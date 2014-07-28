RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 865866867868
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 00:31

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Сорри за оффтоп.
про крах, недопонимание - я не говорил про обнуление, блокчейн это тема. Но крипто-"парадигма" существовавшая от начала - уже потерпела крах, сейчас только инерция. Следующий шаг альты с реальным применением в нишах, но капитализация выше триллиона только на краткосрочных пампах и размазанно во времени, а не как в 2017м. Сложно найти с моб.тела тот свой крайний пост в криптотеме.
Но опять же взгляд на сабж у меня в процессе развития, тк рынок живой и движется, да и фундаментальными знаниями обзавожусь, пока выбрал несколько "имхо-перспективных" альтов, для отслеживания предположений. На счет заходить пока и не думаю, на игры с такой степенью неопределлености свободных денег нет. ЭОК (лол) капитализацию всей крипты оцениваю не более чем в 100-150млрд$, на сейчас.


А замечание про крипту было сделанно в контексте муток с перекачиванием денег из карманов в аналогии с нашим валютным рынком, мол тут низя а там зя? я это как двойные стандарты воспринимаю, ну или чего причитать, экономика так и работает по определению "перераспределение"
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 820
З нами з: 06.01.15
Подякував: 99 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 865866867868
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: skorpio123 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 4979
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6197
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3800
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.