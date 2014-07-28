Относительно ВВП в долларовом эквиваленте, имхо. Если перефразировать один неприличный анекдот, долг вроде такой же самый, а ощущения разные. Одно дело, когда Англия кому-то должна 1 миллиард долларов, другое дело, когда мэрия города Умань должна. Если тут вина последних руководителей? Да, неееее, так получилось.
Замещении дол долга гривневым к увеличению задолженности не приводит. И совсем бы и здорово все, если не учитывать рост стоимости обслуживания как минимум на 10% по отношении к дол долгу. Особенно с учётом ревальвации. Ответ прост: дешевые кредиты в баксах не дают, а существующие гасить нужно, отсюда и мантры. Побочный эфект дополнительной ревальвации скорее минус чем плюс. Сальдо платежного баланса тоже вероятно уйдёт в плюс временно( нерезы продают бакс), хотя нужно учесть погашение дол долгов . К сожалению это все сжатие спирали, с отложенными последствиями. Но пока все ок, 26.5 на продажу уже есть, уйдём и ниже. Занимать будут и дальше, вариантов нет. Пирамида ОВГЗ пока не критична. Обломаются летом. Ибо народ ожидает девал, равный, или превышающий ставку по ОВГЗ. Допустим с 26 до 28,5 примерно 9%, можем пройти за три месяца. ОВГЗ на полгода дают 17.5/2 8.75, на три месяца 4,375. Не понесут, скорее начнут выходить из коротких в бакс. Повышать ставку до 25%? Х.з. Думаю малореально, но может и хватить дури. Фактически во всей этой байде одна беда, много коротких ОВГЗ. Размещать на срок долгий с расчетом получить после очередных выборов, не хотят. Если это не завод под приватизацию и выкуп земли, будет облом. Все имхо.
Век живи-век учись... Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Ingvar написав:Дааа уж, судя по текущим котировкам - вот это заработки у СВН
да, 28,45 - 26,25=2,20 на моменте Слушай, а ты и всякие сомилисраки над кем пытаетесь поприкалываться.Над самим собой получается.Или ты думаешь, что я должен был всю сумму долларов сдать и гривну разнести по 40 банкам (примерно) на депозиты.А радоваться чему, тому что людей обманывают и строят схемы, позволяющие одни карманы опустошать и др набивать.Ню ню долго ли это продлится...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Ingvar написав:Vitl Так наоборот же, ради валютодержателей стараются, изо всех сил выкупая никому не нужную СКВ. Посмотри сводки с аукционов, если бы не выкуп нбу, то и 24 увидели запросто
Вот именно это к сож и есть взгляд на ширму.Штучно сделанная ситуация. когда у нас якобы лишняя валюта при том. что мы должны огромную сумму валюты и не отдаём её.При том. что за транш от мвф в размере 1 ярда мы готовы раком стоять.А овгз под 17% это уже можно и гос преступлением классифицировать.Откуда будут браться эти 17% и выплачиваться.Устроили чистое ммм внутри страны, привлечение новых денег для покрытия старых долгов - пирамида. Но что нам остаётся, хоть как то подстраиваться под ситуацию.Я вот собирался на скопившуюся гривну взять па 26,7 ещё.Удержался, т о пока не зря уже 26,25-30 взять можно.Гривна потихоньку прибывает, до лета ждать неохота, если к 26 слезем буду наверное брать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Ingvar написав:Дааа уж, судя по текущим котировкам - вот это заработки у СВН
да, 28,45 - 26,25=2,20 на моменте Слушай, а ты и всякие сомилисраки над кем пытаетесь поприкалываться.Над самим собой получается.Или ты думаешь, что я должен был всю сумму долларов сдать и гривну разнести по 40 банкам (примерно) на депозиты.А радоваться чему, тому что людей обманывают и строят схемы, позволяющие одни карманы опустошать и др набивать.Ню ню долго ли это продлится...
А игры с криптой это не та же схема по опустошению/наполнению карманов субьектов процеса?))
Ingvar написав:Дааа уж, судя по текущим котировкам - вот это заработки у СВН
да, 28,45 - 26,25=2,20 на моменте Слушай, а ты и всякие сомилисраки над кем пытаетесь поприкалываться.Над самим собой получается.Или ты думаешь, что я должен был всю сумму долларов сдать и гривну разнести по 40 банкам (примерно) на депозиты.А радоваться чему, тому что людей обманывают и строят схемы, позволяющие одни карманы опустошать и др набивать.Ню ню долго ли это продлится...
А игры с криптой это не та же схема по опустошению/наполнению карманов субьектов процеса?))
А игры с криптой это не та же схема по опустошению/наполнению карманов субьектов процеса?))
Конечно, и эта схема ещё круче в разы.Я всегда писал, что кроме спекулятивной составляющей не признаю остальных, о кот трубят криптозомби.Но крипта это перл современности, этот пузырь очень стойкий, он явил собой современную цифровую рулетку.И в неё ринулись играть все имеющие излишки денег.Ну и отчасти те, кому туда было не положено, соответственно не имевшие излишков.По этому нашему отвлечению просто чуток поправлю тебя в плане того, что согласен с крахом этой суперигры, но не согласен с твоими быстрыми сроками.Самый вероятный сценарий таков, что игра затянется на годы.При этом крах начнётся уже в этом году - соскамятся абсолютно бесполезные расплодившиеся монеты, а востребованные и пропампленные только вырастут в цене за счёт перетока капитала из мусора и за счёт новых игроков рынка.И финал может случиться при капитализации раз в 10 превышающей тобой обозначенную, т е трюллика 3-4.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.