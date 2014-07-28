Додано: Чет 08 бер, 2018 00:31

Сорри за оффтоп.

про крах, недопонимание - я не говорил про обнуление, блокчейн это тема. Но крипто-"парадигма" существовавшая от начала - уже потерпела крах, сейчас только инерция. Следующий шаг альты с реальным применением в нишах, но капитализация выше триллиона только на краткосрочных пампах и размазанно во времени, а не как в 2017м. Сложно найти с моб.тела тот свой крайний пост в криптотеме.

Но опять же взгляд на сабж у меня в процессе развития, тк рынок живой и движется, да и фундаментальными знаниями обзавожусь, пока выбрал несколько "имхо-перспективных" альтов, для отслеживания предположений. На счет заходить пока и не думаю, на игры с такой степенью неопределлености свободных денег нет. ЭОК (лол) капитализацию всей крипты оцениваю не более чем в 100-150млрд$, на сейчас.





А замечание про крипту было сделанно в контексте муток с перекачиванием денег из карманов в аналогии с нашим валютным рынком, мол тут низя а там зя? я это как двойные стандарты воспринимаю, ну или чего причитать, экономика так и работает по определению "перераспределение"

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