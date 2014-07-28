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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 853854855856
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 12:03

  Sergo написав:З праздними лекціями на філософські теми, то вам школярам мізки промивати.
Мене цікавлять думки по механізму реалізації конкретного питання, яке обговорюється.


вы просите бесплатный совет, как вам использовать свои деньги и при этом не влететь...это просто наглость...включите мозги и думайте(оцените риски, сделайте прогноз на 3-6 месяцев(не обладая инсайдерской информацией цена ему 50/50) и как говорят , вперед и с песней.
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:28

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  kreuz написав:А зачем придумывать лисопед? Разве он уже не придуман? Кажется, диверсификация называется, широкая в идеале. Ну там треть в грн, треть в дол, треть в евро, например. Можно ещё акций дивидендных (желательно экспортёров) добавить, земельки и недвиги в портфельчик. А пропорции раз в год можно пересматривать, для денежной части портфеля летом например. Теория Марковица касательно акций в помощь.

Диверсифікація - основа інвестування - це безумовно. Але наразі в ринках політики більше ніж економіки, а в таких умовах теорія Марковіца (яка в своєму прогнозуванні спирається на аналізі історичних даних економіки та відомих факторах і коливаннях) справа марна, бо неможливо робити достовірний прогноз на певний більш-менш значущий період часу.
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:38

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:вы просите бесплатный совет, как вам использовать свои деньги и при этом не влететь...это просто наглость...включите мозги и думайте(оцените риски, сделайте прогноз на 3-6 месяцев(не обладая инсайдерской информацией цена ему 50/50) и как говорят , вперед и с песней.

Шановний, якщо ви уважно подивитесь кому і в якому контексті задавалось питання, то зможете вгамувати свої емоції і пориви давати поради оточуючим (ну хоча б для того, щоб не розводити срач на гілці), бо особисто у вас ніхто порад не питав.
На цьому "диспут" вважаю завершеним.
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:25

  Sergo написав:
  prodigy написав:вы просите бесплатный совет, как вам использовать свои деньги и при этом не влететь...это просто наглость...включите мозги и думайте(оцените риски, сделайте прогноз на 3-6 месяцев(не обладая инсайдерской информацией цена ему 50/50) и как говорят , вперед и с песней.

Шановний, якщо ви уважно подивитесь кому і в якому контексті задавалось питання, то зможете вгамувати свої емоції і пориви давати поради оточуючим (ну хоча б для того, щоб не розводити срач на гілці), бо особисто у вас ніхто порад не питав.
На цьому "диспут" вважаю завершеним.


ignore
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  #<1 ... 853854855856
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