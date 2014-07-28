Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:26

ЛАД написав: Vitl написав: ...............

Все мы примерно к этому пришли...Внесу поправку в диапазон - 26-28.Для изменений нужно что то новенькое из вводных. ...............Все мы примерно к этому пришли...Внесу поправку в диапазон - 26-28.Для изменений нужно что то новенькое из вводных.

Как по мне, главное в цитате:

тем, кто ждет более точных прогнозов по валютному курсу на 2018 год, стоит подождать до второй половины марта 2018 года, тогда станут более ясными перспективы курсовой динамики. .

А вообще, посмотрите статью. По-моему, довольно взвешенный и объективный анализ. Как по мне, главное в цитате:А вообще, посмотрите статью. По-моему, довольно взвешенный и объективный анализ.

Согласен.Я ещё с вашего поста в трамвае посмотрел.Там примерно и перечисляется многое, о чём мы тут упоминали.Просто собрано компактно в единое целое.Получается, что мы пытаемся забежать вперёд паровоза.Вы замечаете, что я например, перестал ...бежать.Просто стало как то безразлично.Я знаю коридор, кот я в поправке нарисовал 26-28, меня устраивает(ну как бы, не считая что я знаю, что это обман).Волновать начнёт с тех пор, когда запланируется крупная покупка за гривны.А это очень редкий случай, т к даже авто и кварто можно оформить на бумаге за грн, а рассчитаться долларом.Даже через кассу, заплатив только пошлину за ркс.Может не всегда и не везде, но зачастую.