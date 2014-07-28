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Додано: Нед 04 бер, 2018 20:31
Быть или не быть.Вопрос в том, брать или не брать.В свете пройденного пика и похода к летнему дну, уж давненько я не покупал никому не нужные...А нынче пошла молва, мол вверх пойдёт.Даже не уверен, что это повод брать, глобально ведь всё равно летом па 24 можно будет откупиться .А па 24 потому. что власти деваться некуда, она пошла по известному сценарию...заканчивающемуся скачкообразным(бум надеяться не кратным) девалом.Т е отожмут всё что смогут и потом бац, когда уже отжимать нечего станет а притока не будет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 04 бер, 2018 20:36
Такие действия Газрома у адекватных людей, думаю, вызывают сомнения не в надёжности нашей ГТС, а в надёжности Газпрома (а я полагаю, что на Западе люди, занимающиеся этими проблемами всё же в основном адекватные). В результате это может привести, наоборот, к бОльшим сомнениям в целесообразности Сев. потока-2.
Ваше предположение о том, что "Вся бравура може бути суто передвиборною, після перевиборів ботоксного всіх може попустити", может быть вполне оправданным. Хотя мне кажется, что всё это объясняется близким окончанием действующего контракта и попытками запугивания для получения лучших условий по новому контракту.
Понравился пост freeze"а, кот. Вы процитировали (непонятно, почему его удалили). Вопросов достаточно много. На мой взгляд, сейчас наши руководители, начиная от Коболева и до Гройсмана (а, возможно, и до Порошенко) должны были бы сидеть на ТВ и по всем каналам объяснять ситуацию вплоть до технических аспектов, а не ограничиваться призывом к экономии.
Нехватка мощностей по прокачке, о кот. Вы пишете, сегодня существует, но после Сев. потока-2 и турецкого проекта её не будет. Газохранилища тоже вопрос решаемый - РФ уже показала, что когда им нужно, они вопрос решают (вплоть до подхода "мы за ценой не постоим"). А цена газохранилищ, по-видимому, значительно ниже, чем газопроводов.
Додано: Нед 04 бер, 2018 21:00
По курсам.
В "па 24", даже летом, не верю (полагаю, что Vitl писал об этом с сарказмом ). Надеюсь, что у наших керманычей хватит ума не идти на такие авантюры. Допускаю на уровне прошлого года, а скорее несколько выше.
Максимумы в конце года - мнение Vitl"а может вполне оказаться оправданным, но прогнозировать сложно, слишком велика неопределённость, начиная от сотрудничества с МВФ и заканчивая ценами на сырьё на мировых рынках.
Додано: Нед 04 бер, 2018 23:32
Па 24 конечно шутка.Для меня вообще дико видеть курс 26,60 при заявленном бюджетном 29,30.И при этом что то вякать от них о перестраховке и ещё какой нить пурге.Отъявленный безпрофессионализм и манипуляция.А цифру я для бурбахов дал, может счас сольют па 26,60... Кстати, вы очень мудро высказали гривнепатриотам непонимание их язвительного восторга.Такое впечатление, что я и такие как я, должны были всю валюту сдать и умиляться её падением.Но мы то понимаем глупость этого.А та часть, кот мне нужно было, я сдал, как и многие.Есть понятие рискменеджмента, гласящее. что в рисковый актив не желательно вкладывать более 5-10% капитала.Гривна таким активом и является.Если у громких трамвайщиков денег всего столько, сколько у приличных это 5%, то им кажется что они на гребне волны и смогли заработать по максимуму.Они вряд ли смогут представить себе как в реальных условиях можно сдать, потом разместить на депо, потом снять и откупить обратно валюты, всего на несколько миллионов гривен.Мне это кажется чуть ли непосильной задачей и я не взялся бы.А ведь если разобраться, то и сумма то небольшая по меркам современной жизни.Не говоря уже о совсем небольшой сумме прибыли от подобного оборота.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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