по Жеваго оправдания не котируются, долго ждал депо на отдачу в фике, спасло то, что эти твари что то не поделили и банк хряпнули.А вообще тогда ходили байки что будет программа оздоровления пару лет, и через эти пару лет мне отдадут деньги.Я готов вешать их всех подобных и никакие оправдания не принимаются, и сцука этот ездит на авто за 2 лимона баксов
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД написав:"Всего три слова: Hyperloop в Украине", – сообщается на официальной странице украинского ведомства в Twitter.
Как отмечается, детали сообщит министр инфраструктуры Владимир Омелян 22 февраля.
https://www.segodnya.ua/economics/trans ... 16492.html Это интересно (если правда), но не уверен, что это самая актуальная инвестиция и что у нас это окупится. Если уж говорить о Маске, то, по-моему, было бы гораздо интереснее аккумулирующая станция, как построенная им в Австралии.
Якшо це навіть і правда, то є великі сумніви в успішності реалізації.. Бо нажаль наразі маємо тенденцію.. та ось і приклад:
"ЄС закриває проект з модернізації шести КПП з Україною. Проект щодо модернізації шістьох українських КПП на східному кордоні ЄС був започаткований у 2014 році. Проект був спрямований на сприяння інтеграції української економіки з країнами своїх сусідів з ЄС шляхом побудови чи модернізації контрольних пунктів на кордонах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. Планувалося, що модернізація допоможе скоротити час перетину кордону та вдосконалить митні процедури. На кінець 2017 року жоден з шести проектів контрольно-пропускних пунктів не був завершений, хоча ЄС надавав фінансування на суму 29,2 млн євро." https://www.eurointegration.com.ua/news ... 0/7077789/
ПС очередной шедевр форумной кулинарии очень похож на прошлый, нового почти нет.Но идеи очень мне нравятся - особенно по денежной массе и пенопласту в унитазе
Пенопласт в унитазе тоже понравился, а в остальном ... Процитирую свой отзыв в контакте:
Об АС. Слог, как всегда, хорош, а пост абсолютно безыдейный. Половину поста - оправдание за ошибку (пик в конце января, а не под Новый год). Причём, оправдание тоже так себе. Пик после НГ наблюдается не 3 года, а уже очень давно, другое дело, что во времена "папять" и "павосемь" этот пик был не таким сильным. Вторая половина поста - весьма тривиальный прогноз (juristkostya прав) о том, что к лету гривня укрепится, а с августа начнет падать, если "Земля не налетит на небесную ось".
А я, напрмер, уверен, что завтра будет четверг, а летом будет жарко... ... и земля круглая.
Вообще распространившаяся уверенность в цикличности курса сильно настораживает.
Э-э, об уверенности я не писал. Тривиальный прогноз совсем не обязательно должен оправдаться, но от этого он не перестаёт быть тривиальным. Хотя в наших условиях, скорее всего, так и будет. Другое дело, что летнее "дно" может оказаться выше сегодняшнего курса, но это всё же маловероятно.
А я, напрмер, уверен, что завтра будет четверг, а летом будет жарко... ... и земля круглая.
Вообще распространившаяся уверенность в цикличности курса сильно настораживает.
Настораживает то, что завтра уже пятница, а не четверг .Вот точно так же многие и верят в летнее дно.Хотя пока что маловероятно чтобы что то изменилось.Я вижу , если попрёт приток валюты на мб, то будут выкупать по бросовой цене, всё как обычно.Внутренне хотелось бы, чтобы какой нить хвактор вмешался.Простоя понимаю, что нашу жрачку и недра продают за рубеж, т о одни набивают карманы, другие спекулируют, мы страдаем шо так шо так.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Завтра 23 февраля, подозреваю, что в нашем Приморском военкомате наш военком по традиции закроет тихонечко дверь на два оборота ключа, достанет из сейфа чуть запыленную бутылочку водочки и накатит 100 грамм за свою молодость. Только, тсс, никому не говорите, это инсайд.