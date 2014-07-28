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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 17 лют, 2018 17:06
ЛАД написав: Vitl написав:
......
цб это замороженные деньги, их чтобы срочно продать, нужно потерять процентов надцать
В общем случае, совсем не обязательно.
% СПЗ, действительно как-то смущают и вызывают сомнения в приводимых цифрах.
Правда, возможно, что их продали и купили что-то другое.
По цб это мнение сложилось у меня в процессе ранних обсуждений здесь же на форуме, в том же трамвае в те же былые годы, что и вы упоминали.Конечно не претендую на 100% уверенности.
А вот продали и купили что то другое очень настораживает, возвращать то нам спз, как бы дерибан и туда не дошёл.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 17 лют, 2018 17:11
ЛАД написав:
По чистым ЗВР встречал цифры в инете от 6,5 до чуть ли не 12 млрд. (сам не считал - тоже лентяй
).
Реально на сегодня orest
, скорее всего прав, и чистые ЗВР где-то 8,5-9 млрд.
Кстати, респект orest
"у. Вы со своим умеренным оптимизмом по курсу пока что оказались правы.
Извиняюсь , что ссылки нету, но недавно видел собственных звр ок 8,Х.За счёт недавнего прироста ок 2х к бывшим 6,Х.Так что цифра 8,Х будем считать одобрена большинством.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 17 лют, 2018 17:44
Очкарик написав:
Дякую, саме тебе я і провокував
Привіт, кілька днів тому копав це питання, тому все було під рукою. Хоч все одно, на 15 хв пізніше вийшли на Погулянку на санках покататися. ЛАД
Все одно, навіть передбачивши події, я не був на стільки сміливий. Я сподівався бенефісу на березень і припускав, що у звязку з великим попитом на МБ просто курс просяде не дуже. А вони почали на місяць раніше і спровокували почекунів максимуму. Зараз комусь дали можливість дорого злити валюту, навіть НБУ мусів вийти, щоб заспокоїти самих наляканих. А у вівторок і середу будемо мати збільшену пропозицію через День президентів і є шанси побачити курси 26,ХХ які були на днях.
Нажаль, справді, все що відбувається, відбувається тільки через тиск світу на наших "кровосісь" (але я саме про це і говорив останнім часом). В Мюнхені колобків налякали ще більше...Вітл
На справді, там не все так просто. На днях віддали 1 млрд в управління Всесвітньому банку (підозрюю, застава за щось, навіть підозрюю за що, мабуть ключові слова Нафтогаз кредит. І тут вплив на курс перенесеться...). Тому, розібратися в структурі і ліквідності все важче.
П.С. А чому шановне паньство не дає своїх варіантів курсу на 28-1??? Чи голосування вже закинули? Дарма, було цікаво...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Суб 17 лют, 2018 18:15
Vitl
По поводу Yuri_61 )))
Я так прикинул, что он задал больше 1000 вопросов за последний год. То ли большое чувство юмора, то ли.
Топ:
oxana_anaxo Подскажите, пожалуйста, целесообразно ли сейчас купить 500$ себе на старость?
Я всё путаюсь, что такое сливаться и откупаться?
Сегодня работать на огороде можно?
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freeze
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Додано: Суб 17 лют, 2018 18:47
freeze написав:Vitl
По поводу Yuri_61 )))
Я так прикинул, что он задал больше 1000 вопросов за последний год. То ли большое чувство юмора, то ли.
Топ:
oxana_anaxo Подскажите, пожалуйста, целесообразно ли сейчас купить 500$ себе на старость?
Я всё путаюсь, что такое сливаться и откупаться?
Сегодня работать на огороде можно?
Бросается он в глаза.Я вообще бы и не обращал внимание, но сам был жертвой подобных пару раз.Когда напрягался, тратил время на ответ, вкладывал крупинку души.А потом понимал троллинг.
ПС по О_О до сих пор придерживаюсь т з Дафны, и считаю что Чай разыгрывает очередной спектакль, то что он форумный актёр уже не вызывает наверное ни у кого сомнений.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 17 лют, 2018 19:11
orest
П.С. А чому шановне паньство не дає своїх варіантів курсу на 28-1??? Чи голосування вже закинули? Дарма, було цікаво...
- есть табличка, кот уже наверное недействительна
- за месяц курс колебался на гривны полторы, при этом большинство признаёт, что колебание обусловлено манипулятором, а не какими то курсообразующими факторами.Т о не совсем интересно, т к всё может свестись на нет очередной игрой в нужную сторону.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 18 лют, 2018 20:20
можно попробовать организовать новую голосовалку в пределах месяца...например прогноз на 01.03 ,15.03 , 1.04 ....если посмотреть предидущую табличку ,можно увидеть уровни ожидания населения , они были в основном 29+ на яварь-февраль 2019 ,среднее где-то было 29.2-29.3...реально было 28.8 ... если потянем прогнозов 15-20 вариантов , можем попробовать одну методичку , сработает ли... 2 самых верхних и 2 самых нижних значения отбрасываем .....выбираем среднее арифметическое значений которые остались ....уровень на слив "минус 0.3-0.5 грн" от ожидаемого средн.арифмет , уровень на откуп "плюс 0.3-0.5 грн" от ожидаемого средн.арифмет...
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lincoln2
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Додано: Нед 18 лют, 2018 21:19
lincoln2 написав:
можно попробовать организовать новую голосовалку в пределах месяца...например прогноз на 01.03 ,15.03 , 1.04 ....если посмотреть предидущую табличку ,можно увидеть уровни ожидания населения , они были в основном 29+ на яварь-февраль 2019 ,среднее где-то было 29.2-29.3...реально было 28.8 ... если потянем прогнозов 15-20 вариантов , можем попробовать одну методичку , сработает ли... 2 самых верхних и 2 самых нижних значения отбрасываем .....выбираем среднее арифметическое значений которые остались ....уровень на слив "минус 0.3-0.5 грн" от ожидаемого средн.арифмет , уровень на откуп "плюс 0.3-0.5 грн" от ожидаемого средн.арифмет...
Сейчас скорее не сработает. Народ ожидает ревал, ожидания могут быть и занижены. Так-же как были завышены ранее. Сейчас ожидаю что по Вашей методике и 27.5 не получится. Ну, разве что,Vitl прикольнется и поможет прогнозом
как ортодокс секты. Уходит народ из секты, уже и Орест далече
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
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Додано: Нед 18 лют, 2018 21:40
Вообще то народ ожидает девал......
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yurmkr
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Додано: Нед 18 лют, 2018 21:46
Crop
Ну такая мы секта - плюрализм нас губит. А ещё некоторые грешат толерантностью.
Если что, останусь последним.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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