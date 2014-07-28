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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 846847848849
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Сьогодні на готівці така динаміка...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:53

  ЛАД написав:
  Crop написав:.......
Лад, Приток валюты под ОВГЗ от нерезов на лицо. С 01.02 по 06.02 Лямов на $200 ОВГЗ купили. Ну ещё депосертификаты НБУ есть. Предположительно на деньги от нерезов, заход валюты.

Зы: меня только мучает вопрос, сколько продлится этот праздник? До каких выборов?

А я с фактом сегодняшнего захода и не спорю.
Просто для полного цикла, описанного Вами, нужен постоянный приток валюты в течение более-менее длительного времени (или хотя бы на момент выхода из ОВГЗ), как это было в 2005-2007.
Иначе получится - сегодня слили валюту по 28,5 (Ваш п.3), а выход по п.7 получится не по 26, а по 30+. :)

Вышел на 28.5 провал до 26, зашёл от 26 до 28. Как вариант. Смотря кто в команде играет. Все имхо конечно.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:56

  lincoln2 написав:
  Crop написав:
  lincoln2 написав:смотрим обьем ОВГЗ грн в собственности нерезов ( есть подозрение откуда уши торчат у сих прозорливых иноСРанцев )...3-4 дня подряд значительное уменьшение ,может свидетельствовать о том ,что начинают выходить и откупаться на выход..
это вполне может быть одним из маячков на откуп...

Источник подскажете куда смотреть?


https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo

в правом нижнем углу , екселевский файл грузите :
ОВДП. які знаходяться в обігу. за сумою основного боргу
и там про всех

У нерезов всего 12 ярдов Гриши или примерно 420 лям зелени. Мало для такой просадки курса как на мой взгляд, и нет риска вывести без подскока курса. Да и прирост всего на 200 лям с начала года. Может и дало просадку на тонком рынке. Не исключено что под ОВГЗ заводили валюту и покупали и Нерезы, или я много нафантазировал. :mrgreen:
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:12

  kolyuchy написав:Вот еще б как-то узнать реальные ли это нерезы.... или из оффшоров завели нужные люди....


ИМХО это завели нужные люди которые знали что зимой максимально выгодно можно слить бакс. и эти же люди знали, что поднимут учетную ставку.
т.е. они слили бакс на пике и ставочку себе еще по ОВДП выгодную нарисовали.
за весну-лето из ОВДП выйдут и летом вернутся в бакс. даже если откупят бакс по тому же курсу что продавали то у них выйдет 16% годовых по валюте. откупят дешевле - профит еще лучше.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:27

  mephala написав:
  kolyuchy написав:Вот еще б как-то узнать реальные ли это нерезы.... или из оффшоров завели нужные люди....


ИМХО это завели нужные люди которые знали что зимой максимально выгодно можно слить бакс. и эти же люди знали, что поднимут учетную ставку.
т.е. они слили бакс на пике и ставочку себе еще по ОВДП выгодную нарисовали.
за весну-лето из ОВДП выйдут и летом вернутся в бакс. даже если откупят бакс по тому же курсу что продавали то у них выйдет 16% годовых по валюте. откупят дешевле - профит еще лучше.


На разницу будут избирательную компанию проводить.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:56

и там про всех[/quote]
У нерезов всего 12 ярдов Гриши или примерно 420 лям зелени. Мало для такой просадки курса как на мой взгляд, и нет риска вывести без подскока курса. Да и прирост всего на 200 лям с начала года. Может и дало просадку на тонком рынке. Не исключено что под ОВГЗ заводили валюту и покупали и Нерезы, или я много нафантазировал. :mrgreen:[/quote]

согласен , мало ..я имел ввиду их выход из ОВГЗ использовать ,как возможный маячок о смене тренда...есть мысль ,что в конце февраля-начале марта подскочим ближе к 27,3-27,6... при том курсе какой сейчас , менее интресно нерезам входить , а при выше - могут еще завести ...да и годовой заработок НБУ никто не отменял ,НБУ качели подконтрольные , тож выгодны ...50 ярдов нужно в год заработать , если не ошибаюсь ...имхо..
lincoln2
 
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