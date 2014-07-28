ИМХО те кто действительно катается на горках не будут об этом писать на форуме сколько, когда и почему. Максимум просто отстраненная теория о том как космические корабли бороздят бескрайнее пространство.
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 15 лют, 2018 15:04
ИМХО те кто действительно катается на горках не будут об этом писать на форуме сколько, когда и почему. Максимум просто отстраненная теория о том как космические корабли бороздят бескрайнее пространство.
Додано: Чет 15 лют, 2018 16:07
есть что сказать по делу?
если нет, то заношу Василя/Сомика/Переса (или какая там у тебя основная учетка?) в бан, чтобы не злорадствовал...злобных троллей и без тебя хватает
Слава Героям
Додано: Чет 15 лют, 2018 16:28
Ну почему. Помню в 2008-9 довольно активно сообщали. Суммы, конечно, не писали. Кстати, тогда форум был значительно полезней. По настроениям на форуме можно было вполне судить о грядущих колебаниях курса (с довольно высокой вероятностью), Тогда писали именно о курсах, а не о "зраді-перемозі".
Промолчу о том, что и участники в массе были более толковые.
Додано: Чет 15 лют, 2018 16:58
я помню тот форум 2008 года. тогда было действительно интереснее.
даже не в плане того, что сообщали кто когда побежал и сколько перекинул.
сами выкладки про космические корабли были более аргументированные и познавательные.
второе мое возвращение на форум в январе 2014 года когда запахло шквареным помогло мне не потерять кучу денег как для меня но уровень был уже не тот. а точнее уже совсем не тот. толковые форумчане 2008 года практически все свалили к 2014 с ветки. сейчас уже больше в угадайку играеш читая форум. хотя даже в таком виде форум дает хоть приблизительное понятие куда и когда должны пойти. по телеку это не расскажут.
Додано: Чет 15 лют, 2018 17:37
Вот прочёл, и навеяло воспоминание.
Несколько лет назад я написал такую мысль, очень одобренную сообществом, что реальные цифры и сделки очень мало кто сообщает и сообщал.И это логично, т к что то сообщать тут нет особого смысла.А вот те кто ищет этот смысл зачастую просто придумывают.Также приводил личные примеры того, как сложно провести в реалии сделку на сумму скажем 30-50К.Начиная просто от содержания этих денег в сумке, продолжая их проверкой и отбором ветхих купюр и т д.Врунишки тогда писали, что чуть ли не каждый день гоняли эти суммы.Ну и частые хвальбы форума тех лет считаю не очень обоснованными.Я тут с 2008 первым ником и всё прекрасно помню.Просто тогда принципиальное отличие было в отсутствии ручного управления курсом.Тогда работали факторы и кто мог их анализировать, был на высоте.Сейчас анализ тоже престижен, но не даёт особого эффекта в карман.Да вы все и сами читаете тут часто густо массу массированную, а толку особого от этого нет.Все уже наперёд знают что и как будет, без всяких факторов, плюс минус .Сейчас ноаборот больший вес имеет теория, т к курс определяет мб.Раньше курс определяла толпа, тогда курсообразующие факторы сильно отличались.Ну и кумиров разных часто вспоминают.Нет из них ни одного, кто непогрешимо прошёл бы весь путь, все ошибались.Но конечно и принесли пользу.Всё течёт всё меняется, поэтому необходимо приспосабливаться к новым реалиям.Это относится и к курсообразованию и к ценообразованию и даже к криптовалютам.Кто вовремя не сделает правильных выводов, тот или потеряет или по кр мере недополучит большие средства.Понятно, что теперь у нас есть революция, война, беглый Янукович.Раньше на эти вещи не было отвлекания, теперь часть форума только на этом и сидит.Читаешь иногда личностей некоторых и думаешь - а про валюту хоть хдето буде хоть что то. Такое время...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 15 лют, 2018 18:06
СВН, она такая СВН....
Среди активных ссылок, к-рые я мониторю ежедневно есть ТАКАЯ.
Последние 2-3 дня наблюдается:
днем дешевле, при этом по-прежнему вяло
вечером дороже, но появляются обороты
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Чет 15 лют, 2018 20:51
Если межбанк пойдёт вниз, то вверху ликвидности не будет. Как и было предыдущие дни.
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:27
Це специфіка кількох останніх днів. Ризикну припустити, що пропозиція на неформальному не достатня (і через те, що частину в банки несуть, комфортніше і спокійніше), на рості завжди здають не охоче, адже буде дорожче. А "інкасація" по ночах не їздить.
За кілька днів все може змінитися.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:55
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Не было надобности интересоваться курсом сегодня.А вечером глянул, и удивился.Продажи 27,2-4 диапазон.Как то бодренько подросли.Ранее и предполагал эти волны, в отличие от мыслителей только по тренду.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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