Додано: Нед 04 бер, 2018 23:32

ЛАД написав: По курсам.

В "па 24", даже летом, не верю (полагаю, что Vitl писал об этом с сарказмом ). Надеюсь, что у наших керманычей хватит ума не идти на такие авантюры. Допускаю на уровне прошлого года, а скорее несколько выше.

Максимумы в конце года - мнение Vitl"а может вполне оказаться оправданным, но прогнозировать сложно, слишком велика неопределённость, начиная от сотрудничества с МВФ и заканчивая ценами на сырьё на мировых рынках. По курсам.В "па 24", даже летом, не верю (полагаю, чтописал об этом с сарказмом). Надеюсь, что у наших керманычей хватит ума не идти на такие авантюры. Допускаю на уровне прошлого года, а скорее несколько выше.Максимумы в конце года - мнение"а может вполне оказаться оправданным, но прогнозировать сложно, слишком велика неопределённость, начиная от сотрудничества с МВФ и заканчивая ценами на сырьё на мировых рынках.

Па 24 конечно шутка.Для меня вообще дико видеть курс 26,60 при заявленном бюджетном 29,30.И при этом что то вякать от них о перестраховке и ещё какой нить пурге.Отъявленный безпрофессионализм и манипуляция.А цифру я для бурбахов дал, может счас сольют па 26,60...Кстати, вы очень мудро высказали гривнепатриотам непонимание их язвительного восторга.Такое впечатление, что я и такие как я, должны были всю валюту сдать и умиляться её падением.Но мы то понимаем глупость этого.А та часть, кот мне нужно было, я сдал, как и многие.Есть понятие рискменеджмента, гласящее. что в рисковый актив не желательно вкладывать более 5-10% капитала.Гривна таким активом и является.Если у громких трамвайщиков денег всего столько, сколько у приличных это 5%, то им кажется что они на гребне волны и смогли заработать по максимуму.Они вряд ли смогут представить себе как в реальных условиях можно сдать, потом разместить на депо, потом снять и откупить обратно валюты, всего на несколько миллионов гривен.Мне это кажется чуть ли непосильной задачей и я не взялся бы.А ведь если разобраться, то и сумма то небольшая по меркам современной жизни.Не говоря уже о совсем небольшой сумме прибыли от подобного оборота.