Выводы. Думаю, что тем, кто ждет более точных прогнозов по валютному курсу на 2018 год, стоит подождать до второй половины марта 2018 года, тогда станут более ясными перспективы курсовой динамики. Сейчас же рынок живет новостями: пришли на рынок ОВГЗ нерезиденты — курс гривны укрепился, опубликовали синоптики прогнозы о морозном феврале — курс гривны ослаб и т.п. Рынок пока не живет фундаментальными факторами и над ним как «дамоклов меч» висит нерешенный вопрос с МВФ. И все же, пока не похоже, что до конца лета нас ждут какие-то титанические конъюнктурные сдвиги на валютном рынке. Т.е. 27-28 грн за доллар — это вполне возможный курсовой диапазон, конечно, если наши политики не полезут в споры с МВФ или не спровоцируют очередное вече на Майдане.
Выводы. Думаю, что тем, кто ждет более точных прогнозов по валютному курсу на 2018 год, стоит подождать до второй половины марта 2018 года, тогда станут более ясными перспективы курсовой динамики. Сейчас же рынок живет новостями: пришли на рынок ОВГЗ нерезиденты — курс гривны укрепился, опубликовали синоптики прогнозы о морозном феврале — курс гривны ослаб и т.п. Рынок пока не живет фундаментальными факторами и над ним как «дамоклов меч» висит нерешенный вопрос с МВФ. И все же, пока не похоже, что до конца лета нас ждут какие-то титанические конъюнктурные сдвиги на валютном рынке. Т.е. 27-28 грн за доллар — это вполне возможный курсовой диапазон, конечно, если наши политики не полезут в споры с МВФ или не спровоцируют очередное вече на Майдане.
Все мы примерно к этому пришли...Внесу поправку в диапазон - 26-28.Для изменений нужно что то новенькое из вводных.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:............... Все мы примерно к этому пришли...Внесу поправку в диапазон - 26-28.Для изменений нужно что то новенькое из вводных.
Как по мне, главное в цитате:
тем, кто ждет более точных прогнозов по валютному курсу на 2018 год, стоит подождать до второй половины марта 2018 года, тогда станут более ясными перспективы курсовой динамики.
. А вообще, посмотрите статью. По-моему, довольно взвешенный и объективный анализ.
Согласен.Я ещё с вашего поста в трамвае посмотрел.Там примерно и перечисляется многое, о чём мы тут упоминали.Просто собрано компактно в единое целое.Получается, что мы пытаемся забежать вперёд паровоза.Вы замечаете, что я например, перестал ...бежать.Просто стало как то безразлично.Я знаю коридор, кот я в поправке нарисовал 26-28, меня устраивает(ну как бы, не считая что я знаю, что это обман).Волновать начнёт с тех пор, когда запланируется крупная покупка за гривны.А это очень редкий случай, т к даже авто и кварто можно оформить на бумаге за грн, а рассчитаться долларом.Даже через кассу, заплатив только пошлину за ркс.Может не всегда и не везде, но зачастую.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.