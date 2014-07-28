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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:58
Corpocrator написав:
наличка вне банков за январь снизилась на ~11 млрд грн
грошова база снизилась на ~7млрд грн
Резервы 18842кк $
Currency board = 20,82 грн/$
Отсюда вытекает. что рынок правильно отработал снижение курса от снижений агрегатов.А вот кб это фикция.Отдаём долг 1-2 ярда и кб отпрыгивает, дают транш и кб жиреет.Это не имеет отношения к реальности.Если учесть , что собственных резервов не 18, а 8, то кб 45
ПС а вот как в этом году собственные похудеют до 1-3, то кб будет не до смеха - помню КХ всё тут про соточку напевал.Конечно соточку не допустят, но тогда будут включены все без исключения рычаги искусственного удержания и формирования курса.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 15:31
Vitl написав: Corpocrator написав:
наличка вне банков за январь снизилась на ~11 млрд грн
грошова база снизилась на ~7млрд грн
Резервы 18842кк $
Currency board = 20,82 грн/$
Отсюда вытекает. что рынок правильно отработал снижение курса от снижений агрегатов.А вот кб это фикция.Отдаём долг 1-2 ярда и кб отпрыгивает, дают транш и кб жиреет.Это не имеет отношения к реальности.Если учесть , что собственных резервов не 18, а 8, то кб 45
ПС а вот как в этом году собственные похудеют до 1-3, то кб будет не до смеха - помню КХ всё тут про соточку напевал.Конечно соточку не допустят, но тогда будут включены все без исключения рычаги искусственного удержания и формирования курса.
Не советую подставлять чистые ЗВР. От этого страдает аппетит и сон портится...
Вынужден повторить, что недооценки гривны в упор не вижу.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:54
как наличка просигнализировала про необходимость смены тренда в 20х числах января, так и сейчас. Тогда ооочень неохотно росли за межбанком, сейчас ооочень неохотно падали. А разница почти 2 гривны. метафора про иголку и нитку мне не очень нравится.
по каренсиборд: это хороший индикатор, не более, как ППС и БигМак(шаурма, в наших краях релевантней), никто и не говорит что вот это он ЭОК.
Мое мнение: равновесный курс в котором заложено всё возможное, кроме начала полномасштабной войны ±25, мнение за 2 года не изменилось, хотя в то, что можно будет купить даже по 25,8 как в прошлом году, не верил.
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
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Corpocrator
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:51
Очкарик
Не советую подставлять чистые ЗВР. От этого страдает аппетит и сон портится...
Вынужден повторить, что недооценки гривны в упор не вижу.
Ты написал разнонаправленные выражения.
Мой сон и аппетит вообще никак не зависит от курса.Я о кб специально так написал, чтобы его не раздували.Имхо это очевидно, только слепой или зомбированный будет ориентироваться на заёмные средства.Ну сейчас 18,8.А вдруг дадут ещё кучу, будет 25.А потом резко назад заберут 10.И что, каждый раз курс как и кб будет прыгать как мячик вверх-вниз.Т о это вообще не показатель.
ПС меня курс в моей жизнедеятельности вполне устраивает, он очень не мал.Хотя я чётко вижу надувательство.Оно заключается в следующем - валюту украли и вывели, а то что осталось - это валюта убежище, в кот спрятались люди хоть что то заработавшие.Теперь её хотят отжать по дешёвке, несмотря на то, что реальная стоимость с учётом валютного дефицита, гораздо выше.Просто этот валютный дефицит скрыли заёмными средствами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:58
Corpocrator написав:
как наличка просигнализировала про необходимость смены тренда в 20х числах января, так и сейчас. Тогда ооочень неохотно росли за межбанком, сейчас ооочень неохотно падали. А разница почти 2 гривны. метафора про иголку и нитку мне не очень нравится.
по каренсиборд: это хороший индикатор, не более, как ППС и БигМак(шаурма, в наших краях релевантней), никто и не говорит что вот это он ЭОК.
Мое мнение: равновесный курс в котором заложено всё возможное, кроме начала полномасштабной войны ±25, мнение за 2 года не изменилось, хотя в то, что можно будет купить даже по 25,8 как в прошлом году, не верил.
Может даже удивлю, но я считаю равновесным курс даже меньше - около 15.Но в таком ключе я смотрю с другой стороны.А именно, например, средняя зп 500 баксов.Далее, наше положение по доходам и расходам на мн арене и т д.Но тогда и цены. тарифы также должны быть приведены в соответствие.И что более важно, законы.И тогда зададимся вопросом - где наши 30+ ярдов звр.Можно ли их найти и вернуть, и почему их украли.И почему есть возможность дальше красть.А пока не будет соответствия во всём, все расчёты чисто фиктивные.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:44
Corpocrator написав:
.............
Мое мнение: равновесный курс в котором заложено всё возможное, кроме начала полномасштабной войны ±25, мнение за 2 года не изменилось...
Основания?
Почему именно 25, а не 15 или 35?
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ЛАД
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:50
Vitl написав: Очкарик
Не советую подставлять чистые ЗВР. От этого страдает аппетит и сон портится...
Вынужден повторить, что недооценки гривны в упор не вижу.
Ты написал разнонаправленные выражения.
.....
Вы невнимательно прочитали, всё правильно Очкарик
написал.
Если подставить чистые ЗВР, курс по КБ получится не 20, а 40-60, т.е. гривня сегодня переоценена, а не недооценена.
Недооцененной гривну видят разве что пара человек в трамвае - 2006-й и ещё кто-то.
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ЛАД
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:11
ЛАД написав: Vitl написав:
Очкарик
Не советую подставлять чистые ЗВР. От этого страдает аппетит и сон портится...
Вынужден повторить, что недооценки гривны в упор не вижу.
Ты написал разнонаправленные выражения.
.....
Вы невнимательно прочитали, всё правильно Очкарик
написал.
Если подставить чистые ЗВР, курс по КБ получится не 20, а 40-60, т.е. гривня сегодня переоценена, а не недооценена.
Недооцененной гривну видят разве что пара человек в трамвае - 2006-й и ещё кто-то.
Не ради спора, но я тоже написал,что по собственным звр получим 45.А по Очкарику, я посчитал два его предложения не взаимосвязанными.Т о первое говорит о том, что мол не нужно недооценивать гривну, опуская её до расчётов с всего лишь собственными звр.А второе - наоборот, что гривна недооценена, значит переоценена.
ПС уже не раз замечал за нашим прекрасным коллегой Очкариком некоторую любовь к словоперекручиванию.Может это и есть причина некоторого недопонимания.Но это правильно, он очень хитрющий
пишет и так и эдак.Тут наверное все видят, что иногда бывет, как форумчане понаставят в разных постах разные прогнозы с разными цифрами.А потом, в зависимости от текущего курса, достают "туза из рукава",мол каки они маладцы
Но это ж уже не про Очкарика, он у нас скромный.
Кстати, вопрос к автору фразы - Вынужден повторить, что недооценки гривны в упор не вижу, по каким критериям
Может угол зрения совсем другой, у каждого свой, в сумме легче будет понять происходящее...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:15
ЛАД написав: Vitl написав: Очкарик
Не советую подставлять чистые ЗВР. От этого страдает аппетит и сон портится...
Вынужден повторить, что недооценки гривны в упор не вижу.
Ты написал разнонаправленные выражения.
.....
Вы невнимательно прочитали, всё правильно Очкарик
написал.
Если подставить чистые ЗВР, курс по КБ получится не 20, а 40-60, т.е. гривня сегодня переоценена, а не недооценена.
Недооцененной гривну видят разве что пара человек в трамвае - 2006-й и ещё кто-то.
по ценам на товары и услуги (в т.ч. коммунальные) 35 минимум))
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