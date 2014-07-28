Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:11

ЛАД написав: Vitl написав: Очкарик



Не советую подставлять чистые ЗВР. От этого страдает аппетит и сон портится...

Вынужден повторить, что недооценки гривны в упор не вижу.



Ты написал разнонаправленные выражения.

..... Ты написал разнонаправленные выражения......

Вы невнимательно прочитали, всё правильно Очкарик написал.

Если подставить чистые ЗВР, курс по КБ получится не 20, а 40-60, т.е. гривня сегодня переоценена, а не недооценена.

Недооцененной гривну видят разве что пара человек в трамвае - 2006-й и ещё кто-то. Вы невнимательно прочитали, всё правильнонаписал.Если подставить чистые ЗВР, курс по КБ получится не 20, а 40-60, т.е. гривня сегодня переоценена, а не недооценена.Недооцененной гривну видят разве что пара человек в трамвае - 2006-й и ещё кто-то.

Не ради спора, но я тоже написал,что по собственным звр получим 45.А по Очкарику, я посчитал два его предложения не взаимосвязанными.Т о первое говорит о том, что мол не нужно недооценивать гривну, опуская её до расчётов с всего лишь собственными звр.А второе - наоборот, что гривна недооценена, значит переоценена.ПС уже не раз замечал за нашим прекрасным коллегой Очкариком некоторую любовь к словоперекручиванию.Может это и есть причина некоторого недопонимания.Но это правильно, он очень хитрющийпишет и так и эдак.Тут наверное все видят, что иногда бывет, как форумчане понаставят в разных постах разные прогнозы с разными цифрами.А потом, в зависимости от текущего курса, достают "туза из рукава",мол каки они маладцыНо это ж уже не про Очкарика, он у нас скромный.Кстати, вопрос к автору фразы - Вынужден повторить, что недооценки гривны в упор не вижу, по каким критериямМожет угол зрения совсем другой, у каждого свой, в сумме легче будет понять происходящее...