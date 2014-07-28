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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 855856857858
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 20:52

Очкарик

по Жеваго оправдания не котируются, долго ждал депо на отдачу в фике, спасло то, что эти твари что то не поделили и банк хряпнули.А вообще тогда ходили байки что будет программа оздоровления пару лет, и через эти пару лет мне отдадут деньги.Я готов вешать их всех подобных и никакие оправдания не принимаются, и сцука этот ездит на авто за 2 лимона баксов :mrgreen:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 20:54

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Пока Орест курит(в хорошем смысле :) ), почитаем портянку от другого идеолога
Банкіри повідомили, чого чекають від курсу найближчим часом

ПС очередной шедевр форумной кулинарии очень похож на прошлый, нового почти нет.Но идеи очень мне нравятся - особенно по денежной массе и пенопласту в унитазе :D
Востаннє редагувалось Vitl в Чет 22 лют, 2018 00:25, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 20:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  ЛАД написав:"Всего три слова: Hyperloop в Украине", – сообщается на официальной странице украинского ведомства в Twitter.

Как отмечается, детали сообщит министр инфраструктуры Владимир Омелян 22 февраля.

https://www.segodnya.ua/economics/trans ... 16492.html
Это интересно (если правда), но не уверен, что это самая актуальная инвестиция и что у нас это окупится. Если уж говорить о Маске, то, по-моему, было бы гораздо интереснее аккумулирующая станция, как построенная им в Австралии.


Якшо це навіть і правда, то є великі сумніви в успішності реалізації.. Бо нажаль наразі маємо тенденцію.. та ось і приклад:

"ЄС закриває проект з модернізації шести КПП з Україною.
Проект щодо модернізації шістьох українських КПП на східному кордоні ЄС був започаткований у 2014 році. Проект був спрямований на сприяння інтеграції української економіки з країнами своїх сусідів з ЄС шляхом побудови чи модернізації контрольних пунктів на кордонах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією.
Планувалося, що модернізація допоможе скоротити час перетину кордону та вдосконалить митні процедури.
На кінець 2017 року жоден з шести проектів контрольно-пропускних пунктів не був завершений, хоча ЄС надавав фінансування на суму 29,2 млн євро."
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 0/7077789/
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:16

  Vitl написав:Пока Орест курит(в хорошем смысле :) ), почитаем портянку от другого идеолога
Банкіри повідомили, чого чекають від курсу найближчим часом

ПС очередной шедевр форумной кулинарии очень похож на прошлый, нового почти нет.Но идеи очень мне нравятся - особенно по денежной массе и пенопласту в унитазе :D

Пенопласт в унитазе тоже понравился, а в остальном ...
Процитирую свой отзыв в контакте:
Об АС. Слог, как всегда, хорош, а пост абсолютно безыдейный. Половину поста - оправдание за ошибку (пик в конце января, а не под Новый год). Причём, оправдание тоже так себе. Пик после НГ наблюдается не 3 года, а уже очень давно, другое дело, что во времена "папять" и "павосемь" этот пик был не таким сильным.
Вторая половина поста - весьма тривиальный прогноз (juristkostya прав) о том, что к лету гривня укрепится, а с августа начнет падать, если "Земля не налетит на небесную ось". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 18:51

ЛАД

А я, напрмер, уверен, что завтра будет четверг, а летом будет жарко...
... и земля круглая.

Вообще распространившаяся уверенность в цикличности курса сильно настораживает.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 19:57

  Очкарик написав:ЛАД

А я, напрмер, уверен, что завтра будет четверг, а летом будет жарко...
... и земля круглая.

Вообще распространившаяся уверенность в цикличности курса сильно настораживает.

Э-э, об уверенности я не писал.
Тривиальный прогноз совсем не обязательно должен оправдаться, но от этого он не перестаёт быть тривиальным. :)
Хотя в наших условиях, скорее всего, так и будет. Другое дело, что летнее "дно" может оказаться выше сегодняшнего курса, но это всё же маловероятно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:50

  Очкарик написав:ЛАД

А я, напрмер, уверен, что завтра будет четверг, а летом будет жарко...
... и земля круглая.

Вообще распространившаяся уверенность в цикличности курса сильно настораживает.


Настораживает то, что завтра уже пятница, а не четверг :( .Вот точно так же многие и верят в летнее дно.Хотя пока что маловероятно чтобы что то изменилось.Я вижу , если попрёт приток валюты на мб, то будут выкупать по бросовой цене, всё как обычно.Внутренне хотелось бы, чтобы какой нить хвактор вмешался.Простоя понимаю, что нашу жрачку и недра продают за рубеж, т о одни набивают карманы, другие спекулируют, мы страдаем шо так шо так.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:завтра уже пятница, а не четверг


Заработался, блин :lol: :lol: :lol:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:54

  Очкарик написав:
  Vitl написав:завтра уже пятница, а не четверг


Заработался, блин :lol: :lol: :lol:


Завтра 23 февраля, подозреваю, что в нашем Приморском военкомате наш военком по традиции закроет тихонечко дверь на два оборота ключа, достанет из сейфа чуть запыленную бутылочку водочки и накатит 100 грамм за свою молодость. Только, тсс, никому не говорите, это инсайд.
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