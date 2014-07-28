Додано: Чет 01 бер, 2018 20:26

Crop написав: freeze

Подведение итогов в 18-00. Интересно добавить прогноз мин, ибо пока тренд УНИЗ. Ну и интересно понять как народ воспринял тренд. Уверовали ли в красивую?

Хотя пока похоже ветка умерла. Как сказал апологет: кака страна, такой и форум.

Все похоже или померли, или в Польше. Единицы тут сражаются за честь СВН.

В связи с погодными условиями, невозможностью откопать авто, интересно покалякать. Подведение итогов в 18-00. Интересно добавить прогноз мин, ибо пока тренд УНИЗ. Ну и интересно понять как народ воспринял тренд. Уверовали ли в красивую?Хотя пока похоже ветка умерла. Как сказал апологет: кака страна, такой и форум.Все похоже или померли, или в Польше.Единицы тут сражаются за честь СВН.В связи с погодными условиями, невозможностью откопать авто, интересно покалякать.

я откопал и поехал на дачу (дорога геть не чищена)...-тренд уже как месяц не меняется: плавное укрепление гривны.-ставку повысили, значит еще привлекут "самих себя" под ОВГЗ (17% и только 1,5% налог )-через 3-4 дня морозы закончатся и начнется весна; везде будет тепло (+10-12)запасов газа хватило (зима была теплая)Сейчас запас газа в ПХГ составляет 10,1 млрд куб. м, что набольше, чем в прошлом году. Этих объемов достаточно для комфортного прохождения Украиной отопительного сезона", – резюмировали в компании.-возможно МВФ будет просить принять транш 2 млдр. а нам он уже не нужен, в январе надо было давать.-зарплаты выросли до 7,7к грн (у Гройсмана так считают)-отставку Гонтаревой перенесли на 13-14 марта-"1 марта 2017 года Министерство финансов осуществило выплату купонного дохода по 9 сериям ОВГЗ, выпущенных государством в ноябре 2015 года в рамках проводимой долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом. Общая сумма купонного платежа по состоянию на 1 марта составляет 505,429 миллиона долларов США", – говорится в сообщении.-долги отдаем, а курс сегодня снова укрепился-4 дня подряд будем праздновать "женский день" с 8 по 11 (это тоже к укреплению гривны)ИМХО, в перспективе 1-3 месяца ничего страшного с гривной не произойдет и нац. валюта будет укрепляться по 15-20 коп. в месяц.но в ближайшей перспективе (1-2 года) ситуация в экономике вряд ли поменяется в лучшую сторону. вся надежда на хороший урожай и благоприятные мировые цены на наш экспорт.РФ достроит северный поток-2 и Украина может на 80% лишится транзита российского газа