Отсюда вытекает. что рынок правильно отработал снижение курса от снижений агрегатов.А вот кб это фикция.Отдаём долг 1-2 ярда и кб отпрыгивает, дают транш и кб жиреет.Это не имеет отношения к реальности.Если учесть , что собственных резервов не 18, а 8, то кб 45
ПС а вот как в этом году собственные похудеют до 1-3, то кб будет не до смеха - помню КХ всё тут про соточку напевал.Конечно соточку не допустят, но тогда будут включены все без исключения рычаги искусственного удержания и формирования курса.