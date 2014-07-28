Спасибо!
Интересная инфо.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 14:40
Спасибо!
Интересная инфо.
Додано: Сер 14 лют, 2018 15:45
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Отже можливий варіант: зараз загнати вичікуючих в валюту, а потім зробити сценарій "спіймавшим дно, подвійне дно у подарунок".
Додано: Сер 14 лют, 2018 22:01
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Які групи товару? Це включаючи і контрабас? Адже чорна сотня премєра працює)))) Чи переорієнтувалися на з/д (укрзалізниця зараз виконує специфічну роботу, яку відрепетирували з лугандоном)?
Давос пройшов дуже вдало, якщо і безпекова в Мюнхені пройде так само, миротворці будуть ще до липня. А звернення Міхо до Меркель про створення українського "списку Магнітського" має ще більше перелякати наших. Адже після Давосу Меркель змогла створити коаліцію і уряд, а в неї ще завдань...ого-го. І поляки українським питанням викручують Вашингтону руки і можуть з турками добитися успіху найближчим часом.
По курсу, через сніг за вікном в курс нижче 27 ще не вірять, просідання викупляється аж бігом. Але валюти НБУ треба багато. З ОВДП і тд притормозили, адже консенсусу в Києві немає, поки що... Найреальнішим джерелом є заробітчанська валюта. Тіньові с/г роботи домогосподарств за пару тижнів і Великдень ранній, підготовка вже в березні буде йти. Активну здачу можна спровокувати тільки динамічним зміцненням грн, мабуть...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 14 лют, 2018 22:24
писал про проседание спроса на грузовики из ЕС , у кого есть знакомые международные перевозчики , может спросить , как скотилось все кубарем ,аки доллар, вниз за 3 крайние недели,особенно просела по спросу Германия...в 2017 году навскидку спрос вырос по сравнению с 2016 процентов на 20-25 ...про контрабас не знаю , не владею инфо...ввели принцип единого окна на границах ,типа улучшили и бодаются с контрабасом ..так колейки (очереди на границах) в три раза выросли ,жесть...
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