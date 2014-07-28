RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 865866867868>
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 12:48

  freeze написав:
  xsh написав:Где тут в 4 раза?


Относительно ВВП в долларовом эквиваленте, имхо.
Если перефразировать один неприличный анекдот, долг вроде такой же самый, а ощущения разные.
Одно дело, когда Англия кому-то должна 1 миллиард долларов, другое дело, когда мэрия города Умань должна. Если тут вина последних руководителей? Да, неееее, так получилось.

Замещении дол долга гривневым к увеличению задолженности не приводит. И совсем бы и здорово все, если не учитывать рост стоимости обслуживания как минимум на 10% по отношении к дол долгу. Особенно с учётом ревальвации. Ответ прост: дешевые кредиты в баксах не дают, а существующие гасить нужно, отсюда и мантры. Побочный эфект дополнительной ревальвации скорее минус чем плюс. Сальдо платежного баланса тоже вероятно уйдёт в плюс временно( нерезы продают бакс), хотя нужно учесть погашение дол долгов . К сожалению это все сжатие спирали, с отложенными последствиями. Но пока все ок, 26.5 на продажу уже есть, уйдём и ниже. Занимать будут и дальше, вариантов нет. Пирамида ОВГЗ пока не критична. Обломаются летом. Ибо народ ожидает девал, равный, или превышающий ставку по ОВГЗ. Допустим с 26 до 28,5 примерно 9%, можем пройти за три месяца. ОВГЗ на полгода дают 17.5/2 8.75, на три месяца 4,375. Не понесут, скорее начнут выходить из коротких в бакс. Повышать ставку до 25%? Х.з. Думаю малореально, но может и хватить дури. Фактически во всей этой байде одна беда, много коротких ОВГЗ. Размещать на срок долгий с расчетом получить после очередных выборов, не хотят. Если это не завод под приватизацию и выкуп земли, будет облом. Все имхо.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Crop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3221
З нами з: 25.02.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 11:18

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Дааа уж, судя по текущим котировкам - вот это заработки у СВН :lol: :D
Ingvar
 
Повідомлень: 149
З нами з: 30.12.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 11:32

  Ingvar написав:Дааа уж, судя по текущим котировкам - вот это заработки у СВН :lol: :D


да, 28,45 - 26,25=2,20 на моменте :D
Слушай, а ты и всякие сомилисраки над кем пытаетесь поприкалываться.Над самим собой получается.Или ты думаешь, что я должен был всю сумму долларов сдать и гривну разнести по 40 банкам (примерно) на депозиты.А радоваться чему, тому что людей обманывают и строят схемы, позволяющие одни карманы опустошать и др набивать.Ню ню долго ли это продлится...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13732
З нами з: 04.05.10
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 11:58

Vitl
Так наоборот же, ради валютодержателей стараются, изо всех сил выкупая никому не нужную СКВ. Посмотри сводки с аукционов, если бы не выкуп нбу, то и 24 увидели запросто :shock:
Ingvar
 
Повідомлень: 149
З нами з: 30.12.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:49

  Ingvar написав:Vitl
Так наоборот же, ради валютодержателей стараются, изо всех сил выкупая никому не нужную СКВ. Посмотри сводки с аукционов, если бы не выкуп нбу, то и 24 увидели запросто :shock:


Вот именно это к сож и есть взгляд на ширму.Штучно сделанная ситуация. когда у нас якобы лишняя валюта при том. что мы должны огромную сумму валюты и не отдаём её.При том. что за транш от мвф в размере 1 ярда мы готовы раком стоять.А овгз под 17% это уже можно и гос преступлением классифицировать.Откуда будут браться эти 17% и выплачиваться.Устроили чистое ммм внутри страны, привлечение новых денег для покрытия старых долгов - пирамида.
Но что нам остаётся, хоть как то подстраиваться под ситуацию.Я вот собирался на скопившуюся гривну взять па 26,7 ещё.Удержался, т о пока не зря уже 26,25-30 взять можно.Гривна потихоньку прибывает, до лета ждать неохота, если к 26 слезем буду наверное брать :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13732
З нами з: 04.05.10
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:46

Вот цифры привели
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=36728
В трамвае чел насчитал по КБ 64грн.Корпократор, чтот не пойму как ты насчитал 23 когда писал об этом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13732
З нами з: 04.05.10
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 20:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:за транш от мвф в размере 1 ярда мы готовы раком стоять

так в том то и дело что не хотят. увы.
антикорупционный суд в понимании мвф они уж точно не примут, поэтому денег от мвф в ближайшем будущем нам не видать.
Ingvar
 
Повідомлень: 149
З нами з: 30.12.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:17

  Vitl написав:
  Ingvar написав:Дааа уж, судя по текущим котировкам - вот это заработки у СВН :lol: :D


да, 28,45 - 26,25=2,20 на моменте :D
Слушай, а ты и всякие сомилисраки над кем пытаетесь поприкалываться.Над самим собой получается.Или ты думаешь, что я должен был всю сумму долларов сдать и гривну разнести по 40 банкам (примерно) на депозиты.А радоваться чему, тому что людей обманывают и строят схемы, позволяющие одни карманы опустошать и др набивать.Ню ню долго ли это продлится...

А игры с криптой это не та же схема по опустошению/наполнению карманов субьектов процеса?))


  Vitl написав:Вот цифры привели
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=36728
В трамвае чел насчитал по КБ 64грн.Корпократор, чтот не пойму как ты насчитал 23 когда писал об этом.

КБ=грошова база/ЗВР, всегда эту формулу и привожу. У меня всё
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 820
З нами з: 06.01.15
Подякував: 99 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:07

  Corpocrator написав:
  Vitl написав:
  Ingvar написав:Дааа уж, судя по текущим котировкам - вот это заработки у СВН :lol: :D


да, 28,45 - 26,25=2,20 на моменте :D
Слушай, а ты и всякие сомилисраки над кем пытаетесь поприкалываться.Над самим собой получается.Или ты думаешь, что я должен был всю сумму долларов сдать и гривну разнести по 40 банкам (примерно) на депозиты.А радоваться чему, тому что людей обманывают и строят схемы, позволяющие одни карманы опустошать и др набивать.Ню ню долго ли это продлится...

А игры с криптой это не та же схема по опустошению/наполнению карманов субьектов процеса?))


  Vitl написав:Вот цифры привели
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=36728
В трамвае чел насчитал по КБ 64грн.Корпократор, чтот не пойму как ты насчитал 23 когда писал об этом.

КБ=грошова база/ЗВР, всегда эту формулу и привожу. У меня всё


С конца - принято, правильно, сразу не вдавался в подробности. Бред маху дал, я не заметил.КБ расчётный конечно меньше.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13732
З нами з: 04.05.10
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:16

Corpocrator

А игры с криптой это не та же схема по опустошению/наполнению карманов субьектов процеса?))

Конечно, и эта схема ещё круче в разы.Я всегда писал, что кроме спекулятивной составляющей не признаю остальных, о кот трубят криптозомби.Но крипта это перл современности, этот пузырь очень стойкий, он явил собой современную цифровую рулетку.И в неё ринулись играть все имеющие излишки денег.Ну и отчасти те, кому туда было не положено, соответственно не имевшие излишков.По этому нашему отвлечению просто чуток поправлю тебя в плане того, что согласен с крахом этой суперигры, но не согласен с твоими быстрыми сроками.Самый вероятный сценарий таков, что игра затянется на годы.При этом крах начнётся уже в этом году - соскамятся абсолютно бесполезные расплодившиеся монеты, а востребованные и пропампленные только вырастут в цене за счёт перетока капитала из мусора и за счёт новых игроков рынка.И финал может случиться при капитализации раз в 10 превышающей тобой обозначенную, т е трюллика 3-4.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13732
З нами з: 04.05.10
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 865866867868>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: skorpio123 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 4979
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6197
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3800
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.