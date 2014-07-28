Додано: Вів 06 бер, 2018 12:48

freeze написав: xsh написав: Где тут в 4 раза? Где тут в 4 раза?



Относительно ВВП в долларовом эквиваленте, имхо.

Если перефразировать один неприличный анекдот, долг вроде такой же самый, а ощущения разные.

Одно дело, когда Англия кому-то должна 1 миллиард долларов, другое дело, когда мэрия города Умань должна. Если тут вина последних руководителей? Да, неееее, так получилось. Относительно ВВП в долларовом эквиваленте, имхо.Если перефразировать один неприличный анекдот, долг вроде такой же самый, а ощущения разные.Одно дело, когда Англия кому-то должна 1 миллиард долларов, другое дело, когда мэрия города Умань должна. Если тут вина последних руководителей? Да, неееее, так получилось.

Замещении дол долга гривневым к увеличению задолженности не приводит. И совсем бы и здорово все, если не учитывать рост стоимости обслуживания как минимум на 10% по отношении к дол долгу. Особенно с учётом ревальвации. Ответ прост: дешевые кредиты в баксах не дают, а существующие гасить нужно, отсюда и мантры. Побочный эфект дополнительной ревальвации скорее минус чем плюс. Сальдо платежного баланса тоже вероятно уйдёт в плюс временно( нерезы продают бакс), хотя нужно учесть погашение дол долгов . К сожалению это все сжатие спирали, с отложенными последствиями. Но пока все ок, 26.5 на продажу уже есть, уйдём и ниже. Занимать будут и дальше, вариантов нет. Пирамида ОВГЗ пока не критична. Обломаются летом. Ибо народ ожидает девал, равный, или превышающий ставку по ОВГЗ. Допустим с 26 до 28,5 примерно 9%, можем пройти за три месяца. ОВГЗ на полгода дают 17.5/2 8.75, на три месяца 4,375. Не понесут, скорее начнут выходить из коротких в бакс. Повышать ставку до 25%? Х.з. Думаю малореально, но может и хватить дури. Фактически во всей этой байде одна беда, много коротких ОВГЗ. Размещать на срок долгий с расчетом получить после очередных выборов, не хотят. Если это не завод под приватизацию и выкуп земли, будет облом. Все имхо.