Додано: Сер 14 лют, 2018 09:56

и там про всех[/quote]У нерезов всего 12 ярдов Гриши или примерно 420 лям зелени. Мало для такой просадки курса как на мой взгляд, и нет риска вывести без подскока курса. Да и прирост всего на 200 лям с начала года. Может и дало просадку на тонком рынке. Не исключено что под ОВГЗ заводили валюту и покупали и Нерезы, или я много нафантазировал.[/quote]согласен , мало ..я имел ввиду их выход из ОВГЗ использовать ,как возможный маячок о смене тренда...есть мысль ,что в конце февраля-начале марта подскочим ближе к 27,3-27,6... при том курсе какой сейчас , менее интресно нерезам входить , а при выше - могут еще завести ...да и годовой заработок НБУ никто не отменял ,НБУ качели подконтрольные , тож выгодны ...50 ярдов нужно в год заработать , если не ошибаюсь ...имхо..