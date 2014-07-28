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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 852853854855
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:48

yurmkr

В долгосроке - девал. В краткосрочной перспективе - ревал.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:55

  Очкарик написав:Crop
Ну такая мы секта - плюрализм нас губит. А ещё некоторые грешат толерантностью.

Если что, останусь последним.

По апологета забыли, и это не я :mrgreen: вторым будете.

Народ ожидает мини девал, потом макси ревал и уж потом макси девал. Даты и цифры загадка.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Я просто подумал что ревал уже был....
yurmkr
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:11

  yurmkr написав:Я просто подумал что ревал уже был....

С удовольствием послушаю Ваш прогноз на месяц вперёд. Ну или на три месяца.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
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