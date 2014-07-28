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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 20 лют, 2018 12:03
Sergo написав:
З праздними лекціями на філософські теми, то вам школярам мізки промивати.
Мене цікавлять думки по механізму реалізації конкретного питання, яке обговорюється.
вы просите бесплатный совет, как вам использовать свои деньги и при этом не влететь...это просто наглость...включите мозги и думайте(оцените риски, сделайте прогноз на 3-6 месяцев(не обладая инсайдерской информацией цена ему 50/50) и как говорят , вперед и с песней.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:28
kreuz написав:
А зачем придумывать лисопед? Разве он уже не придуман? Кажется, диверсификация называется, широкая в идеале. Ну там треть в грн, треть в дол, треть в евро, например. Можно ещё акций дивидендных (желательно экспортёров) добавить, земельки и недвиги в портфельчик. А пропорции раз в год можно пересматривать, для денежной части портфеля летом например. Теория Марковица касательно акций в помощь.
Диверсифікація - основа інвестування - це безумовно. Але наразі в ринках політики більше ніж економіки, а в таких умовах теорія Марковіца (яка в своєму прогнозуванні спирається на аналізі історичних даних економіки та відомих факторах і коливаннях) справа марна, бо неможливо робити достовірний прогноз на певний більш-менш значущий період часу.
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Sergo
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:38
prodigy написав:
вы просите бесплатный совет, как вам использовать свои деньги и при этом не влететь...это просто наглость...включите мозги и думайте(оцените риски, сделайте прогноз на 3-6 месяцев(не обладая инсайдерской информацией цена ему 50/50) и как говорят , вперед и с песней.
Шановний, якщо ви уважно подивитесь кому і в якому контексті задавалось питання, то зможете вгамувати свої емоції і пориви давати поради оточуючим (ну хоча б для того, щоб не розводити срач на гілці), бо особисто у вас ніхто порад не питав.
На цьому "диспут" вважаю завершеним.
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