лют, 2018 20:56
У нерезов всего 12 ярдов Гриши или примерно 420 лям зелени. Мало для такой просадки курса как на мой взгляд, и нет риска вывести без подскока курса. Да и прирост всего на 200 лям с начала года. Может и дало просадку на тонком рынке. Не исключено что под ОВГЗ заводили валюту и покупали и Нерезы, или я много нафантазировал.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Додано: Сер 14 лют, 2018 09:12
ИМХО это завели нужные люди которые знали что зимой максимально выгодно можно слить бакс. и эти же люди знали, что поднимут учетную ставку.
т.е. они слили бакс на пике и ставочку себе еще по ОВДП выгодную нарисовали.
за весну-лето из ОВДП выйдут и летом вернутся в бакс. даже если откупят бакс по тому же курсу что продавали то у них выйдет 16% годовых по валюте. откупят дешевле - профит еще лучше.
Додано: Сер 14 лют, 2018 09:27
На разницу будут избирательную компанию проводить.
Додано: Сер 14 лют, 2018 09:56
и там про всех[/quote]
У нерезов всего 12 ярдов Гриши или примерно 420 лям зелени. Мало для такой просадки курса как на мой взгляд, и нет риска вывести без подскока курса. Да и прирост всего на 200 лям с начала года. Может и дало просадку на тонком рынке. Не исключено что под ОВГЗ заводили валюту и покупали и Нерезы, или я много нафантазировал. [/quote]
согласен , мало ..я имел ввиду их выход из ОВГЗ использовать ,как возможный маячок о смене тренда...есть мысль ,что в конце февраля-начале марта подскочим ближе к 27,3-27,6... при том курсе какой сейчас , менее интресно нерезам входить , а при выше - могут еще завести ...да и годовой заработок НБУ никто не отменял ,НБУ качели подконтрольные , тож выгодны ...50 ярдов нужно в год заработать , если не ошибаюсь ...имхо..
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