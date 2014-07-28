yurmkr
В долгосроке - девал. В краткосрочной перспективе - ревал.
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Додано: Нед 18 лют, 2018 21:48
yurmkr
В долгосроке - девал. В краткосрочной перспективе - ревал.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Нед 18 лют, 2018 21:55
По апологета забыли, и это не я вторым будете.
Народ ожидает мини девал, потом макси ревал и уж потом макси девал. Даты и цифры загадка.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Додано: Нед 18 лют, 2018 21:56
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Я просто подумал что ревал уже был....
Додано: Нед 18 лют, 2018 22:11
С удовольствием послушаю Ваш прогноз на месяц вперёд. Ну или на три месяца.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
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