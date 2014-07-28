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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 849850851852
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:58

  Corpocrator написав:наличка вне банков за январь снизилась на ~11 млрд грн

грошова база снизилась на ~7млрд грн

Резервы 18842кк $

Currency board = 20,82 грн/$


Отсюда вытекает. что рынок правильно отработал снижение курса от снижений агрегатов.А вот кб это фикция.Отдаём долг 1-2 ярда и кб отпрыгивает, дают транш и кб жиреет.Это не имеет отношения к реальности.Если учесть , что собственных резервов не 18, а 8, то кб 45 :D

ПС а вот как в этом году собственные похудеют до 1-3, то кб будет не до смеха - помню КХ всё тут про соточку напевал.Конечно соточку не допустят, но тогда будут включены все без исключения рычаги искусственного удержания и формирования курса.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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