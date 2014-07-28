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Додано: Чет 01 бер, 2018 19:04
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Приятно занять первое место...снизу.Чем меньше место, тем в более явной форме выражено свн, заслуживает высокой оценки несмотря на промах
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 01 бер, 2018 19:06
Валютный кэш кроме выгоды обеспечивает высокий уровень здоровья, состояния нервной системы, эго и мн др.В отличие от гривневого, ведущего к постоянному испугу от шорохов, сгорблению, плохому сну и т д.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 01 бер, 2018 20:26
я откопал и поехал на дачу (дорога геть не чищена)...
-тренд уже как месяц не меняется: плавное укрепление гривны.
-ставку повысили, значит еще привлекут "самих себя" под ОВГЗ (17% и только 1,5% налог )
-через 3-4 дня морозы закончатся и начнется весна; везде будет тепло (+10-12)
запасов газа хватило (зима была теплая)
Сейчас запас газа в ПХГ составляет 10,1 млрд куб. м, что на 18% больше, чем в прошлом году. Этих объемов достаточно для комфортного прохождения Украиной отопительного сезона", – резюмировали в компании.
-возможно МВФ будет просить принять транш 2 млдр. а нам он уже не нужен, в январе надо было давать.
-зарплаты выросли до 7,7к грн (у Гройсмана так считают)
-отставку Гонтаревой перенесли на 13-14 марта
-"1 марта 2017 года Министерство финансов осуществило выплату купонного дохода по 9 сериям ОВГЗ, выпущенных государством в ноябре 2015 года в рамках проводимой долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом. Общая сумма купонного платежа по состоянию на 1 марта составляет 505,429 миллиона долларов США", – говорится в сообщении.
-долги отдаем, а курс сегодня снова укрепился
-4 дня подряд будем праздновать "женский день" с 8 по 11 (это тоже к укреплению гривны)
ИМХО, в перспективе 1-3 месяца ничего страшного с гривной не произойдет и нац. валюта будет укрепляться по 15-20 коп. в месяц.
но в ближайшей перспективе (1-2 года) ситуация в экономике вряд ли поменяется в лучшую сторону. вся надежда на хороший урожай и благоприятные мировые цены на наш экспорт.
РФ достроит северный поток-2 и Украина может на 80% лишится транзита российского газа
Додано: Чет 01 бер, 2018 20:38
удивляюсь людям которіе начали видеть стабилезец и 26... ну ну...
сегодняшние 26.8 єто шара
продавят ниже будет еще большая шара
летом точно такой шарі не будет.
госпожа глава главной банки должна уйти красиво (или не красиво)
движ начнётя за неделю две до или после даного события
и даже если не дорастём до 32.1 то прогнозы большинства думаю попадут в точку
...
Додано: Чет 01 бер, 2018 20:48
И мы можем сколько угодно ругать правительство, Нацбанк. Но деньги, которые находятся за пределами банковской системы, – это самая большая проблема для инфляции и для курса валют.
- То есть курс валют, заложенный в бюджете на этот год, тоже ненадежный ориентир?
Это экономически обоснованный ориентир. 29,7 – это средний курс на год. А за счет каких колебаний будет такой среднегодовой курс… Сейчас вот доллар у нас по 27, немного отскочил.
Если бы я знал, что будет с курсом хотя бы через час, наверное, летал бы уже на своей ракете на луну. Причем, может быть, даже на свою луну. Но в нашей стране это вещи непрогнозируемые-Нынешний председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко (хорошо сказал )
Додано: Чет 01 бер, 2018 20:52
можете расслабиться...ничего до середины июля не будет
и летом (июнь и пол-июля) будет шара
может дешевле 26,30 и не будет,
но для меня 26,50-26,70 летом очень даже шара
Додано: Чет 01 бер, 2018 21:54
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Усім привіт.
Мінімум першого кварталу 26,50
Максимум другого 27,10
Мінімум року 26.30
Щодо мінімуму першого кварталу – головним чинником стане холодний березень, у зв’язку з чим с/г роботи середнього і дрібного фермера і звичайного селянина переносяться на після Великодня. Через це і притримається злив значної частини заробітчанської валюти. На МБ буде своє свято. Пропозиції вистачить без зазіхання на готівковий але й без перетікання на готівку, через що готівка місяць провариться у власному соку і з обмеженою пропозицією не провалиться, швидше всього, нижче 26,5
Максимум другого кварталу – у квітні під травневу приватизацію. До речі, відтермінування приватизації ОПЗ і тд з лютого на травень – ще один доказ, що консенсусу досягли і місця в наступному скликанні ради поділили. Через це і антикорупційний сьогодні проголосували і до голови НБУ на днях дійдуть. А в травні під транш, курс обвалять. Таким чином приватизують за меншу кількість гамерських померлих президентів.
Мінімум року – просто не хочу зраджувати мінімуму свого невдалого великого прогнозу. Може хоч десь я в ньому не помилився. Хоч похід під 26 виглядає дуже імовірним (буде приємним бонусом).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Чет 01 бер, 2018 23:26
Орест, привет, рад тебя видеть.Приятно что ты даёшь цифры с объяснением.Хотя замечу, что твой разброс по кварталам очень маленький, практически может быть не обоснован доводами, а просто пилообразным движением рынка.Ты пишешь - цифры с разбросом в 80 копеек на три квартала.Всего то...Значит пока что минимум года можно приравнять к минимуму 3го квартала, т к это 99,99999%, что в 4м квартале минимума года никак не случится.Но я оставил долю процентика.
Теперь, когда я подсмотрел подсказку от Ореста , дам свои цифры, но чуток поменяю, чтобы не заподозрили в плагиате
мин1 - 26,1 - дело у тому шо 26.50 буит уже скоро, а до конца квартала ой не скоро
макс2 - 27 - выше не поверят и не смогут и не надо пока что...
мин3(года)хотя считаю что о годовых цифрах говорить несерьёзно - 26 - должно ж в этом годе быть чуток выше прошлого
ПС а на самом деле уже ничему не удивлюсь, но кто расслабится будет неожиданно наказан материально, в этом сомнения нету.Мне независимо откурса всё равно прийдётся находиться в валюте, мне нет смысла переходить в гривну а потом бежать за паровозом, всё равно всем известно чем закончится этот год.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:33
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Минимум первого квартала 26.40
Максимум второго 27.00
Минимум по году 25.99
ну по минимуму 1 понятно 26.65 на МБ оно уже вот... и тормозов похоже нет... НБУ выкупает...
Максимум 2 объясняется пилообразным движением курса. Вообще ожидаю что курс будет идти вниз до середины лета. Но в какой-то момент пила покинет до 27. Да банально... Да это уже объявил АС. Но тут моя чуйка-хотелка совпадает с общим ожиданием. Подброса курса под приватизацию не жду. ИМХО деньги на нее уже в стране и были обменяны по 28.85. Сейчас ждут своего часа на ОВГЗ. Поэтому и приватизацию перенесли на попозже. После погашения семидесятидневок.
Минимум года... Просто угадайка....
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