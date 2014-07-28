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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 852853854855>
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 17:06

  ЛАД написав:
  Vitl написав:......
цб это замороженные деньги, их чтобы срочно продать, нужно потерять процентов надцать :(

В общем случае, совсем не обязательно.

% СПЗ, действительно как-то смущают и вызывают сомнения в приводимых цифрах.
Правда, возможно, что их продали и купили что-то другое.


По цб это мнение сложилось у меня в процессе ранних обсуждений здесь же на форуме, в том же трамвае в те же былые годы, что и вы упоминали.Конечно не претендую на 100% уверенности.
А вот продали и купили что то другое очень настораживает, возвращать то нам спз, как бы дерибан и туда не дошёл.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 17:11

  ЛАД написав:По чистым ЗВР встречал цифры в инете от 6,5 до чуть ли не 12 млрд. (сам не считал - тоже лентяй :) ).
Реально на сегодня orest, скорее всего прав, и чистые ЗВР где-то 8,5-9 млрд.
Кстати, респект orest"у. Вы со своим умеренным оптимизмом по курсу пока что оказались правы.


Извиняюсь , что ссылки нету, но недавно видел собственных звр ок 8,Х.За счёт недавнего прироста ок 2х к бывшим 6,Х.Так что цифра 8,Х будем считать одобрена большинством. :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 17:44

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Очкарик написав:Дякую, саме тебе я і провокував

Привіт, кілька днів тому копав це питання, тому все було під рукою. Хоч все одно, на 15 хв пізніше вийшли на Погулянку на санках покататися. :)
ЛАД Все одно, навіть передбачивши події, я не був на стільки сміливий. Я сподівався бенефісу на березень і припускав, що у звязку з великим попитом на МБ просто курс просяде не дуже. А вони почали на місяць раніше і спровокували почекунів максимуму. Зараз комусь дали можливість дорого злити валюту, навіть НБУ мусів вийти, щоб заспокоїти самих наляканих. А у вівторок і середу будемо мати збільшену пропозицію через День президентів і є шанси побачити курси 26,ХХ які були на днях.
Нажаль, справді, все що відбувається, відбувається тільки через тиск світу на наших "кровосісь" (але я саме про це і говорив останнім часом). В Мюнхені колобків налякали ще більше...
Вітл На справді, там не все так просто. На днях віддали 1 млрд в управління Всесвітньому банку (підозрюю, застава за щось, навіть підозрюю за що, мабуть ключові слова Нафтогаз кредит. І тут вплив на курс перенесеться...). Тому, розібратися в структурі і ліквідності все важче.

П.С. А чому шановне паньство не дає своїх варіантів курсу на 28-1??? Чи голосування вже закинули? Дарма, було цікаво...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 18:15

Vitl

По поводу Yuri_61 )))
Я так прикинул, что он задал больше 1000 вопросов за последний год. То ли большое чувство юмора, то ли.

Топ:
oxana_anaxo Подскажите, пожалуйста, целесообразно ли сейчас купить 500$ себе на старость?

Я всё путаюсь, что такое сливаться и откупаться?

Сегодня работать на огороде можно?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 18:47

  freeze написав:Vitl

По поводу Yuri_61 )))
Я так прикинул, что он задал больше 1000 вопросов за последний год. То ли большое чувство юмора, то ли.

Топ:
oxana_anaxo Подскажите, пожалуйста, целесообразно ли сейчас купить 500$ себе на старость?

Я всё путаюсь, что такое сливаться и откупаться?

Сегодня работать на огороде можно?


Бросается он в глаза.Я вообще бы и не обращал внимание, но сам был жертвой подобных пару раз.Когда напрягался, тратил время на ответ, вкладывал крупинку души.А потом понимал троллинг.
ПС по О_О до сих пор придерживаюсь т з Дафны, и считаю что Чай разыгрывает очередной спектакль, то что он форумный актёр уже не вызывает наверное ни у кого сомнений.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:11

orest

П.С. А чому шановне паньство не дає своїх варіантів курсу на 28-1??? Чи голосування вже закинули? Дарма, було цікаво...

- есть табличка, кот уже наверное недействительна :D
- за месяц курс колебался на гривны полторы, при этом большинство признаёт, что колебание обусловлено манипулятором, а не какими то курсообразующими факторами.Т о не совсем интересно, т к всё может свестись на нет очередной игрой в нужную сторону.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 20:20

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

можно попробовать организовать новую голосовалку в пределах месяца...например прогноз на 01.03 ,15.03 , 1.04 ....если посмотреть предидущую табличку ,можно увидеть уровни ожидания населения , они были в основном 29+ на яварь-февраль 2019 ,среднее где-то было 29.2-29.3...реально было 28.8 ... если потянем прогнозов 15-20 вариантов , можем попробовать одну методичку , сработает ли... 2 самых верхних и 2 самых нижних значения отбрасываем .....выбираем среднее арифметическое значений которые остались ....уровень на слив "минус 0.3-0.5 грн" от ожидаемого средн.арифмет , уровень на откуп "плюс 0.3-0.5 грн" от ожидаемого средн.арифмет...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:19

  lincoln2 написав:можно попробовать организовать новую голосовалку в пределах месяца...например прогноз на 01.03 ,15.03 , 1.04 ....если посмотреть предидущую табличку ,можно увидеть уровни ожидания населения , они были в основном 29+ на яварь-февраль 2019 ,среднее где-то было 29.2-29.3...реально было 28.8 ... если потянем прогнозов 15-20 вариантов , можем попробовать одну методичку , сработает ли... 2 самых верхних и 2 самых нижних значения отбрасываем .....выбираем среднее арифметическое значений которые остались ....уровень на слив "минус 0.3-0.5 грн" от ожидаемого средн.арифмет , уровень на откуп "плюс 0.3-0.5 грн" от ожидаемого средн.арифмет...

Сейчас скорее не сработает. Народ ожидает ревал, ожидания могут быть и занижены. Так-же как были завышены ранее. Сейчас ожидаю что по Вашей методике и 27.5 не получится. Ну, разве что,Vitl прикольнется и поможет прогнозом :wink: как ортодокс секты. Уходит народ из секты, уже и Орест далече :cry:
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:40

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Вообще то народ ожидает девал......
yurmkr
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:46

Crop
Ну такая мы секта - плюрализм нас губит. А ещё некоторые грешат толерантностью.

Если что, останусь последним.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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