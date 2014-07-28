Додано: Чет 08 бер, 2018 12:59

пока выбрал несколько "имхо-перспективных" альтов, для отслеживания предположений.ЭОК (лол) капитализацию всей крипты оцениваю не более чем в 100-150млрд$, на сейчас.Помогаю, по мере собственных возможностей...перспективными конечно могут являться только реально применяемые в жизни монетки.Это в первую очередь на блокчейне эфира - эфир классик и эфир.Кстати. если кто не знает, эфир классик хоть и 15й в списке но явл первичным, а эфир Бутерина это уже отпочковавшийся с изменённым кодом, хоть и второй после битка.Также перспективные те монеты, которые будут широко использоваться в торговых сетях для оплаты и под которые клепаются кошельки - лайт и подобные.Теперь капитализациякапитализация в применении к крипте - это не что иное как перемноженных два числа:количество монет на их котировку.К общепринятому пониманию капитализации это имеет мало отношения.И даже эок названное тобой и это завышенная цифра.Скорее можно утверждать, что эок это ближе к объёму торгов, он составляет единицы - десятки ярдов.Кстати, если присмотреться, то становится понятна огромная волатильность рынка, изменение объёма торгов на ярд-два может сдвинуть капитализацию на сотни ярдов, эту особенность нужно понимать и учитывать.По поводу самому поучаствовать - только так можно понять этот рынок глубже.У меня часто бывают ситуации, когда вчера я в 200000 гривен в плюс, а сегодня бац и 150000 гривен в минус.Я привык, т к при правильном подходе завтра будет опять 300000 в плюс.А слабые и не подготовленные игроки сливают деньги.Яркий пример сливших - это набор чуваков в профильной теме.Ну сами подумайте, за что люди могут с пеной у рта проклинать крипту...просто за то что она есть или за то, что этот жесточайший рынок их отимел, явно второе.Всё написанное на правах контекста и выходного праздничного дня, а также для моих славных коллег в этой теме для большего понимания современных тенденций.