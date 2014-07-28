Додано: Суб 17 лют, 2018 17:44

Очкарик написав: Дякую, саме тебе я і провокував Дякую, саме тебе я і провокував

Привіт, кілька днів тому копав це питання, тому все було під рукою. Хоч все одно, на 15 хв пізніше вийшли на Погулянку на санках покататися.Все одно, навіть передбачивши події, я не був на стільки сміливий. Я сподівався бенефісу на березень і припускав, що у звязку з великим попитом на МБ просто курс просяде не дуже. А вони почали на місяць раніше і спровокували почекунів максимуму. Зараз комусь дали можливість дорого злити валюту, навіть НБУ мусів вийти, щоб заспокоїти самих наляканих. А у вівторок і середу будемо мати збільшену пропозицію через День президентів і є шанси побачити курси 26,ХХ які були на днях.Нажаль, справді, все що відбувається, відбувається тільки через тиск світу на наших "кровосісь" (але я саме про це і говорив останнім часом). В Мюнхені колобків налякали ще більше...На справді, там не все так просто. На днях віддали 1 млрд в управління Всесвітньому банку (підозрюю, застава за щось, навіть підозрюю за що, мабуть ключові слова Нафтогаз кредит. І тут вплив на курс перенесеться...). Тому, розібратися в структурі і ліквідності все важче.П.С. А чому шановне паньство не дає своїх варіантів курсу на 28-1??? Чи голосування вже закинули? Дарма, було цікаво...