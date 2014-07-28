Додано: Чет 15 лют, 2018 17:37

ЛАД написав: mephala написав: Ingvar написав: Да уж, елозят СВН как хотят, и в хвост и в гриву .

Как следствие - заметное снижение количество клуба. Естественный отбор в действии.

Остались самые стойкие, сидят тут уже просто по привычке от нефиг делать, рисковать уже нечем. Да уж, елозят СВН как хотят, и в хвост и в гривуКак следствие - заметное снижение количество клуба. Естественный отбор в действии.Остались самые стойкие, сидят тут уже просто по привычке от нефиг делать, рисковать уже нечем.



ИМХО те кто действительно катается на горках не будут об этом писать на форуме сколько, когда и почему. Максимум просто отстраненная теория о том как космические корабли бороздят бескрайнее пространство. ИМХО те кто действительно катается на горках не будут об этом писать на форуме сколько, когда и почему. Максимум просто отстраненная теория о том как космические корабли бороздят бескрайнее пространство.

Ну почему. Помню в 2008-9 довольно активно сообщали. Суммы, конечно, не писали. Кстати, тогда форум был значительно полезней. По настроениям на форуме можно было вполне судить о грядущих колебаниях курса (с довольно высокой вероятностью), Тогда писали именно о курсах, а не о "зраді-перемозі".

Промолчу о том, что и участники в массе были более толковые. Ну почему. Помню в 2008-9 довольно активно сообщали. Суммы, конечно, не писали. Кстати, тогда форум был значительно полезней. По настроениям на форуме можно было вполне судить о грядущих колебаниях курса (с довольно высокой вероятностью), Тогда писали именно о курсах, а не о "зраді-перемозі".Промолчу о том, что и участники в массе были более толковые.

Вот прочёл, и навеяло воспоминание.Несколько лет назад я написал такую мысль, очень одобренную сообществом, что реальные цифры и сделки очень мало кто сообщает и сообщал.И это логично, т к что то сообщать тут нет особого смысла.А вот те кто ищет этот смысл зачастую просто придумывают.Также приводил личные примеры того, как сложно провести в реалии сделку на сумму скажем 30-50К.Начиная просто от содержания этих денег в сумке, продолжая их проверкой и отбором ветхих купюр и т д.Врунишки тогда писали, что чуть ли не каждый день гоняли эти суммы.Ну и частые хвальбы форума тех лет считаю не очень обоснованными.Я тут с 2008 первым ником и всё прекрасно помню.Просто тогда принципиальное отличие было в отсутствии ручного управления курсом.Тогда работали факторы и кто мог их анализировать, был на высоте.Сейчас анализ тоже престижен, но не даёт особого эффекта в карман.Да вы все и сами читаете тут часто густо массу массированную, а толку особого от этого нет.Все уже наперёд знают что и как будет, без всяких факторов, плюс минус .Сейчас ноаборот больший вес имеет теория, т к курс определяет мб.Раньше курс определяла толпа, тогда курсообразующие факторы сильно отличались.Ну и кумиров разных часто вспоминают.Нет из них ни одного, кто непогрешимо прошёл бы весь путь, все ошибались.Но конечно и принесли пользу.Всё течёт всё меняется, поэтому необходимо приспосабливаться к новым реалиям.Это относится и к курсообразованию и к ценообразованию и даже к криптовалютам.Кто вовремя не сделает правильных выводов, тот или потеряет или по кр мере недополучит большие средства.Понятно, что теперь у нас есть революция, война, беглый Янукович.Раньше на эти вещи не было отвлекания, теперь часть форума только на этом и сидит.Читаешь иногда личностей некоторых и думаешь - а про валюту хоть хдето буде хоть что то.Такое время...