Об АС. Слог, как всегда, хорош, а пост абсолютно безыдейный. Половину поста - оправдание за ошибку (пик в конце января, а не под Новый год). Причём, оправдание тоже так себе. Пик после НГ наблюдается не 3 года, а уже очень давно, другое дело, что во времена "папять" и "павосемь" этот пик был не таким сильным.Вторая половина поста - весьма тривиальный прогноз (juristkostya прав) о том, что к лету гривня укрепится, а с августа начнет падать, если "Земля не налетит на небесную ось".